'ไล่ ชิงเต๋อ' เรียกร้องจีนยอมรับความจริงเรื่องการปราบผู้ชุมนุมที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน

ไต้หวันเรียกร้องให้จีนออกมายอมรับข้อเท็จจริงเกี่ยวการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน กรุงปักกิ่ง เนื่องในโอกาสวันครบรอบเหตุการณ์เมื่อ 37 ปีก่อน 4 มิถุนายน
ประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อ แห่งไต้หวัน กล่าวในโพสต์บนเฟซบุ๊กของเขาว่า "ผมหวังอย่างจริงใจว่าจีนจะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ วันที่ 4 มิถุนายน เมื่อ 37 ปีที่แล้ว ยอมรับความจริง บรรเทาความเจ็บปวด และเปิดประตูสู่การปรองดองและการเจรจา"
เหตุการณ์ทั้งในและรอบ ๆ จัตุรัสใจกลางกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 1989 เมื่อกองทัพจีนเปิดฉากยิงเพื่อยุติการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยที่นำโดยกลุ่มนักศึกษา ไม่สามารถถูกนำมาพูดคุยในที่สาธารณะในจีน และไม่มีการจัดงานรำลึกอย่างเป็นทางการ
ปัจจุบันมีการจัดงานรำลึกเหตุการณ์ดังกล่าวในต่างประเทศ รวมถึงที่ไทเป ซึ่งผู้นำรัฐบาลไต้หวันระดับสูงมักใช้โอกาสครบรอบนี้ในการวิพากษ์วิจารณ์จีน
จีนมองว่าไต้หวันซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของตนเอง
ไล่ เอ่ยเตือนไม่ให้ "เชื่ออย่างงมงาย" ในลัทธิทหารนิยม และกล่าวว่ารัฐบาลและสังคมที่ดีควรพยายามสนับสนุนชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อไป แทนที่จะใช้ "ความรุนแรง การสอดแนม และวิธีการอื่น ๆ เพื่อบีบคั้นความฝันและลบล้างความคิดเห็นของพวกเขา"
สำนักงานกิจการไต้หวันของจีนยังไม่ตอบคำขอความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวของ ไล่ ในทันที
จีนเรียก ไล่ ชิงเต๋อ ว่าเป็น "นักแบ่งแยกดินแดน" และปฏิเสธข้อเสนอเจรจาจากเขาหลายครั้ง ขณะที่ ไล่ บอกว่ามีเพียงประชาชนชาวไต้หวันเท่านั้นที่สามารถตัดสินอนาคตของตนเองได้
มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันพุธ (3) ว่า การเซ็นเซอร์ของปักกิ่งไม่สามารถลบล้างความทรงจำเกี่ยวกับปฏิบัติการปราบปรามของทหารได้ ในคำแถลงที่สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติในอดีตของนักการทูตระดับสูงของสหรัฐฯ ซึ่งทำให้ปักกิ่งไม่พอใจเรื่อยมา
"ผู้ที่เสียสละเพื่อปกป้องสิทธิที่ไม่อาจละเมิดได้ของพวกเขาในการแสดงออกอย่างเสรีและการชุมนุมอย่างสันติ จะได้รับการพิสูจน์ความถูกต้องในสักวันหนึ่ง" รูบิโอ กล่าว
ที่มา: รอยเตอร์