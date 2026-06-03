สุดลุ้น! ผลเบื้องต้นชี้ “อดีตผู้จัดฟ็อกนิวส์" จากรีพับลิกัน ขึ้นนำเฉียดฉิว ในศึกเลือกตั้งไพรมารีผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย อดีตดาราทีวีเรียลลิตีชื่อดังฉุนบ้านถูกไฟป่าฮอลลีวูดเผามีคะแนนตาม "แคเรน แบส" เลือกตั้งนายกเล็กแอลเอ

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – ผลเลือกตั้งไพรมารีรัฐแคลิฟอร์เนียคืนวันอังคาร(2 มิ.ย) กลายเป็นที่จับตาและเฉียดฉิวเมื่ออดีตผู้จัดฟ็อกซ์นิวส์ได้รับการรับรองจากทรัมป์ สตีฟ ฮิลตัน (Steve Hilton) พรรครีพับลิกันมีคะแนนนำแบบเฉียดฉิวโดยมีผู้สมัครพรรคเดโมแครต ฮาเวียร์ เบ็คเซอร์รา (Xavier Becerra) มาเป็นอันดับ 2 ในการเลือกตั้งรอบแรกผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียหลัง แกวิน นิวซอม ไม้เบื่อไม้เมาทรัมป์เตรียมจ่อขึ้นชิงประธานาธิบดีสหรัฐฯปี 2028
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันพุธ(3 มิ.ย) ระหว่างที่ยังคงมีบัตรออกเสียงจำนวนมากยังคงกำลังนับอยู่นั้นพบว่าผลการเลือกตั้งเบื้องต้น สตีฟ ฮิลตัน (Steve Hilton) พรรครีพับลิกัน และผู้สมัครพรรคเดโมแครต ฮาเวียร์ เบ็คเซอร์รา (Xavier Becerra) ผงาดขึ้นมาเป็นผู้สมัครตัวเต็งแถวหน้าที่มีสิทธิ์จะผ่านไปสู่รอบการเลือกตั้งเมื่อพฤศจิกายนปลายปีนี้
กลายเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียครั้งเดิมพันสำคัญว่า รัฐแคลิฟอร์เนียที่ถือเป็นฐานใหญ่พรรคเดโมแครตสีน้ำเงินและยังเป็นบ้านของอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ กมลา แฮร์ริส และอดีตรองประธานสภาสหรัฐฯ แนนซี เพโลซี ที่ได้ประกาศเกษียณและจะมีการเปิดให้ลงชิงตำแหน่งแทนในเขตของเธอนั้นจะพลิกเป็นรัฐสีแดงภายใต้บังเหียนของผู้ว่าการรัฐจากพรรครีพับลิกันหรือ GOP เหมือนเช่นในอดีตเมื่อปี 2006 ที่อดีตผู้ว่าการรัฐและนักแสดงคนเหล็กเดอะเทอร์มิเนเตอร์ชื่อดัง อาร์โนลด์ ชวาร์เซเน็กเกอร์ ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาสำเร็จ
พบว่าทั้งเบคเซอร์ราและฮิลตันต่างแสดงความมั่นใจในการผ่านเข้าสู่รอบเลือกตั้งใหญ่ในปลายปี ระหว่างที่คนที่ 3 คือ ทอม สไตเยอร์ (Tom Steyer) ยืนยันที่จะยังคงลงชิงต่อไป
สไตเยอร์กล่าวกับผู้สนับสนุนในเมืองซานฟรานซิสโกคืนวันเลือกตั้ง(2)ว่า “มันอาจต้องใช้เวลาว่ามันจะจบเช่นใด พวกเราต้องรอจนกว่าบัตรทุกใบถูกนับ พวกเราต้องให้เวลาประชาธิปไตยทำงาน”
ผลคะแนนเลือกตั้งเบื้องต้นระหว่างที่ยังคงมีการนับคะแนนต่อไป อ้างอิงจาก NBC News ของสหรัฐฯ
สตีฟ ฮิลตัน (GOP) 1,381,735 คะแนน หรือ 27.8%
ฮาเวียร์ เบ็คเซอร์รา (DEM)1,263,319 คะแนน หรือ 25.4%
ทอม สไตเยอร์ (DEM) 975,876 คะแนน หรือ 19.6%
อย่างไรก็ตามจำนวนของผู้ลงชิงจากพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งสร้างความวิตกให้กับผู้มีสิทธิ์เป็นจำนวนมากที่ต่างกลัวว่าคนเหล่านั้นจะเพลี่ยงพล้ำในการโหวตและเปิดโอกาสให้ผู้ลงชิงจากพรรครีพับลิกัน 2 คนสามารถผ่านเข้าสู่การเลือกตั้งทั่วได้
