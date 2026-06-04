เคนยาประท้วงเดือดดับ 2 ไม่พอใจ “รบ.ไนโรบี” งุบงิบแอบรวมหัวกับ “สหรัฐฯ” เตรียมเปิดศูนย์อีโบลาส่งพลเมืองอเมริกันติดเชื้อจาก "คองโก-ยูกันดา" เข้ามากักกันโรค

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ – มีผู้เสียชีวิต 2 รายถูกยิงในเมืองภาคกลางของเคนยาท่ามการกลางการประท้วงไม่พอใจรัฐบาลประธานาธิบดีเคนยา วิลเลียม รูโต (William Ruto)ที่แอบปิดเงียบแผนการร่วมมือกับสหรัฐฯเตรียมตั้งศูนย์กักกันโรคอีโบลาขนาด 50 เตียงที่ฐานทัพบริเวณใกล้เคียงเพื่อส่งคนไข้ชาวอเมริกันเข้ามากักกันโรคท่ามกลางความวิตกจากชาวบ้านว่าจะทำให้พวกเขาเสี่ยงถึงชีวิตจากการที่เคนยายังไม่พบเคสผู้ติดเชื้ออีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียว (Bundibugyo ebolavirus)ที่กำลังระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดา
รอยเตอร์รายงานวันพุธ(3 มิ.ย)ว่า ล่าสุดมีเที่ยวบิน 20 เที่ยวได้นำอุปกรณ์การแพย์และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญร่อนลงจอดที่ฐานทัพอากาศเคนยาที่รัฐบาลสหรัฐฯกำลังเดินหน้าก่อสร้างศูนย์กักกันโรคอีโบลาขนาด 50 เตียงนอกแผ่นดินใหญ่อเมริกา หลังประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ สั่งห้ามพลเมืองอเมริกันที่ติดเชื้ออีโบลาบินกลับเข้าประเทศ
การก่อสร้างเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะมีคำสั่งให้หยุดจากศาลสูงเคนยาและเกิดการประท้วงอย่างรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิต 2 ราย อ้างอิงจากข้อมูลเที่ยวบินและเจ้าหน้าที่ต่างๆ
รอยเตอร์รายงานว่า ศูนย์กักกันอีโบลาขนาดราว 50 เตียงในเคนยาสำหรับพลเมืองอเมริกันที่อาจติดเชื้ออีโบลาในดีอาร์คองโกและยูกันดา
โทรเลขการทูตสหรัฐฯที่มีบางส่วนได้เห็นโดยรอยเตอร์มเนื้อหาว่า ประธานาธิบดีเคนยา วิลเลียม รูโต อาจจะประเมินต่ำไปสำหรับการต่อต้านจากภายในประเทศต่อแผนที่ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิสหรัฐฯที่เล็งใช้ "เคนยา" ที่ปัจจุบันยังไม่มีรายงานยืนยันเคสผู้ติดเชื้ออีโบลาเพื่อเป็นที่กักตัวรักษาพลเมืองของตัวเอง
ศาลเคนยาออกคำสั่งการแรกให้ต้องหยุดการทำงานที่ศูนย์อีโบลาของสหรัฐฯเมื่อวันที่ 28 พ.ค แต่กระนั้นเครื่องบินทหารอเมริกันยังคงบินเข้านานยูกิ(Nanyuki)อย่างต่อเนื่องในไม่กี่วันหลังตากนั้นอ้างอิงจาก Flightradar24 รอยเตอร์รายงาน
ตามข้อมูลพบว่ามีเครื่องบินทหารอเมริกันไม่ต่ำกว่า 6 ลำรวมเครื่องบินลำเลียง C-130 และเครื่องบินลำเลียง C-17 ร่อนลงจอดที่นานยูกีตั้งแต่วันที่ 24 พ.คเป็นต้นมาหลังศาลเคนยาออกคำสั่ง
ทั้งนี้พบว่าเครื่องบินนำเครื่องมือทางเทคนิกรวมไปถึงอีกหลายสิบคนที่มีทั้งแพทย์ วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญห้องแล็บและเจ้าหน้าที่ก่อสร้าง
รอยเตอร์รายงานว่า แต่ทว่ายังไม่มีการนำคนไข้ชาวอเมริกันบินเข้ามา อ้างอิงจากแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อเมริกันที่ไม่เปิดเผยชื่อ
