นักวิเคราะห์จับตา 'คิมจองอึน' สั่งขยายคลังอาวุธนิวเคลียร์แบบ 'ก้าวกระโดด' คาดเสริมจุดยืนก่อน 'สี จิ้นผิง' เยือนเปียงยาง

ผู้นำ คิม จองอึน แห่งเกาหลีเหนือเรียกร้องให้ขยายคลังอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศอย่าง “ก้าวกระโดด” ระหว่างไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตวัสดุนิวเคลียร์แห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดใช้งาน
สำนักข่าว KCNA รายงานวันนี้ (4 มิ.ย.) ว่า คิม กล่าวว่ากำลังการผลิตวัสดุนิวเคลียร์เกรดอาวุธเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าจากระดับก่อนหน้าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และสั่งการให้เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิตต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะยาว
ระหว่างการเยี่ยมชม เขาได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกระบวนการผลิตใหม่ที่รวมเอาเทคโนโลยีขั้นสูงกว่า และทบทวนเป้าหมายผลผลิตในปัจจุบันและแผนในอนาคต
ภาพถ่ายที่เผยแพร่โดยสื่อของรัฐบาลแสดงให้เห็น คิม เดินอยู่ระหว่างแถวของอุปกรณ์รูปทรงกระบอกภายในโรงงาน ซึ่งนักวิเคราะห์บางคนชี้ว่า สถานที่นี้น่าจะตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนิวเคลียร์หลักของประเทศในเมืองยองบยอน
คิม กล่าวว่า การขยายตัวคือสิ่งจำเป็น เนื่องจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่เลวร้ายลง และการเผชิญหน้าในระยะยาวกับ “ศัตรูที่ดุร้ายที่สุด” และยืนยันนโยบายของประเทศในการเพิ่มการป้องปรามทางนิวเคลียร์
สำนักข่าว KCNA รายงานว่า ในวันเดียวกันนั้นมีการประชุมหารือสำคัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างกองกำลังนิวเคลียร์ โดย คิม จองอึน ได้วางแนวทางสำหรับการเร่งขยายคลังอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
KCNA อ้างคำกล่าวของ คิม ว่า ประเทศได้กำหนดลำดับขั้นตอนและมาตรการป้องกันสำหรับการดำเนินการตาม "แผนในอนาคตที่ทะเยอทะยาน ซึ่งออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างกำลังนิวเคลียร์ของรัฐในอัตราทวีคูณ"
ผู้นำโสมแดงยังเอ่ยเสริมว่า นี่คือ "เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ได้สร้างหมุดหมายสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของเราอย่างรวดเร็ว"
เจ้าหน้าที่จากคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้แถลงที่กรุงโซลว่า โรงงานนิวเคลียร์ที่เกาหลีเหนือเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดี (4) นั้น เป็นสถานที่เสริมสมรรถนะยูเรเนียม
นักวิเคราะห์กล่าวว่า การไปตรวจเยี่ยมโรงงานของ คิม ดูเหมือนจะมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างจุดยืนในการเจรจาของเกาหลีเหนือ ก่อนการเจรจาทางการทูตที่อาจเกิดขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นการชี้แจงเหตุผลในการเร่งเสริมสร้างศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของตน
แชด โอ’แคร์โรล ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ NK News ซึ่งเน้นข่าวเกี่ยวกับเกาหลีเหนือ กล่าวว่า การที่ คิม จองอึน ไปสถานที่แห่งนี้อาจเชื่อมโยงกับการเยือนเปียงยางของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน โดยสังเกตว่าก่อนเดินทางไปปักกิ่งในเดือน ก.ย. ปี 2025 คิม ก็ได้ไปตรวจเยี่ยมแผนการสร้างขีปนาวุธข้ามทวีปแบบใหม่ “ฮวาซอง-20”
“ตรรกะก็คือ ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์นั้นเป็นไปไม่ได้ ในช่วงก่อนการติดต่อกับสาธารณรัฐประชาชนจีน” โอ’แคร์โรล กล่าว
ลิม อึลชุล ศาสตราจารย์จากสถาบันศึกษาตะวันออกไกล มหาวิทยาลัยคยองนัม เกาหลีใต้ เชื่อมโยงการเยือนโรงงานนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดของ คิม จองอึน กับการที่โซลกำลังพัฒนาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ และการเจรจากับสหรัฐฯ เกี่ยวกับสิทธิในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม ซึ่งเขาชี้ว่าเปียงยางอาจใช้เป็นข้ออ้างในการเร่งโครงการอาวุธของตน
“แม้ว่าเกาหลีใต้จะไม่ดำเนินการใดๆ เกาหลีเหนือก็จะยังคงเดินตามเส้นทางของตนเอง แต่พัฒนาการเช่นนี้เป็นข้ออ้างที่สะดวกในการผลักดันการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ให้เร็วขึ้น และในขนาดที่ใหญ่ขึ้น” ลิม กล่าว
ผู้เชี่ยวชาญนานาชาติมีการประเมินว่า เกาหลีเหนือน่าจะมีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ประมาณ 50 หัวรบ แม้ว่าเปียงยางจะไม่เคยเปิดเผยขนาดของคลังอาวุธของตนก็ตาม
ที่มา: รอยเตอร์