CBS News รายงานว่า ขณะเดียวกันสำหรับเขต 11 ของซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นเขตเดิมของอดีตประธานสภาคองเกรสสหรัฐฯ แนนซี เพโลซี ที่เคยฝากผลงานทิ้งทวนบินเข้าไต้หวันเพื่อพบอดีตประธานาธิบดี ไช่ อิงเหวิน จนทำให้ปักกิ่งฉุนสุดขีดจัดปิดล้อมเกาะซ้อมรบนานหลายวัน
ผลการเลือกตั้งรอบไพรมารีพบว่า ซุปเปอร์ไวเซอร์ซานฟรานซิสโกเชื้อสายเอเชีย คอร์นนี ชาน (Connie Chan) และสว.สภารัฐแคลิฟอร์เนีย สกอตต์ วีนเนอร์ (Scott Wiener) ผ่านเข้าชิงในการเลือกตั้งพฤศจิกายน
ทั้งนี้ คอนนี ชาน ก่อนหน้าเมื่อต้นเดือนได้รับการประกาศสนับสนุนจากเพโลซีในการเลือกตั้งชิงในเขตของเธอ
ขณะที่การเลือกตั้งรอบไพรมารีของนายกเทศมนตรี LA พบว่า รักษาการนายกเทศมนตรีผู้อื้อฉาวจากปัญหาไฟป่าฮอลลีวูดและปัญหาคนไร้บ้านในแอลเอ แคเรน แบส(Karen Bass) ขึ้นมาเป็นอันดับ 1 และได้รับการยืนยันว่าสามารถผ่านเข้าไปสู่รอบเลือกตั้งใหญ่
อ้างอิงผลการเลือกตั้งเบื้องต้นจาก NBC News ของสหรัฐฯพบว่า
แคเรน แบส (DEM) 172,720 คะแนน หรือ 34.8%
สเปนเซอร์ แพรตต์ (Spencer Pratt) (อิสระ)151,149 คะแนน หรือ 30.4%
นิธยา รามัน (Nithya Raman) (DEM)110,848 คะแนน หรือ 22.3%
รามันที่ตามมาที่ 3 เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียเกิดที่รัฐเกรละ อินเดีย และสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและ MIT
แต่คู่แข่งของรักษาการนายกเทศมนตรีแอลเอคือ สเปนเซอร์ แพรตต์ ที่ลงชิงใน ฐานะอิสระแต่กลับหาเสียงตามแนวทางของพรรครีพับลิกันและยังได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ในการเลือกตั้งเที่ยวนี้เข้ามาเป็นอันดับ 2 ที่ 30.4%
ทั้งนี้อ้างอิงจากAI ของกูเกิล คาเรน แบส ตกเป็นจำเลยสังคมหลังเกิดไฟป่าครั้งใหญ่ Palisades Fire เมื่อปี 2025 ที่เผาบ้านเรือนคนดังเป็นจำนวนมากรวมถึงบ้านของแพรตต์ที่เป็นเซเลบริตีที่มีชื่อเสียงตกอยู่ในกองไฟและส่งผลทำให้เขากระโจนเข้าลงชิงนายกเทศมนตรีแอลเอทันที ซึ่งในระหว่างเกิดไฟป่าแบสไม่ได้อยู่ในประเทศ
PBS News รายงานเมื่อไม่นานมานี้ว่า แคเรน แบส เป็นผู้หญิงผิวสีคนแรกที่สามารถผงาดขึ้นเป็นนายกเทศมนตรีแอลเอคนแรกเพื่อนำเมืองแอลเอที่กำลังประสบปัญหาและมีประชากรอยู่เกือบ 4 ล้านคนประสบปัญหาทั้งอาชญากรรม ปัญหาความยากจนในเมืองที่เห็นคนไร้บ้านเกลื่อนถนนที่ถูกประธานาธิบดีทรัมป์มักถากถาง และอีกทั้งในปี 2028 เมืองแอลเอจะเป็นเจ้าภาพการจัดกีฬาโอลิมปิกอีกด้วย
สเปนเซอร์ สมาชิกพรรครีพับลิกันและอดีตดาราทีวีเรียลลิตี The Hills เขากล่าวโทษแบสต่อปัญหาไฟป่า Palisades Fire ที่ล้มเหลวในการรับมือและไร้ความคืบหน้าในการแก้ปัญหาบุคคลไร้บ้าน
“ผมกระโดดเข้ามาเป็นเพราะในฐานะพลเมือง ผมรู้สึกว่าเมืองของผมล้มเหลว ตัวผม เพื่อนบ้านของผม ครอบครัวของผม” เขากล่าว
และเสริมต่อว่า “นายกฯแบสปล่อยให้เมืองอยู่ใต้หลุมถนน พวกเราไม่มีทางเท้า พวกเราไม่มีแสงไฟ”
แพรตต์กล่าวว่า “ผมเป็นชาวลอสแอนเจลิสที่พูดว่า “พอกันที” ”