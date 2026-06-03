ตั้งข้อหา 2 นักวิทยาศาสตร์ลักลอบนำไวรัสฝีดาษลิงเข้าสหรัฐฯ แถมโกหกศุลกากร

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุเมื่อวันอังคาร (2 มิ.ย.) ว่ามีนักวิทยาศาสตร์สองคนจากห้องปฏิบัติการของรัฐบาลสหรัฐฯ ถูกตั้งข้อหาลักลอบนำขวดบรรจุไวรัส mpox (ฝีดาษลิง) ที่ถูกทำให้หมดสภาพแล้วจากแอฟริกาเข้าสู่สหรัฐฯ และโกหกเกี่ยวกับเรื่องนี้ระหว่างการสอบสวนที่สนามบินในรัฐมิชิแกน
คำฟ้องทางอาญาถูกเปิดเผยที่ศาลรัฐบาลกลางในดีทรอยต์ โดยตั้งข้อกล่าวหาแก่ วินเซนต์ มุนสเตอร์ หัวหน้าแผนกนิเวศวิทยาไวรัสที่ห้องปฏิบัติการร็อกกี้เมาน์เทนในแฮมิลตัน รัฐมอนแทนา และโคลด ควี ผู้ทำงานร่วมกับเขา
มุนสเตอร์และควีถูกจับกุมที่สนามบินดีทรอยต์เมโทรโพลิแทนเมื่อเดือนมกราคม หลังบินมาจากปารีส โดยที่ก่อนหน้านั้นเขาใช้เวลาเก้าวันในสาธารณรัฐคองโก ที่มีการระบาดของโรค mpox ซึ่งเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตมากกว่า 2,000 รายในคองโก ที่เป็นภูมิภาคกว้างใหญ่ในแอฟริกาตอนกลาง แม้ว่าการระบาดนานสองปีจะถูกประกาศว่าสิ้นสุดลงเมื่อเดือนเมษายนแล้วก็ตาม
สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI) ระบุในเอกสารที่ยื่นต่อศาลว่า มุนสเตอร์ “ปฏิเสธอย่างหนักแน่น” ว่าไม่ได้เดินทางกลับสหรัฐฯ พร้อมกับวัสดุหรือตัวอย่างทางชีวภาพ
แต่การทดสอบในภายหลังเปิดเผยว่า มุนสเตอร์และควีเดินทางมาพร้อมกับขวดบรรจุเชื้อ mpox ที่ถูกทำให้หมดสภาพแล้ว แต่พวกเขาไม่ได้แจ้งหรือขออนุญาตตามที่จำเป็น
“ความพยายามใดๆ ที่จะปกปิดและลักลอบนำวัสดุทางชีวภาพเข้าสู่สหรัฐอเมริกาโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ถือเป็นการละเมิดความไว้วางใจของประชาชน และอาจทำให้ประชาชนตกอยู่ในความเสี่ยง” มาร์คัส ไซค์ส จากสำนักงานผู้ตรวจการทั่วไป กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ กล่าว
มุนสเตอร์และควีไม่ได้ตอบคำขอให้แสดงความคิดเห็น คาดว่าพวกเขาจะไปปรากฏตัวต่อศาลรัฐบาลกลางในเมืองมิสซูลา รัฐมอนแทนา ในวันพุธ
“เรื่องนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน และสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH) กำลังให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการสอบสวนยังดำเนินอยู่และเป็นเรื่องของบุคลากร เราจึงไม่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้มากนักในขณะนี้” สถาบันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งกำกับดูแลห้องปฏิบัติการดังกล่าว ระบุ
เอฟบีไอระบุว่า ในเอกสารที่รัฐบาลยื่นต่อศาลไม่ได้กล่าวถึงเหตุผลที่มุนสเตอร์และควีต้องการนำไวรัส mpox ที่ถูกทำให้หมดสภาพแล้วไปยังห้องปฏิบัติการของพวกเขา แต่พวกเขาเป็นนักไวรัสวิทยาที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับ mpox มาอย่างกว้างขวาง
มุนสเตอร์บอกกับเจ้าหน้าที่สอบสวนที่สนามบินในเขตดีทรอยต์ว่าเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดอยู่ในแล็ปท็อปของเขา “แต่คุณไม่จำเป็นต้องใช้ ผมทำแบบนี้อยู่ตลอด” เอฟบีไออ้างคำพูดของเขาเช่นนั้น
“เป็นที่เชื่อได้ว่าคำกล่าวของมุนสเตอร์เกี่ยวกับการครอบครองเอกสารที่จำเป็นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรนั้นเป็นเท็จอย่างร้ายแรง” เอฟบีไอระบุ
อาการที่พบบ่อยที่สุดของ mpox ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลก คือ ผื่นขึ้นและมีไข้ บางครั้งอาจทำให้เกิดอาการป่วยร้ายแรงได้ แต่คนส่วนใหญ่จะหายเป็นปกติ
โรค Mpox หรือที่รู้จักกันในชื่อเดิมว่า โรคฝีดาษลิง ถูกค้นพบครั้งแรกโดยนักวิทยาศาสตร์ในปี 1958 ระหว่างการระบาดของโรคที่มีลักษณะคล้ายฝีดาษในลิง จนกระทั่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เริ่มพบการป่วยแบบนี้ในคนแถบแอฟริกา ที่สัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ที่ติดเชื้อ
ในปี 2022 มีการยืนยันเป็นครั้งแรกว่าไวรัสแพร่กระจายผ่านทางเพศสัมพันธ์ และทำให้เกิดการระบาดในกว่า 70 ประเทศที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยรายงานโรค Mpox มาก่อน
ที่มา เอพี