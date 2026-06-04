คูเวตปิดสนามบินหลักของปท.หลังถูกอิหร่านโจมตี เจรจาสันติภาพ‘ชะงัก’แต่ทรัมป์ยังอ้างหารือเตหะรานปกติ

คูเวตปิดท่าอากาศยานหลักของตนช่วงสั้นๆ เมื่อวันพุธ (3 มิ.ย.) หลังถูกโดรนอิหร่านโจมตีเสียหายหนัก อีกทั้งยังมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 คน บาดเจ็บอีกหลายคน ด้านยูเออีเรียกร้องประเทศอ่าวแสดงความเป็นเอกภาพ ชี้เตหะรานไม่ได้มุ่งเป้าประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เหมารวมทั้งอ่าวเปอร์เซีย ขณะที่ IRGC ยอมรับโจมตีที่ตั้งทางทหารของอเมริกาในบาห์เรนและอีกประเทศ แต่ไม่ได้ระบุชื่อคูเวต เพื่อแก้แค้นที่สหรัฐฯ โจมตีเกาะเกชม์ ในส่วนของทรัมป์บอกอย่าฟังข่าวปลอมเรื่องเจรจาเตหะรานล้มครืน โดย 4 วันที่ผ่านมายังคุยกับอิหร่านตลอด
พลจัตวาซาอุด อับดูลาซิซ อัล-โอเตบี โฆษกกระทรวงกลาโหมคูเวต แถลงว่า อาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติของคูเวต ถูกโจมตีด้วยโดรนเมื่อเช้าวันพุธ สร้างความเสียหายรุนแรง รวมทั้งยังมีผู้บาดเจ็บอีกหลายคน
เวลาต่อมา กระทรวงการต่างประเทศคูเวตแถลงว่า เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 คน ส่วนหน่วยงานกำกับดูแลการบินพลเรือนระบุว่า ท่าอากาศยานหลักของประเทศแห่งนี้ สามารถกลับมาให้บริการได้แล้วบางส่วน
ข่าวระบุว่า สนามบินแห่งนี้เพิ่งเปิดทำการอีกครั้งเมื่อวันจันทร์ (1) หลังจากปิดให้บริการนับจากที่สงครามตะวันออกกลางเริ่มต้นขึ้นไม่นาน
ด้านกองบัญชาการทหารด้านกลาง ของกองทัพสหรัฐฯ (CENTCOM) ระบุว่า ได้ทำลายขีปนาวุธ 2 ลูกและโดรนหลายลำที่ล็อกเป้าโจมตีกองกำลังอเมริกาในคูเวต รวมทั้งยังร่วมกับกองทัพบาห์เรนสกัดขีปนาวุธที่เล็งโจมตีบาห์เรน ซึ่งเป็นที่ตั้งกองเรือที่ 5 ของกองทัพเรือสหรัฐฯ
ขณะที่กระทรวงกลาโหมบาห์เรนแถลงว่า กองทัพสกัดและทำลายขีปนาวุธ 3 ลูกและโดรนอีกจำนวนหนึ่งที่ปล่อยมาจากอิหร่าน
CENTCOM เสริมว่า โจมตีสถานีควบคุมภาคพื้นดินของอิหร่านบนเกาะเกชม์ในช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้การโจมตีบาห์เรนและคูเวต
ภายหลังการโจมตีของอิหร่าน อันวาร์ การ์กาช ที่ปรึกษาของประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) เรียกร้องบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ให้ประเทศอ่าวเปอร์เซียแสดงจุดยืนที่เป็นเอกภาพ โดยระบุว่า การกระทำของอิหร่านไม่ได้พุ่งเป้าที่ประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นประเทศในอ่าวเปอร์เซียทั้งหมด
ทางด้านอิหร่าน กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ยอมรับว่า โจมตีศูนย์บัญชาการของกองเรือที่ 5 ของอเมริกา และที่ตั้งทางทหารของอเมริกาในอีกประเทศ แต่ไม่ได้ระบุชื่อคูเวต เพื่อแก้แค้นที่อเมริกาโจมตีเกาะเกชม์
นอกจากนั้น กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังประณามการโจมตีเกาะเกชม์ว่า เป็นการรุกรานและละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของอเมริกา
