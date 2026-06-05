สุดลุ้น! “เยอรมัน” ชวดแพ้โหวต “เก้าอี้สมาชิกชาติไม่ถาวร” นั่งประจำคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ

เอเจนซีส์ – นายกรัฐมนตรีเยอรมันฟรีดริช แมร์ซ โดนเสียงวิจารณ์อย่างหนักหลัง “เยอรมัน” วานนี้(3 มิ.ย)แพ้โหวตการเลือกตั้งสมาชิกชาติไม่ถาวรในคณะมนตรีสหประชาชาติที่มี 5 ชาติ สหรัฐฯ อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และจีน เป็นการปราชัยให้ "โปรตุเกส" และ "ออสเตรีย" ผ่านเข้าแทน
dpa ของเยอรมันรายงานวันนี้(4 มิ.ย)ว่า เยอรมันในอดีตถึง 6 ครั้วเคยดำรงตำแหน่งชาติสมาชิกแบบไม่ถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ โดยล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี 2019 และปี 2020
อ้างอิงจากแหล่งข่าวนักการทูตพบว่า เบอร์ลินไม่เคยล้มเหลวในการโหวตมาก่อน
แต่ทว่าสถานการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้นสำหรับในการออกเสียงวันพุธ(3) เพราะพบว่า เยอรมันถูกตัดออกตั้งแต่การโหวตรอบแรกโดยเยอรมันสามารถได้เสียงสนับสนุนเพียง 104 เสียงแต่ทว่าตามข้อกำหนดต้องได้รับ 2 ใน 3 ของการโหวตหรือ 127 เสียง
ในขณะเดียวกันในการโหวตวานนี้(3) โปรตุเกสและออสเตรียกลับผ่านฉลุย โดยโปรตุเกสได้ไป 134 เสียงและออสเตรียได้ไป 131 เสียงตามลำดับ
ปัจจุบันองค์การสหประชาชาติมีสมาชิกทั้งหมด 193 ชาติแต่ทว่า อัฟกานิสถาน และ เวเนซุเอลา ปัจจุบันไม่สามารถออกเสียงได้
dpa ชี้ว่า ผลที่ออกมากลายเป็นฝันร้ายต่อนายกรัฐมนตรี ฟรีดริช แมร์ซ และรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมัน โยฮันน์ วาเดอฟูล (Johann Wadephul) ที่ต้องการผลักดันให้เยอรมันสามารถผลักดันนโยบายต่างๆรวม ปัญหาอิหร่าน ได้มากขึ้นในระดับนานาชาติ
แมร์ซกล่าวว่า ถึงแม้จะไม่ได้รับเลือกให้เข้าสู่คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติในฐานะชาติสมาชิกแบบไม่ถาวร แต่เยอรมันจะยังคงมีความรับผิดชอบภายในสหประชาชาติ
สอดคล้องกับรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมันวาเดอฟูลที่ออกมายอมรับความพ่ายแพ้ระหว่างที่เขาอยู่ในนิวยอร์ก โดยกล่าวว่า เป็นความพ่ายแพ้อย่างน่าขมขื่น
ภายในประเทศที่กรุงเบอร์ลิน ผู้นำพรรค Left ของเยอรมัน อีเนส ชเวิร์ดต์เนอร์ (Ines Schwerdtner) ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อออนไลน์เยอรมัน T-Online ว่า ความล้มเหลวบั่นทอนความพยายามของนายกฯ ฟรีดริช แมร์ซ ที่ได้สถาปณาตัวเองเป็น “นายกรัฐมนตรีแห่งนโยบายต่างประเทศ”
พร้อมกล่าวเสริมว่า ผลลัพท์เป็นผลที่ตามมาของเยอรมันในการยังคงนิ่งเงียบต่อความขัดแย้งต่างๆของโลกและล้มเหลวในการบ่งชี้อย่างชัดเจนต่อการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ
ขณะที่ อาลีซ ไวเดิล (Alice Weidel) จากพรรคขวาเยอรมัน Afd ถากถางว่า เป็นอีกหนึ่งของความน่าละอายสำหรับนายกฯแมร์ซ
dpa รายงานว่าในความพยายามผลักดันในการโหวตนี้ทำให้ รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมัน โยฮันน์ วาเดอฟูล เดินทางไปที่นิวยอร์ก เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อพยายามหว่านล้อมชาติสมาชิกของ UN ในนาทีสุดท้ายก่อนลงมติแต่ทว่ากลับล้มเหลว
เบอร์ลินตั้งความหวังว่าการที่เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีสหประชาชาติที่มีสมาชิกถาวร 5 ชาติได้แก่ สหรัฐฯ อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และจีน จะทำให้เยอรมันมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในเวทีโลกเพื่อตอบโต้ต่อสถานการณ์วิกฤตระหว่างประเทศรวมถึง สงครามยูเครน อนาคตของเขตฉนวนกาซา เป็นต้น
ทั้งนี้เบอร์ลินได้ออกมาแสดงความเห็นซ้ำหลายครั้งชี้ว่า สหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติสมควรที่จะยังคงเป็นสถาบันศูนย์กลางเพื่อหาทางออกทางการเมืองต่อความขัดแย้งและสงคราม
ชาติสมาชิกไม่ถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีจำนวน 10 ที่นั่งที่จะหมุนเวียนและดำรงตำแหน่งวาระ 2 ปี
ผลการโหวตวันพุธ(3)ส่งให้ ออสเตรีย , โปรตุเกส ซิมบับเว, คีร์กีซสถาน, ตรินิแดดและโตเบโก, บาห์เรน, โคลัมเบีย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ,ลัตเวีย และไลบีเรีย จะเข้าร่วมในคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติตั้งแต่ปี 2027 เป็นต้นไป
ทั้งนี้เยอรมันเป็นชาติยักษ์ใหญ่ที่บริจาคเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกให้สหประชาชาติสูงเป็นอันดับ 4 ตามหลัง สหรัฐฯ จีน และญี่ปุ่น