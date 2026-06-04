หยุดยิงแบบไหน! อิสราเอลลั่นเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารในเลบานอน-ไม่ถอนกำลัง ห้ามคนท้องถิ่นกลับบ้าน

อิสราเอล คัตซ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอล ระบุวันนี้ (4 มิ.ย.) ว่า กองทัพอิสราเอลจะยังคงปฏิบัติการในเลบานอนต่อไปในขณะนี้ และจะไม่ถอนกำลังออกจากประเทศ แม้ว่าจะมีการประกาศหยุดยิงครั้งใหม่แล้วก็ตาม
อิสราเอลและเลบานอนตกลงหยุดยิงกันเมื่อวันพุธ (3) ภายหลังจากการเจรจาที่สหรัฐฯ เป็นผู้ไกล่เกลี่ย โดยภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว กลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งไม่ได้เข้าร่วมการเจรจาจะต้องยุติการโจมตีอิสราเอลทั้งหมด และถอนกำลังนักรบออกจากพื้นที่ทางใต้ของแม่น้ำลิทานีในเลบานอนตอนใต้
ในถ้อยแถลงล่าสุด คัตซ์ กล่าวว่ากองทัพอิสราเอลจะยังคงอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนที่ยึดครองอยู่ ซึ่งรัฐบาลอิสราเอลเรียกว่า "เขตกันชน" เพื่อปกป้องชุมชนชาวอิสราเอลทางตอนเหนือจากการโจมตีของฮิซบอลเลาะห์
เขากล่าวเพิ่มเติมว่า ชาวเลบานอนหลายแสนคนที่ถูกกองทัพอิสราเอลขับไล่ออกจากบ้านเรือนในภาคใต้ตั้งแต่เริ่มการสู้รบในเดือน มี.ค. จะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับเข้ามาในพื้นที่
คัตซ์ กล่าวว่า อิสราเอลจะยังคง "ทำลายโครงสร้างพื้นฐานของผู้ก่อการร้ายในพื้นที่" ต่อไป ในขณะที่อิสราเอลมี "อิสระในการปฏิบัติการ โดยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ในการโจมตีในเบรุตเพื่อตอบโต้การโจมตีชุมชนและดินแดนของอิสราเอล"
อิสราเอลบุกเลบานอนในเดือน มี.ค. เพื่อไล่ล่าฮิซบอลเลาะห์ หลังจากที่กลุ่มติดอาวุธซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยิงข้ามพรมแดนเจ้าไปยังอิสราเอลเพื่อสนับสนุนเตหะราน
การสู้รบในเลบานอนซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปหลายพันคนและทำให้ชาวเลบานอนกว่าล้านคนต้องพลัดถิ่นจากบ้านเรือน ได้กลายเป็นประเด็นติดขัดในการเจรจาเพื่อยุติสงครามกับอิหร่าน เนื่องจากเตหะรานปฏิเสธที่จะทำข้อตกลงสันติภาพใดๆ กับวอชิงตัน เว้นเสียแต่ว่าการหยุดยิงจะครอบคลุมถึงเลบานอนด้วย
ภายใต้ข้อตกลงใหม่ที่ประกาศเมื่อวันพุธ (3) กองทัพเลบานอนจะเข้าควบคุมดินแดนแต่เพียงผู้เดียว
กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการหยุดยิง แต่ก่อนที่จะมีการประกาศ ทางกลุ่มระบุว่าได้ทำการโจมตีด้วยโดรนและจรวดสองครั้งต่อกองกำลังอิสราเอลภายในเลบานอน ซึ่งเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนตามเวลาท้องถิ่นในวันพุธ (3)
อิตามาร์ เบน-กวีร์ รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติหัวขวาจัดของอิสราเอล กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (4) ว่า การหยุดยิงเป็น "ความผิดพลาดร้ายแรง" และชี้ว่านายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู ควรนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลงมติ
เบน-กวีร์ กล่าวว่า ฮิซบอลเลาะห์จะไม่ถอนกำลังนักรบออกจากพื้นที่ทางใต้ของแม่น้ำลิทานี และกองทัพเลบานอนก็ไม่มีความสามารถที่จะบังคับให้ฮิซบอลเลาะห์ปฏิบัติตามได้
"รัฐเลบานอนเป็นหุ้นส่วนของฮิซบอลเลาะห์ ในทางปฏิบัติ ฮิซบอลเลาะห์จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น และแทนที่จะเอาชนะมัน อิสราเอลกลับยอมรับการดำรงอยู่ของมัน" เขากล่าว
การหยุดยิงในเดือน เม.ย. ที่ต่อมาได้ขยายเวลาออกไปนั้นล้มเหลวในการยุติความรุนแรง โดยอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ยังคงโจมตีกันอย่างต่อเนื่อง
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวในวันจันทร์ (1) ว่า อิสราเอลจะไม่โจมตีกรุงเบรุต หลังจากที่ เนทันยาฮู กล่าวว่าเขาได้สั่งโจมตีชานเมืองทางใต้ของเมืองหลวงเลบานอนซึ่งเป็นฐานที่มั่นของฮิซบอลเลาะห์
ประกาศของ ทรัมป์ ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของเนทันยาฮูและพันธมิตรบางส่วน ว่า นายกรัฐมนตรียอมสละอำนาจอธิปไตยใฟ้สหรัฐฯ ไปแล้ว
"มีบางครั้งที่เราต้องรู้จักวิธีพูดว่า 'ไม่' แม้แต่กับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา และหากเราล้มเหลวที่จะทำเช่นนั้น เราจะได้เผชิญหน้ากับฮิซบอลเลาะห์ในครั้งต่อไปเมื่อพวกเขามีอำนาจและอันตรายมากขึ้น" เบน-กวีร์ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (4)
ที่มา: รอยเตอร์