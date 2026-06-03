ไทยโดนด้วย! 'ทรัมป์' จ่อรีดภาษีเพิ่ม 10%-12.5% จากสินค้านำเข้า 60 ประเทศ อ้างล้มเหลวควบคุม 'การใช้แรงงานบังคับ'

รัฐบาลประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เสนอให้มีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม 10% หรือ 12.5% สำหรับสินค้านำเข้าจาก 60 ประเทศ โดยอ้างว่าการที่ประเทศเหล่านั้นไม่ควบคุมการค้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับ (forced labor) นั้นไม่สมเหตุสมผล และเป็นข้อจำหกัดต่อการค้าของสหรัฐฯ
ข้อเสนอจากสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) เป็นข้อสรุปใหม่ล่าสุดจากการสอบสวนการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 301 ที่เปิดเผยออกมา ในขณะที่รัฐบาล ทรัมป์ พยายามฟื้นฟูมาตรการภาษีฉุกเฉิน ซึ่งถูกศาลสูงสุดสหรัฐฯ ยกเลิกไปเมื่อเดือน ก.พ.
USTR ระบุว่า ได้กำหนดว่าจะเรียกเก็บภาษี 10% ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนแรงงานบังคับจากสินค้านำเข้าจากแคนาดา เอกวาดอร์ สหภาพยุโรป อินโดนีเซีย เม็กซิโก ปากีสถาน อาร์เจนตินา บังกลาเทศ กัมพูชา เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไต้หวัน และสหราชอาณาจักร โดยให้เหตุผลว่าเป็นประเทศที่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับ มีพันธกรณีในข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเกี่ยวกับการห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับ หรือมีการใช้มาตรการบางส่วนที่มีผลในการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับบางประเภท
สำหรับอีก 45 ประเทศที่ไม่ได้กำหนดและบังคับใช้กฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้แทนการค้าเสนออัตราภาษีเพิ่มเติม 12.5% ซึ่งรวมถึงประเทศไทย
เจมีสัน กรีเออร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ กล่าวในแถลงการณ์ว่า “ความล้มเหลวของบรรดาคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของเราในการแก้ไขปัญหาการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับนั้น เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้”
“สิ่งนี้สร้างพลวัตที่ทำให้คนงานชาวอเมริกันถูกบังคับให้แข่งขันในระดับโลกบนสนามแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมกัน”
USTR ระบุด้วยว่า กำลังเสนอมาตรการเกี่ยวกับสิ่งทอที่จะอนุญาตให้มีการนำเข้าเครื่องแต่งกายและสิ่งทอในปริมาณที่กำหนดเข้าสู่สหรัฐฯ ในอัตราภาษีที่ลดลง แม้ว่าจะไม่ได้เปิดเผยอัตราภาษีและปริมาณก็ตาม
ประกาศนี้มีขึ้นก่อนวันที่ 24 ก.ค. ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดอัตราภาษีชั่วคราว 10% ที่รัฐบาล ทรัมป์ กำหนดเมื่อวันที่ 20 ก.พ. ซึ่งก็เป็นวันเดียวกับที่ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ได้สั่งยกเลิกภาษีศุลกากรของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ภายใต้กฎหมายอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ (International Emergency Economic Powers Act)
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (1) USTR ได้เสนออัตราภาษี 25% สำหรับสินค้าหลายรายการจากบราซิล อันเป็นผลมาจากการสอบสวนตามมาตรา 301 เกี่ยวกับแนวทางการค้าดิจิทัลและภาษีพิเศษของประเทศ คาดว่าหน่วยงานการค้าจะเปิดเผยผลการสอบสวนครั้งสำคัญอีกครั้งภายใต้มาตรา 301 เกี่ยวกับการสะสมกำลังการผลิตส่วนเกินใน 16 ประเทศคู่ค้า รวมถึงจีน ในเร็วๆ นี้
ในส่วนของผลการตรวจสอบเรื่องแรงงานบังคับ USTR ระบุว่าจะยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าหลายรายการ ได้แก่ พลังงาน แร่หายากและโลหะบางชนิด เนื้อวัว กาแฟ ผลไม้และผักบางชนิด ยา สารเคมีอินทรีย์ และชิ้นส่วนเครื่องบิน
USTR กล่าวว่าจะรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับภาษีศุลกากรและมาตรการแก้ไขอื่นๆ ที่เสนอไว้จนถึงวันที่ 6 ก.ค. โดยจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในวันที่ 7 ก.ค.
ที่มา: รอยเตอร์, USTR