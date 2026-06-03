โสมแดงจวกนายพลสหรัฐฯ เปรียบเกาหลีใต้เป็น 'มีดสั้น' กลางเอเชีย บ่งบอกเจตนาใช้พันธมิตรเป็นเครื่องมือต้าน 'จีน'

รัฐบาลเกาหลีเหนือประณามคำพูดของนายทหารระดับสูงของสหรัฐฯ ในเกาหลีใต้ ซึ่งเปรียบเทียบประเทศเจ้าบ้านว่าเหมือนกับ "มีดที่แทงลงไปในใจกลางเอเชีย" โดยเปียงยางมองว่า มันสะท้อนถึงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ในการใช้พันธมิตรสกัดกั้นจีน
พลเอก ซาเวียร์ บรันสัน ผู้บัญชาการกองบัญชาการสหประชาชาติ กองบัญชาการกองกำลังผสม ROK/US และกองทัพสหรัฐฯ ในเกาหลีใต้ (USFK) เอ่ยคำพูดดังกล่าวในการให้สัมภาษณ์ ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ว่าวอชิงตันอาจพยายามขยายบทบาทของ USFK เพื่อต่อต้านอิทธิพลของจีนในภูมิภาค
ปัจจุบันมีทหารสหรัฐฯ ประมาณ 28,500 นายประจำการอยู่ในเกาหลีใต้เพื่อช่วยป้องกันภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือซึ่งมีอาวุธนิวเคลียร์
สำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือ (KCNA) ได้เผยแพร่บทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ คิม มยอง ชอล ที่กล่าวว่า คำพูดของ พล.อ. บรันสัน แสดงให้เห็นว่า สหรัฐฯ ทำตัวเป็น "หัวโจกผู้คุกคามสันติภาพและจักรวรรดิสงครามที่เลวร้ายที่สุดในโลก"
คิม ซึ่งพำนักอยู่ในญี่ปุ่นและถูกมองว่าเป็นโฆษกอย่างไม่เป็นทางการของเกาหลีเหนือ กล่าวว่า คำพูดเช่นนี้กล่าวสะท้อนให้เห็นว่าวอชิงตันตั้งใจที่จะใช้เกาหลีใต้ "เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์การเมืองที่สำคัญ เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคที่มุ่งเป้าสกัดกั้นจีน"
จีนเป็นคู่ค้าหลักของเปียงยางมานานหลายทศวรรษ และเป็นมหาอำนาจที่ให้การสนับสนุนทางการทูตและเศรษฐกิจที่สำคัญด้วย
ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้แถลงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ได้รับทราบถึงคำพูดของ บรันสัน แล้ว และได้ "ติดต่อสื่อสารในระดับต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด"
สื่อท้องถิ่นหลายแห่ง รวมถึง News1 และ JTBC รายงานว่า โซลได้สะท้อนความกังวลให้สหรัฐอเมริการับทราบแล้ว
บรันสัน กล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่า "เมื่อ (ชาวจีน) มองออกไปจากชายฝั่งตะวันออกของจีน สิ่งที่พวกเขาเห็นคือเกาหลี มีดสั้นที่ปักอยู่ในใจกลางเอเชีย"
นอกจากนี้ บรันสัน ยังเปรียบเทียบญี่ปุ่นว่าเสมือน "โล่ที่เป็นเหมือนปราการ" คอยป้องกันความทะเยอทะยานในภูมิภาคของจีน ตามบันทึกคำพูดที่เผยแพร่โดยสถาบันศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการสงครามกองทัพบกสหรัฐฯ
สัปดาห์ที่แล้ว สถานทูตจีนประจำกรุงโซลได้ประณามคำพูดดังกล่าวว่า "ล้ำเส้นอย่างแท้จริง" และ "เต็มไปด้วยความเป็นปรปักษ์และความก้าวร้าวต่อจีน" พร้อมตั้งคำถามว่า รัฐบาลสหรัฐฯ รับรองคำพูดของนายพลผู้นี้หรือไม่อย่างไร
ที่มา: เอเอฟพี