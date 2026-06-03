สหรัฐฯ คว่ำบาตร 'กระดานเทรดคริปโต' ใหญ่ที่สุดของอิหร่าน อ้างช่วย IRGC ฟอกเงิน

สหรัฐอเมริกาประกาศคว่ำบาตรกระดานเทรดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่านเมื่อวันอังคาร (2 มิ.ย.) โดยกล่าวหาว่าตลาดแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวมีส่วนช่วยให้รัฐบาลอิหร่านและสถาบันของรัฐที่ถูกขึ้นบัญชีดำสามารถหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของตะวันตกได้
มาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่ผลการสืบสวนเมื่อวันที่ 1 พ.ค. ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Nobitex กลายเป็นศูนย์กลางในระบบการเงินคู่ขนานที่ใช้ในการทำธุรกรรมเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์สำหรับธนาคารกลางของอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC) รายงานยังเปิดเผยว่า Nobitex ยังคงดำเนินงานอยู่ แม้หลังจากการปิดระบบอินเทอร์เน็ตตามคำสั่งของรัฐบาล โดยมีการดำเนินธุรกรรมมูลค่าหลายล้านดอลลาร์
“ในขณะที่เศรษฐกิจของอิหร่านกำลังตกต่ำอย่างหนัก รัฐบาลกลับเลือกที่จะใช้เทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อวาระที่ทุจริตของตนเอง รวมถึงการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร และการโอนถ่ายความมั่งคั่งออกนอกประเทศ” สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุในถ้อยแถลง
การสืบสวนของรอยเตอร์แสดงให้เห็นว่า Nobitex ถูกควบคุมโดยสองพี่น้องจากหนึ่งในตระกูลที่มีอำนาจมากที่สุดของอิหร่าน ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้นำสูงสุดคนใหม่ ทั้งสองเป็นสมาชิกของตระกูลคาร์ราซี (Kharrazi) หนึ่งในตระกูลที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน บันทึกของบริษัทแสดงให้เห็นว่าเมื่อเริ่มทำกระดานเทรดคริปโตใหม่ๆ พี่น้องทั้งสองถูกระบุชื่อสกุลที่สมาชิกในครอบครัวไม่ค่อยใช้
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันอังคาร (2) ว่า พี่น้องทั้งสอง คือ เซย์เอ็ด โมฮัมหมัด อาลี อากามีร์ โมฮัมหมัด อาลี และ เซย์เอ็ด โมฮัมหมัด อากามีร์ โมฮัมหมัด อาลี ถูกคว่ำบาตรเป็นรายบุคคล พร้อมกับ อามีร์ ฮอสเซน ราด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nobitex ด้วย
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุในคำแถลงว่า Nobitex ให้การสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญแก่รัฐบาลอิหร่าน และอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมดิจิทัลจำนวนมากที่เชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) และธนาคารกลางของอิหร่าน
“หลังปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ในอิหร่านเริ่มขึ้น Nobitex มีบทบาทในการปกป้องและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเงินทุนออกจากอิหร่าน เพื่อปกป้องความมั่งคั่งของระบอบการปกครอง แม้ว่าจะมีการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ตาม”
รอยเตอร์ยังไม่สามารถติดต่อขอความเห็นจาก Nobitex เกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ซึ่งถูกประกาศออกมาหลังเวลาทำการปกติในอิหร่าน
ในถ้อยแถลงทางอีเมลที่ส่งถึงรอยเตอร์เมื่อเดือนเม.ย. Nobitex ยืนยันว่า บริษัทไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับรัฐบาล และปฏิเสธว่าไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาล บริษัทย้ำว่าเงินที่ผิดกฎหมายใดๆ ที่เคลื่อนผ่าน Nobitex นั้นเกิดขึ้นโดยไม่ได้รับการอนุมัติหรือรับรู้จากฝ่ายบริหาร และพี่น้องทั้งสองคนไม่เคยใช้ชื่อปลอมหรือเปลี่ยนตัวตน
ที่มา: รอยเตอร์