ด้านสถานทูตสหรัฐฯประจำกรุงไนโรบี เคนยา กล่าวผ่านแถลงการณ์วันพุธ(3)ว่า ทางสถานทูตระหนักถึงคำสั่งศาลและทำงานร่วมกับรัฐบาลเคนยาเพื่อแก้ปัญหาการคัดค้าน
บีบีซีของอังกฤษรายงานก่อนหน้าว่า หนึ่งในเหยื่อที่โดนยิงในพื้นที่ใกล้ฐานทัพอากาศไลกิเปีย (Laikipia Airbase) ที่มีการประท้วงเปิดฉาก ก่อนที่คนดังกล่าวที่เป็นเพศชายเสียชีวิตลงหลังถูกนำมาที่โรงพยาบาลของเมืองโดยเพื่อน
ขณะที่ผู้เสียชีวิตรายที่ 2 เสียชีวิตระหว่างกำลังโดนนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยทหาร
การประท้วงเกิดขึ้นวันจันทร์(1)พบผู้ประท้วงหลายร้อยคนมาร์ชผ่านไปตามถนนสายต่างๆของเมืองที่ตั้งราว 140 ก.มห่างไปทางเหนือของกรุงไนโรบี ปิดกั้นถนน และเผายางรถยนต์ ขณะที่ตำรวจยิงแก๊สน้ำตาเพื่อเข้าสลาย
หนึ่งในเหยื่อผู้ตายเป็นชายวัย 27 ปีโดยครอบครัวอ้างว่าแค่บังเอิญผ่านไม่ได้ไปเข้าร่วมการประท้วง บีบีซีรายงานว่า ศพทั้ง 2 ร่างมีร่องรอยแผลกระสุนให้เห็น
เมืองที่เกิดเหตุดูสงบในเช้าวันอังคาร(2) ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาที่ถนน บีบีซีของอังกฤษชี้
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานว่า ทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐฯวางแผนเตรียมส่งเจ้าหน้าที่การแพทย์จำนวน 30 คนมาประจำที่ศูนย์อีโบลาสหรัฐฯในเคนยา
แต่ทว่าศาลสูงเคนยาสั่งห้ามรัฐบาลไนโรบีดำเนินการสร้างตามแผนพร้อมออกคำสั่งการให้รัฐบาลไนโรบีต้องเปิดเผยข้อตกลงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานกักกันอีโบลาดังกล่าวภายใน 7 วันพร้อมกำหนดการพิจารณาครั้งต่อไปในวันที่ 23 มิ.ย
ประชาชนในเมือนนานยูกินั้นออกมาแสดงความวิตกโดยกล่าวว่า ศูนย์ดังกล่าวจะทำให้ชาวบ้านในเมืองตกอยู่ในความเสี่ยงจากที่เคนยายังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อในประเทศ
“ทุกคนสมควรจะถูกกักกันในประเทศบ้านเกิดของคนเหล่านั้น พวกเราไม่สมควรปล่อยให้ชาวต่างชาตินำโรคติดต่อมาให้พวกเรา” ชาร์ลส์ มาเธง (Charles Mathenge) อาชีพขับรถแท็กซีเปิดใจ
ขณะที่ NBC News ของสหรัฐฯรายงานว่า บรรดาผู้เชี่ยวชาญทางแพทย์สหรัฐฯและอดีตเจ้าหน้าที่ต่างกล่าวในหนังสือเปิดผนึกถึงสภาคองเกรสสหรัฐฯว่า แผนการรักษาผู้ติดเชื้ออเมริกันในต่างแดนนั้นสร้างความวิตกอย่างลึกซึ้งทั้งทางด้านคลินิก ศีลธรรม ปฎิบัติการ และทางกฎหมาย
รอยเตอร์รายงานต่อว่า แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐฯคนที่ 2 กล่าวว่า งานยังคงเดินหน้าและศูนย์กักกันอีโบลาที่ว่านี้จะพร้อมภายในวันพฤหัสบดี(4) เขากล่าวว่า สหรัฐฯจะหยุดหากว่ารัฐบาลไนโรบีร้องขอ
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯกล่าวว่า เที่ยวบินหยุดลงชั่วคราวในวันจันทร์(1) เนื่องมาจากความสับสนต่อคำสั่งศาลและความหมายของคำสั่ง แต่ทว่าการหยุดถูกยกเลิกในวันพุธ(3)หลังเจ้าหน้าที่เคนยาบอกแก่เจ้าหน้าที่อเมริกันว่า พวกเขาสามารถเดินหน้าการเตรียมพร้อมต่อได้