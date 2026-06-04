โต้ข่าวศก.ง่อนแง่น!ฮุนเซนคุยโว'กัมพูชา'ฐานะแข็งแกร่ง ไม่ได้ประสบปัญหาการเงินตามข่าวลือ

ประธานวุฒิสภาและรักษาการประมุขแห่งรัฐ "ฮุน เซน" เมื่อวันอังคาร(2มิ.ย.) ปฏิเสธคำกล่าวอ้างที่ว่ากัมพูชากำลังเผชิญกับความยากลำบากทางการเงิน คุยโวรายได้จากภาษีของประเทศ ทำยอดได้เกินเป้าหมายรายปี ไปแล้วถึง 53% ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2026
ระหว่างเดินทางเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของกรมสรรพากรของกัมพูชา ในกรุงพนมเปญ อดีตนายกรัฐมนตรีฮุน เซน อวดอ้างว่าสถานะการคลังของกัมพูชายังคงแข็งแกร่ง แม้มีการปล่อยข่าวลือจากฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ ที่เชื่อมโยงการออกธนบัตรที่ระลึกกับคำกล่าวหาที่ว่าประเทศกำลังเผชิญปัญหาทางการเงิน
"บางคนเห็นกัมพูชาพิมพ์ธนบัตรเพื่อการเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษต่างๆ ก็อ้างในทันทีว่าประเทศกำลังหมดเงิน" ฮุน เซน กล่าว "กัมพูชาไม่ได้กำลังหมดเงิน"
เขาชี้แจงต่อว่าการออกธนบัตรที่ระลึกเมื่อเร็วๆนี้ คิดเป็นปริมาณแค่ 5,000 ล้านเรียล(ราว 40.75 ล้านบาท) และมีเจตนาเพื่อฉลองวาระพิเศษของประเทศ ไม่ใช่การตอบสนองต่อแรงกดดันทางการเงิน
ฮุน เซน อ้างว่ารายได้จากการเก็บภาษีในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ เหลือกว่าเป้าหมายตลอดทั้งปีของรัฐบาลไปแล้วถึง 53% เขาบอกว่าแค่รายได้จากภาษีอย่างเดียวก็เกิน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯแล้ว(65,000 ล้านบาท) ขณะที่ยอดรวมการจัดเก็บภาษีศุลกากรและภาษีอื่นๆ สูงกว่า 3,500 ล้านดอลลาร์(ราว 113,000 ล้านบาท)
"ปัจจุบันกัมพูชาไม่ได้พูดถึงจำนวนหลักสิบหรือหลักร้อยล้านอีกต่อไปแล้ว แต่เรากำลังพูดถึงหลักหลายพันล้าน" ฮุน เซน กล่าว พร้อมอ้างว่าผลงานการจัดเก็บภาษีของประเทศ พิสูจน์ให้เห็นถึงเสถียรภาพทางการเงินของรัฐบาล
อดีตนายกรัฐมตรีกัมพูชาเน้นย้ำว่า ยังคงมีเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆในปัจจุบันอย่างเต็มที่ และรัฐบาลมีทรัพยากรเพียงพอที่จะทำตามภาระผูกพันด้านปฏิบัติการต่างๆ
คำกล่าวอ้างของฮุน เซน มีขึ้นท่ามกลางเสียงพูดคุยเกี่ยวกับผลงานทางเศรษฐกิจและการเงินสาธารณะของกัมพูชา กระตุ้นให้รัฐบาลต้องออกมาเน้นย้ำว่าประเทศแห่งนี้มีการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง และการบริหารจัดการทางการคลังที่ดี เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ
ฮุน เซน กล่าวว่า ตัวเลขรายได้ที่อ้างถึง สะท้อนเพียงรายได้ทางการคลังเท่านั้น ยังไม่นับรวมแหล่งรายได้เพิ่มเติมของรัฐ ที่ไม่ใช่ภาษี ซึ่งมันบ่งชี้ว่ารายได้รวมของรัฐบาลที่จะสูงกว่านี้
(ที่มา:เอเชียสปีช)