สหรัฐฯ ประกาศ 'อิสราเอล-เลบานอน' เห็นพ้องหยุดยิง ด้าน 'ทรัมป์' โวอิหร่านรับปากจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์

รัฐบาลประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันพุธ (3 มิ.ย.) ว่า อิสราเอลและเลบานอนตกลงที่จะดำเนินการหยุดยิงเพื่อยุติการสู้รบ ซึ่งเป็นการเพิ่มความหวังให้กับข้อตกลงที่กว้างขวางขึ้นเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่าน
เตหะรานซึ่งกำหนดเงื่อนไขข้อตกลงกับสหรัฐฯ ไว้ว่าจะต้องยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลและเลบานอนด้วย ได้โจมตีคูเวตก่อนหน้านี้ ทำให้สนามบินเสียหายและมีผู้บาดเจ็บหลายสิบคน ขณะที่กองทัพสหรัฐฯ ดำเนินการโจมตีใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ
แถลงการณ์ร่วมที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ หลังจากการเจรจาในวอชิงตันระบุว่า การหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนขึ้นอยู่กับการหยุดยิงอย่างสมบูรณ์จากกองกำลังฮิซบอลเลาะห์ที่มีอิหร่านหนุนหลัง และการอพยพหน่วยปฏิบัติการฮิซบอลเลาะห์ทั้งหมดออกจากเขตลิทานีใต้
ทั้ง 2 ฝ่ายเคยตกลงที่จะหยุดยิงเมื่อเดือนที่แล้ว ทว่าการสู้รบก็ยังคงดำเนินต่อมาเรื่อยๆ อิสราเอลบุกเลบานอนในเดือน มี.ค. เพื่อไล่ล่ากลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งยิงข้ามพรมแดนเข้าไปในอิสราเอลเพื่อสนับสนุนเตหะราน
การโจมตีคูเวตและในช่องแคบเป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่ท้าทายข้อตกลงหยุดยิงที่ไม่มั่นคงระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่าน ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเกือบ 2% เนื่องจากช่องแคบยังคงปิดเป็นส่วนใหญ่เป็นเวลากว่า 3 เดือนแล้วหลังจากที่สหรัฐฯ และอิสราเอลโจมตีอิหร่าน
เที่ยวบินที่สนามบินนานาชาติคูเวตถูกระงับหลังจากการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธของอิหร่าน ทำให้สิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบินและสถานทูตเสียหาย มีผู้เสียชีวิต 1 คนและบาดเจ็บมากกว่า 60 คน ตามรายงานของทางการคูเวตและสื่อของรัฐ
สายการบินคูเวตแอร์เวย์และจาซีราแอร์เวย์กลับมาให้บริการเที่ยวบินอีกครั้งหลังจากใช้มาตรการด้านความปลอดภัยแล้ว ตามรายงานของหน่วยงานการบินพลเรือน
กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) ยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้ยิงใส่สนามบินคูเวต และกล่าวโทษว่าความเสียหายเกิดจากขีปนาวุธสกัดกั้นของสหรัฐฯ ที่ยิงไม่โดนเป้าหมาย ตามรายงานของสื่ออิหร่าน
กองทัพสหรัฐฯ ตอบโต้ว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง และโดรนของอิหร่านจงใจโจมตีสนามบินคูเวต
ก่อนหน้านี้ สื่ออิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติได้โจมตีสำนักงานใหญ่กองเรือที่ 5 ของสหรัฐฯ ในบาห์เรน และฐานทัพอากาศของสหรัฐฯ รวมถึงเรือที่ระบุชื่อว่า ปานายา กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ปฏิเสธว่าฐานทัพของตนถูกโจมตี และกล่าวว่าขีปนาวุธของอิหร่านไม่สามารถโจมตีเป้าหมายในภูมิภาคได้
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ กล่าวว่าได้ดำเนินการ "โจมตีป้องกัน" รอบใหม่ในภาคใต้ของอิหร่าน โดยมุ่งเป้าไปที่ฐานยิงขีปนาวุธและเรือของอิหร่านที่พยายามวางทุ่นระเบิด และได้ทำการโจมตีเกาะเกชม์ (Qeshm) ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซหลังจากที่อิหร่านพยายามจะโจมตี
นับตั้งแต่สหรัฐฯ และอิสราเอลเริ่มโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่ 28 ก.พ. เตหะรานได้โจมตีเป้าหมายในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐฯ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
การสู้รบกันได้ปะทุขึ้นเป็นระยะๆ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นเดือน เม.ย.
สัปดาห์ที่แล้ว อิหร่านและสหรัฐฯ ส่งสัญญาณถึงความคืบหน้าในการบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามและเปิดช่องแคบ แต่ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ลงนามในข้อตกลงซึ่งจะเปิดทางไปสู่การเจรจาในประเด็นที่ซับซ้อนขึ้นในภายหลัง
อับบาส อาราคชี รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่าน กล่าวกับสถานีโทรทัศน์อัลมายาดีนของเลบานอนเมื่อวันพุธ (3) ว่า การเจรจายังไม่ถูกตัดขาด แต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ
นอกจากเงื่อนไขยุติการสู้รบในเลบานอนที่เตหะรานเรียกร้องมาโดยตลอดแล้ว อิหร่านยังต้องการปลดอายัดรายได้จากน้ำมันหลายพันล้านดอลลาร์ การยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันดิบ การยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของสหรัฐฯ และอำนาจต่อรองเหนือช่องแคบอย่างต่อเนื่อง
ทรัมป์ ซึ่งกำลังเผชิญแรงกดดันให้ลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิง กล่าวว่า ลำดับความสำคัญสูงสุดของเขาคือการยับยั้งไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ และในการสัมภาษณ์ทางพอดแคสต์ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ (3) ทรัมป์ กล่าวว่า อิหร่านตกลงที่จะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ และ อยาตอลเลาะห์ โมจตาบา คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดอิหร่าน มีส่วนร่วมในการเจรจา
ทรัมป์ ยังแย้มด้วยว่า อาจจะมีความคืบหน้าในการเจรจากับอิหร่านเร็วที่สุดในสุดสัปดาห์นี้
“ถ้ามันเกิดขึ้น มันอาจเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์” ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาว โดยไม่ได้อธิบายรายละเอียดว่า เขาคาดหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นภายในกรอบเวลาดังกล่าว
ทรัมป์ กล่าวว่า ทุกฝ่ายกำลังทำงานเพื่อแยกประเด็นการเปิดช่องแคบออกจากความขัดแย้งในเลบานอน
ที่มา: รอยเตอร์