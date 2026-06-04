เจ็บมาเยอะ!สหรัฐฯถอดบทเรียนสงครามยูเครน-อิหร่าน เร่งสร้างกองทัพโดรนพลีชีพต้นทุนต่ำหลายแสนลำ

มีรายงานว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ(เพนตากอน) กำลังเร่งแผนสร้างกองโดรนโจมตีพลีชีพต้นทุนต่ำ ในจำนวนมหาศาล โดยเล็งเป้ามีอาวุธชนิดนี้ในครอบครองในระดับ 300,000 ถึง 340,000 ลำ ภายในปี 2027
รายงานข่าวระบุว่าความคิดริเริ่มดังกล่าวสะท้อนว่าสหรัฐฯได้บทเรียนจากสงครามในยูเครนและตะวันออกกลาง สมรภูมิที่โดรนต้นทุนต่ำจู่โจมทำลายรถถัง ระบบป้องกันภัยทางอากาศ และสินทรัพย์ทางทหารมูลค่าสูงหลายล้านดอลลาร์ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ภายใต้โครงการนี้ กองกำลังสหรัฐฯกำลังมองหาโดรนที่มีต้นทุนอยู่ที่แค่ราวๆ 2,300 ดอลลาร์ ถึง 5,000 ดอลลาร์ในแต่ละลำ เปิดทางสำหรับใช้งานโดรนเหล่านี้ในจำนวนมาก และเป็นทรัพยากรที่สามารถใช้แล้วทิ้งในสนามรบ
ความเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ จากการจัดซื้อจัดหาด้านกลาโหมแบบดั้งเดิม ในขณะเดียวกันเพนตากอนยังเปิดกว้างสำหรับมอบสัญญาแก่บริษัทสตาร์ทอัปทั้งหลาย ผู้บรรดาเชี่ยวชาญด้านการแข่งโดรน และเหล่าบริษัทเทคโนโลยีพลเรือนต่างๆนานา ในความพยายามยกระดับการผลิตอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันกับระดับภัยคุกคามทางทหารจากศัตรู
(ที่มา:เวิลด์นิวส์)