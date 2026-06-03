ไฟไหม้อาคารในกรุงนิวเดลี คร่าชีวิตผู้คนอย่างน้อย 21 ราย

ตำรวจอินเดียระบุว่า เกิดเหตุไฟไหม้อาคารแห่งหนึ่งที่กรุงนิวเดลีในวันพุธ (3 มิ.ย.) ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 21 ราย และบาดเจ็บอีกจำนวนมาก
อาคารดังกล่าวตั้งอยู่ในย่านมัลวิยานากา ทางตอนใต้ของเมือง มีร้านอาหารอยู่ชั้นล่างและโรงแรมอยู่ชั้นบน บริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย มีประชากรหนาแน่น และเป็นที่นิยมในหมู่นักศึกษาและคนทำงานรุ่นใหม่
ตำรวจเดลี ระบุในแถลงการณ์ว่า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถดับไฟลงได้ และช่วยเหลือผู้คนกว่า 40 คน นำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง ส่วนสาเหตุของไฟไหม้ยังไม่ทราบแน่ชัดในตอนนี้
ภาพจากที่เกิดเหตุแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพยายามดับไฟ ขณะที่ควันหนาทึบพวยพุ่งออกมาจากอาคาร มีคนจำนวนหนึ่งที่ติดอยู่ภายในอาคาร ถูกพบเห็นว่าห้อยตัวอยู่ตามหน้าต่างและตะโกนขอความช่วยเหลือ ขณะที่มีเปลวไฟและควันไฟล้อมรอบอาคาร
ชาวบ้านในพื้นที่ก็ร่วมกันช่วยในปฏิบัติการกู้ภัย ช่วยเหลือในการอพยพผู้คนที่ติดอยู่ภายใน และช่วยนำผู้บาดเจ็บไปยังที่ปลอดภัย
สื่อท้องถิ่นรายงานว่า ผู้เสียชีวิตบางส่วนเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางมาอินเดียเพื่อรับการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ ผู้ป่วยชาวต่างชาติหลายรายเดินทางมายังนิวเดลีเพื่อรับการรักษาพยาบาล และมักจะพักในโรงแรมหรือที่พักอาศัยใกล้เคียงระหว่างที่มารักษาตัว
สำนักงานของนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี กล่าวแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตดังกล่าวในโพสต์บน X และระบุว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 200,000 รูปี (2,088 ดอลลาร์สหรัฐ)
เหตุไฟไหม้เกิดขึ้นบ่อยในอินเดีย ซึ่งกฎหมายด้านการก่อสร้างและมาตรฐานความปลอดภัยมักถูกละเลยโดยผู้สร้างและผู้อยู่อาศัย
ที่มา เอพี