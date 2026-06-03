พายุชังมีทำให้ฝนตกหนัก เพิ่มความเสี่ยงน้ำท่วมในเขตโตเกียว

พายุโซนร้อนชังมีได้ทำให้ฝนตกหนักและเพิ่มความเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางและตะวันออกของญี่ปุ่น ขณะเคลื่อนตัวเข้าสู่เขตโตเกียวที่มีประชากรหนาแน่นในวันพุธ (3 มิ.ย.)
ฝนตกหนักทำให้การจราจรบนท้องถนนในเมืองเป็นอัมพาต เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวถูกยกเลิก และบริการรถไฟถูกระงับหรือล่าช้า บ้านเรือนกว่า 5,000 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้ ตามรายงานของบริษัท Tokyo Electric Power Company Holdings ซึ่งให้บริการในเขตเมืองหลวง
ในใจกลางเมืองโตเกียว ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำเซ็นปุคุจิได้รับคำแนะนำให้หาที่หลบภัย ภาพจากโทรทัศน์แสดงให้เห็นน้ำขุ่นที่เอ่อใกล้จะล้นตลิ่ง
พายุโซนร้อนชังมีอยู่ทางตะวันออกของเมืองชิมะและกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเช้า โดยมีความเร็วลมสูงสุด 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (55 ไมล์ต่อชั่วโมง) ตามรายงานของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น
หน่วยงานอุทกภัยได้ออกประกาศเตือนภัยน้ำท่วมระดับสูงสุดในหลายพื้นที่ทางตอนกลางและตะวันออกของญี่ปุ่น โดยเรียกร้องให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและในพื้นที่เสี่ยงภัยอพยพไปยังที่สูงเพื่อความปลอดภัย
หน่วยงานอุทกภัยของญี่ปุ่นระบุว่า พายุได้ทำให้มีฝนตกลงมาถึง 50 เซนติเมตร (20 นิ้ว) ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ในพื้นที่โอวาเสะทางตอนกลางของญี่ปุ่น และคาดว่าจะมีฝนตกมากถึง 20 เซนติเมตร (8 นิ้ว) ในบางพื้นที่รวมถึงโตเกียวไปจนถึงเช้าวันพฤหัสบดี
พายุไต้ฝุ่นชังมีขึ้นฝั่งที่จังหวัดวาคายามะด้วยความแรงระดับพายุไต้ฝุ่นด้วยความเร็วลม 126 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (78 ไมล์ต่อชั่วโมง) ก่อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดินและอ่อนกำลังลงอย่างมาก โดยคาดว่าจะคงความแรงระดับพายุโซนร้อนไปตลอดทั้งวัน
ก่อนหน้านี้ ตอนที่มีความแรงระดับพายุไต้ฝุ่น ชังมีได้พัดถล่มเกาะโอกินาวาทางตอนใต้และทำให้มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย 15 คน
ที่มา เอพี