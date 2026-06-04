ไม่มีหงอ!เตหะรานโจมตีเรือพิฆาตของสหรัฐฯ เอาคืนเล่นงานเรือสินค้าอิหร่านในอ่าวโอมาน

กองทัพเรืออิหร่านในวันพุธ(3มิ.ย.) เปิดเผยว่าได้เล็งเป้าเล่นงานเรือพิฆาตลำหนึ่งของสหรัฐฯในอ่าวโอมาน ที่พวกเขาให้คำจำกัดความว่าเป็น "ศูนย์บัญชาการและควบคุม" ที่อยู่เบื้องหลังปฏิบัติการของอเมริกาในการโจมตีบรรดาเรือสินค้าของอิหร่าน อย่างไรก็ตามเช่นเคย วอชิงตันออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างนี้
สำนักงานประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรืออิหร่าน ระบุในถ้อยแถลงว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นตามหลังสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า "พฤติกรรมก้าวร้าวของสหรัฐฯ" ที่ละเมิดกฎระเบียบในช่องแคบฮอร์มุซและโจมตีเรือขนส่งสินค้าของอิหร่านในอ่าวโอมาน
ในถ้อยแถลงระบุว่ากองทัพเรืออิหร่านตรวจพบและเล็งเป้าเล่นงานเรือพิฆาตลำหนึ่งของสหรัฐฯ ที่ว่ากันว่ากำลังพยายามมุ่งหน้าเข้าสู่น่านน้ำเขตแดนของอิหร่านในอ่าวโอมาน "กองทัพเรือแห่งสาธารณรัฐอิหร่านเล็งเป้าไปที่ศูนย์บัญชาการและควบคุมพฤติกรรมความเป็นปรปักษ์เหล่านี้ ซึ่งประจำการอยู่บนเรือพิฆาตลำหนึ่งของสหรัฐฯ"
กองทัพเรืออิหร่านบอกต่อว่ากองกำลังทางเรือของพวกเขา ยังคงจับตาต่อสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า "ความเคลื่อนไหวของสหรัฐฯ-ไซออนิสต์" ในภูมิภาค และเตือนเกี่ยวกับการแก้แค้นหนักหน่วงกว่านี้
อย่างไรก็ตามในเวลาไม่นานหนัก กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) ในวันพุธ(3 มิ.ย.) ปฏิเสธคำกล่าวอ้างที่ว่ากองทัพเรืออิหร่านเล่นงานเรือพิฆาตลำหนึ่งของสหรัฐฯ "อิหร่านกำลังโกหก ทรัพย์สินทางทหารของสหรัฐฯกลางทะเล ยังคงบิน ล่องเรือและปฏิบัติการอย่างปลอดภัยและไม่ติดขัดใดๆ" CENTCOM โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
คำกล่าวอ้างล่าสุดของกองทัพเรืออิหร่าน มีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่โหมกระพือความเดือดดาลขึ้นมาอย่างฉับพลันในตะวันออกกลางในวันพุธ(3มิ.ย.) คูเวตต้องปิดท่าอากาศยานหลักของตนช่วงสั้นๆ อีกทั้งยังมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 คน บาดเจ็บอีกหลายคน หลังอิหร่านโจมตีที่ตั้งทางทหารของอเมริกาในบาห์เรนและคูเวต เพื่อแก้แค้นที่สหรัฐฯ โจมตีเกาะเกชม์ ของพวกเขา
พลจัตวาซาอุด อับดูลาซิซ อัล-โอเตบี โฆษกกระทรวงกลาโหมคูเวต แถลงว่า อาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติของคูเวต ถูกโจมตีด้วยโดรนเมื่อเช้าวันพุธ(3มิ.ย.) สร้างความเสียหายรุนแรง รวมทั้งยังมีผู้บาดเจ็บอีกหลายคน ก่อนที่ในเวลาต่อมา กระทรวงการต่างประเทศคูเวตแถลงว่า เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 คน
ด้านกองบัญชาการทหารด้านกลาง ของกองทัพสหรัฐฯ (CENTCOM) ระบุว่า ได้ทำลายขีปนาวุธ 2 ลูกและโดรนหลายลำที่ล็อกเป้าโจมตีกองกำลังอเมริกาในคูเวต รวมทั้งยังร่วมกับกองทัพบาห์เรนสกัดขีปนาวุธที่เล็งโจมตีบาห์เรน ซึ่งเป็นที่ตั้งกองเรือที่ 5 ของกองทัพเรือสหรัฐฯ
กระทรวงกลาโหมบาห์เรนแถลงว่า กองทัพสกัดและทำลายขีปนาวุธ 3 ลูกและโดรนอีกจำนวนหนึ่งที่ปล่อยมาจากอิหร่าน
(ที่มา:อนาโดลู/รอยเตอร์ส)