เวลาเดียวกัน สำนักข่าวฟารส์และสำนักข่าวทัสนิม ของอิหร่าน ซึ่งมีความใกล้ชิดกับ IRGC รายงานว่า อิหร่านได้ยุติการสื่อสารกับคณะเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อผลักดันข้อตกลงหยุดยิง
ขณะที่เจ้าหน้าที่ในตะวันออกกลางผู้หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเจรจา ก็เปิดเผยตรงกันว่า ไม่มีการสื่อสารจากอิหร่านเลยในวันอังคาร (2) หลังจากที่เตหะรานยืนกรานว่า ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯซึ่งใช้มาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนนั้น ต้องครอบคลุมเลบานอนด้วย
ทว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวหาว่ารายงานข่าวเหล่านี้ว่า “ไม่เป็นความจริงและผิดพลาด” พร้อมยืนยันว่า อเมริกายังคงเจรจากับอิหร่านตลอด 4 วันล่าสุด ซึ่งเขาได้ย้ำไปว่า ถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำข้อตกลงไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม
เลบานอนกลายเป็นอุปสรรคสำคัญอันใหม่ที่ขัดขวางความพยายามของทรัมป์ในการบรรลุข้อตกลงยุติสงครามกับอิหร่าน เนื่องจากขณะที่เตหะรานยืนกรานว่า ข้อตกลงหยุดยิงต้องครอบคลุมเลบานอนด้วยนั้น ทางด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอล กลับต้องการให้แยกประเด็นเลบานอนออกจากข้อตกลงรวม
เนทันยาฮูยังเผชิญความกดดันอย่างหนักจากกระแสภายในประเทศ ที่ต้องการให้ถล่มกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ขณะที่การเลือกตั้งกำลังจะมาถึงในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
การโจมตีของอิสราเอลในเลบานอนยังทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับอิสราเอลสั่นคลอนอย่างรุนแรง แหล่งข่าววงในเผยว่า เมื่อต้นสัปดาห์ เนทันยาฮูกับทรัมป์มีปากเสียงกันดุเดือดทางโทรศัพท์ เนื่องจากอเมริกาต้องการให้อิสราเอลหยุดยิง แต่อิสราเอลกลับทำตรงกันข้ามและเพิ่มความกดดันทางทหารต่อฮิซบอลเลาะห์
ทั้งนี้ เมื่อวันอังคาร เจ้าหน้าที่อเมริกา อิสราเอล และเลบานอนประชุมกันที่วอชิงตันเกี่ยวกับการเจรจาโดยตรงเพื่อยุติความขัดแย้งคู่ขนานระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์
ทางด้านมาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ชี้ว่า ฮิซบอลเลาะห์เป็นอุปสรรคเดียวที่ขัดขวางการทำข้อตกลง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตเลบานอนในวอชิงตันระบุว่า ในขั้นต้นข้อตกลงที่ว่านี้จะครอบคลุมเฉพาะการโจมตีของอิสราเอลต่อกรุงเบรุต และการโจมตีของฮิซบอลเลาะห์ต่อดินแดนอิสราเอลเท่านั้น
อย่างไรก็ดี ทั้งสองฝ่ายไม่ได้ยอมรับข้อตกลงดังกล่าวของทรัมป์อย่างเป็นทางการ โดยมาห์มูด โกมาติ เจ้าหน้าที่อาวุโสของฮิซบอลเลาะห์ ออกคำแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ฮิซบอลเลาะห์จะไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงเพียงบางส่วน
ขณะเดียวกัน สำนักข่าวแห่งชาติของทางการเลบานอนรายงานว่า เมื่อวันอังคาร อิสราเอลโจมตีเป้าหมาย 30 แห่งทางใต้ของเลบานอน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่ง
(ที่มา: เอพี/เอเอฟพี)