'รูบิโอ' แจงวุฒิสภา! ยัน 'ทรัมป์' ไม่ปลดคว่ำบาตรอิหร่านแลกกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ

มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันอังคาร (2 มิ.ย.) ว่า ทีมเจรจาของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ไม่ได้เสนอผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และยืนยันว่าการผ่อนปรนคว่ำบาตรใดๆ นั้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเตหะรานต้องยุติโครงการนิวเคลียร์
“ในขณะนี้ ทุกสิ่งที่ได้หารือกับพวกเขา (อิหร่าน) คือ... การผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรใดๆ นั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ซึ่งหมายความว่า จะต้องแลกกับการที่อิหร่านยอมยุติโครงการนิวเคลียร์ของตน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้มีการคว่ำบาตรตั้งแต่แรก” รูบิโอ กล่าวในการพิจารณาของวุฒิสภา ซึ่งเป็นการพิจารณาครั้งแรกจาก 2 ครั้งที่สมาชิกสภาได้ซักถามเขาอย่างละเอียดเกี่ยวกับความขัดแย้งกับอิหร่าน
“อิหร่านถูกคว่ำบาตรเพราะพวกเขามียูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูง อิหร่านถูกคว่ำบาตรเพราะกิจกรรมทางนิวเคลียร์ของพวกเขา หากพวกเขายินยอมที่จะละทิ้งสิ่งเหล่านั้น ก็จะมีการผ่อนปรนคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่นและการปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านั้น” เขากล่าว
รูบิโอ เข้าให้การต่อคณะกรรมการความสัมพันธ์ต่างประเทศของวุฒิสภาในเช้าวันอังคาร (2) ในการพิจารณาครั้งแรกจากทั้งหมด 4 ครั้งในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับคำขอของรัฐบาล ทรัมป์ ที่จะลดงบประมาณด้านการต่างประเทศลง 30% เหลือ 36,000 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่วางแผนเพิ่มงบประมาณด้านการทหาร 50% เป็น 1.5 ล้านล้านดอลลาร์
ต่อมา รูบิโอ ได้ปรากฏตัวในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรในวันอังคารเช่นกัน และมีกำหนดจะเข้าให้อีกสองครั้งในวันพุธ (3) เนื่องจากเพื่อนร่วมพรรครีพับลิกันของเขาแสดงท่าทีกังวลเกี่ยวกับสงครามอิหร่าน
รูบิโอ ซึ่งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทรัมป์ด้วย เคยเป็น ส.ว. จากรัฐฟลอริดาจนถึงเดือน ม.ค. ปี 2025 และบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่า พวกเขาหวังว่าอดีตเพื่อนร่วมงานจะสามารถชี้แจงกลยุทธ์ในการยุติความขัดแย้งกับอิหร่าน ซึ่งเริ่มต้นจากการโจมตีโดยสหรัฐฯ และอิสราเอลเมื่อวันที่ 28 ก.พ.
ในระหว่างการโต้เถียงอย่างดุเดือดกับ ส.ว.เดโมแครต คอรี บุคเกอร์ จากรัฐนิวเจอร์ซีย์ รูบิโอได้ประกาศว่า "สงครามจบลงแล้ว" ซึ่ง บุคเกอร์ ไม่เห็นด้วย
ด้าน ส.ว. ฌานน์ ชาฮีน จากรัฐนิวแฮมป์เชอร์ ผู้นำพรรคเดโมแครตในคณะกรรมการด้านความสัมพันธ์ต่างประเทศ วิพากษ์วิจารณ์ รูบิโอ อย่างรุนแรงที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการของรัฐบาลน้อยเกินไป
“เมื่อฉันพูดคุยกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พวกเขาขอความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจในประเทศ ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในฮาวานา การากัส หรือเตหะราน” เธอกล่าว
“แต่คุณกลับส่งหนังสือแจ้งอำนาจสงครามไปยังสภาคองเกรสว่า เราไม่ได้อยู่ในภาวะสู้รบกับอิหร่าน ในขณะที่สหรัฐฯ กำลังโจมตีอิหร่าน และอิหร่านกำลังทิ้งระเบิดสถานทูตและฐานทัพสหรัฐฯ ทั่วตะวันออกกลาง นั่นไม่ใช่การปรึกหารือ แต่เป็นการพยายามหลีกเลี่ยงการตอบคำถามต่อคณะกรรมการและสภาคองเกรสเกี่ยวกับสงครามนี้”
ที่มา: รอยเตอร์