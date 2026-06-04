น้ำมันขึ้นต่ออีก2%-ทองลงแรง หุ้นสหรัฐฯดิ่งหนักหลังอิหร่านโจมตีคูเวต

ราคาน้ำมันขยับขึ้นราว 2% ในวันพุธ(3มิ.ย.) หลังความเป็นปรปักษ์ในตะวันออกกลางคืนชีพกลับมาอีกรอบ และการเจจาระหว่างเตหะรานกับวอชิงตันแทบไม่มีความคืบหน้า สงครามก่อความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ และปัจจัยนี้เอง่ที่ฉุดวอลล์สตรีทและทองคำปิดลบ
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกรกฏาคม เพิ่มขึ้น 2.26 ดอลลาร์ ปิดที่ 96.02 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 1.81 ดอลลาร์ ปิดที่ 97.81 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
อิหร่าน ยิงขีปนาวุธเข้าใส่บรรดาเพื่อนบ้านในภูมิภาคอย่างคูเวตและบาห์เรน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 รายและบาดเจ็บหลายสิบคน หลังกองกำลังอเมริกาทำการโจมตีเกาะเกชม์ของเตหะราน
อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับอัลมายาดีน สถานีโทรทัศน์เลบานอน ในวันพุธ(3มิ.ย.) ว่ายังไม่ตัดการสื่อสารระหว่างเตหะรานกับวอชิงตัน แต่ไม่มีความคืบหน้าในการเจรจาใดๆ อย่างไรก็ตามเขาเผยว่าทั้ง 2 ฝ่ายกำลังศึกษาร่างข้อตกลงที่แลกเปลี่ยนกันก่อนหน้านี้
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบในวันพุธ(3มิ.ย.) ถอยกลับจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังความตึงเครียดในตะวันออกกลางปะทุขึ้นอีกรอบ และราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นโหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ
ดาวโจนส์ ลดลง 620.72 จุด (1.21 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 50,687.07 เอสแอนด์พี ลดลง 56.10 จุด (0.74 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,553.68 จุด แนสแดค ลดลง 239.93 จุด (0.89 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 26,853.98 จุด
สถานการณ์ความเป็นปรปักษ์ในตะวันออกกลางทวีความหนักหน่วงขึ้น หลังสหรัฐฯและอิหร่านเปิดฉากโจมตีทางอากาศเล่นงานอีกฝ่ายรอบใหม่ ในบททดสอบล่าสุดต่อข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบาง
ราคาน้ำที่ที่พุ่งขึ้น อันเนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดในสงครามที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่าน ยังซ้ำเติมแรงกดดัน ท่ามกลางความวิตกว่า ราคาพลังงานในระดับสูงอาจส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างเป็นระบบในวงกว้าง
ความคาดหมายที่ว่าภาวะเงินเฟ้อที่มีต้นตอจากสงคราม อาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) ต้องคงดอกเบี้ยระดับสูงต่อไป ฉุดให้ราคาทองคำปรับลดในวันพุธ(3มิ.ย.) โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 53.00 ดอลลาร์ หรือ 1.20 % ปิดที่ 4,466.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์ส)