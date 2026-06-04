สุดโหด! “แรงงานอัฟกานิสถาน-ปากีฯ” โดนย่างสดเผาคารถตู้ระหว่างจอดที่ปั้มในอิตาลี

เอพี/เอเจนซีส์ - ตำรวจอิตาลีจับกุมคนร้าย 2 รายเป็นชาวปากีสถานเชื่อสังหารแรงงานต่างชาติ 4 คนรวม ชาวอัฟกานิสถาน 3 คนและชาวปากีสถาน 1 คนด้วยการราดน้ำมันรถตู้ก่อนจุดไฟย่างสดตายทั้งเป็นที่ปั้นน้ำมันใน คาลาเบรีย( Calabria) ทางใต้อิตาลีในวันอังคาร(2 มิ.ย)
เอพีรายงานวันพุธ(3 มิ.ย)ว่า ตำรวจอิตาลีวันอังคาร(2)สามารถจับกุมผู้ต้องหา 2 คนที่ก่อเหตุสังหารแรงงานต่างชาติทำงานในฟาร์มรวมทั้งหมด 4 คนที่โดนเผาทั้งเป็นระหว่างนั่งอยู่ในรถตู้ โดยภาพที่ก่อเหตุถูกบันทึกด้วยกล้องทีวีวงจรปิด อ้างอิงจากตำรวจอิตาลี สื่อท้องถิ่นอิตาลีรายงาน
ทั้งนี้พบว่าจากคลิปที่มีการเผยแพร่โดยสถานีโทรทัศน์ RAI ของอิตาลีและสื่ออิตาลีอื่นๆ กลุ่มคนร้ายลงมือเทของเหลวที่เชื่อว่าเป็นน้ำมันลงด้านหลังของรถตู้ก่อนจุดไฟเผาระหว่างรถจอดที่สถานีบริการน้ำมันใน อาเมนโดลารา(Amendolara) ใกล้ โคเซนซา (Cosenza) ตั้งในภูมิภาคคาลาเบรียทางใต้ของอิตาลีซึ่งเป็นแหล่งการเพาะปลูกทางการเกษตรใหญ่ของประเทศ
โดยหนึ่งในคนร้ายหลังจากนั้นพยายามที่จะทำให้ประตูรถตู้ปิดแต่ทว่าไม่ทันเพราะมีแรงงานต่างชาติคนหนึ่งสามารถหลุดออกมาจากรถตู้ก่อนหนีไปได้สำเร็จและได้รับการรักษาพยาบาลจากโดนไฟลวกที่โรงพยาบาลใกล้เคียง
บีบีซีของอังกฤษรายงานว่า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงอิตาลีถูกเรียกมาที่เกิดเหตุที่มีรถตู้กำลังเกิดไฟลุกไหม้เมื่อเวลาราว 13.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันอังคาร(1)
และหลังจากที่ไฟดับลงแล้วเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพบร่างทั้ง 4 ของคนงานที่โดนเผาทั้งเป็นจนเป็นตอตะโก
เอพีรายงานว่า ผู้ตายภายในรถเป็นคนงานอัฟกานิสถาน 3 คนและคนงานปากีสถาน 1 คนโดยทั้งหมดทำงานในฟาร์มการเกษตรในแคว้น รวมไปถึงผู้ต้องหาที่โดนจับกุม 2 รายเป็นชาวปากีสถาน
บีบีซีรายงานว่า ผู้ต้องหาทั้งสองถูกจับหลังหลักฐานจากกล้องทีวีวงจรปิดมัดตัว โดยสื่อท้องถิ่นอิตาลีรายงานต่อว่า คนงานต่างชาติคนที่ 5 ที่สามารถเปิดประตูรถและหนีรอดไปได้เป็นชาวอัฟกานิสถานเช่นกัน
คนงานอัฟกันที่รอดตายเปิดเผยว่า มีการโต้เถียงเกิดขึ้นหลังคนร้ายที่ถูกจับ 2 คนพยายามเรียกร้องค่าเดินทางจากคนทั้งหมดที่อยู่ในรถตู้ แต่พวกเขาปฎิเสธที่จะจ่าย
พร้อมกันนี้เขายังเปิดเผยต่อว่า แรงงานต่างชาติเหล่านี้ไม่ได้รับเงินเดือนในการทำงานที่ไร่ปลูกสตรอเบอร์รี ได้เพียงอาหารและที่พักเท่านั้น
ข่าวเผาย่างสดคนงานต่างชาติสร้างความตกใจไปทั่วอิตาลี ประธานาธิบดีภูมิภาคคาลาเบรีย โรเบอร์โต อ็อคคิอูโต (Roberto Occhiuto) ข่าวย่างสดที่ปั้มน้ำมันภายในแคว้นนี้ “สั่นคลอนต่อศรัทธาในมนุษยชาติ” พร้อมเสริมว่า ช่างไร้มนุษยธรรม บีบีซีรายงาน