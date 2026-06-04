ใครกัน!อิหร่านโต้ไม่ได้โจมตีสนามบินนานาชาติคูเวต ชี้เป็นฝีมือระบบแพทริออตของสหรัฐฯ

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน(IRGC) ในวันพุธ(3มิ.ย.) ออกมาปฏิเสธความรับผิดชอบ ยืนยันไม่ได้โจมตีสนามบินนานาชาติของคูเวต ที่พวกเจ้าหน้าที่ระบุว่าส่งผลให้มีชาวอินเดียเสียชีวิต 1 รายและบาดเจ็บ 63 คน
"จากการสืบสวนของเราและการตรวจสอบเหตุโจมตีอาคารผู้โดยสารของสนามบินคูเวต พบว่ากองทัพอากาศของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ไม่ได้ยิงกระสุนแม้แต่นัดเดียวเข้าใส่เป้าหมายนี้" ฮอสเซน โมเฮบี โฆษกของ IRGC แถลงผ่านช่องเทเลแกรมอย่างเป็นทางการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม
เขากล่าวต่อว่า "ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารผู้โดยสารของสนามบินคูเวต มีต้นตอจากความผิดพลาดในระบบแพทริออตของอเมริกา ซึ่งตกใส่อาคารผู้โดยสาร หลังจากล้มเหลวในการสกัดกั้นขีปนาวุธของอิหร่าน"
ก่อนหน้านี้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน เปิดเผยว่าพวกเขาเล็งเป้าโจมตีที่ตั้งอีกแห่ง นั่นคือฐานทัพอากาศอาลี อัล ซาเลม ในคูเวต ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของฝูงบินเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพสหรัฐฯ ตามรายงานของเอเอฟพี
เหตุโจมตีสนามบินคูเวตในวันพุธ(3มิ.ย.) ส่งผลให้ปฏิบัติการต่างๆของสนามบินต้องหยุดลงชั่วคราว แต่การจราจรทางอากาศกลับมาสัญจรได้อีกครั้งในวันเดียวกัน โดยทุกเที่ยวบินของสายการบินคูเวต แอร์เวย์ส กลับมาปฏิบัติการได้แล้ว
กระทรวงกลาโหมของคูเวต เปิดเผยว่ามีขีปนาวุธ 30 ลุกและโดรนหลายลำถูกยิงออกมา ส่วนหนึ่งในการรุกรานอันโหดร้ายของอิหร่าน ซึ่งก่อความเสียหายร้ายแรงแก่ตัวอาคาร ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอินเดีย บอกว่าพลเมืองรายหนึ่งของเขาเสียชีวิตที่สนามบินในคูเวต และประณามการโจมตี "เป็นอีกครั้งที่เราเรียกร้องทุกฝ่ายให้หยุดการโจมตีเล่นงานเป้าหมายพลเรือนเช่นนี้" ถ้อยแถลงระบุ
โฆษกกระทรงสาธารณสุขคูเวต เปิดเผยว่ามีผู้คน 63 รายต้องได้รับการรักษาอาการบาดเจ็บ ในนั้นรวมถึงบาดแผลบริเวณศีรษะ เลือดออกในสมอง เสียแขนเสียขายและบาดเจ็บอื่นๆ ผลจากแรงระเบิด
ที่ผ่านมา สนามบินนานาชาติคูเวตเคยตกเป็นเป้าหมายเล่นงานหลายครั้งระหว่างสงคราม และเพิ่งกลับมาปฏิบัติการได้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน
ก่อนหน้าอิหร่านจะออกมาปฏิเสธ ทาง เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ออกมาขู่ในวันพุธ(3มิ.ย.) ว่าอิหร่าน "กำลังเล่นกับไฟ" จากการโจมตีเล่นงานคูเวต
"แน่นอนว่าอิหร่านรู้ดีในสิ่งที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯเคยพูด เขาเคยบอกว่า ถ้าจำเป็น จะมีการกลับสู่ปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบ" เขากล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับซีเอ็นบีซี เมื่อถูกถามว่าข้อตกลงหยุดยิงยังอยู่ดีหรือไม่ ตามหลังเหตุโจมตีเล่นงานคูเวตและบาห์เรน
"คุณก็รู้ มันเป็นการตัดสินใจของท่านประธานาธิบดี อิสราเอลพร้อมและกองกำลังสหรัฐฯพร้อม ผมคิดว่าอิหร่านควรไตร่ตรองเรื่องนั้นด้วย ผมคิดว่าพวกเขากำลังคิดทบทวนเรื่องนี้อยู่ แต่มันชัดเจนว่า พวกเขากำลังเล่นกับไฟ" เนทันยาฮูกล่าว
(ที่มา:เอเอฟพี)