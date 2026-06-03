ลองเชิงกันอีกยก!'เตหะราน-วอชิงตัน'ซัดกันเดือด อิหร่านถล่ม'กองเรือที่5-ฐานทัพทั่วเปอร์เซีย' ตอบโต้มะกันโจมตีเกาะ-เรือบรรทุกน้ำมัน

อิหร่านในวันพุธ(3มิ.ย.) กล่าวอ้างได้ตอบโต้เล่นงานฐานทัพแห่งหนึ่งในภูมิภาคและกองบัญชาการกองเรือที่ 5 แห่งกองทัพเรือสหรัฐฯ ตอบโต้ที่อเมริกาโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันและหอสื่อสารของเตหะรานบนเกาะเกชม์ สถานการณ์ร้อนระอุระลอกล่าสุดที่โหมกระพือความวิตกว่ามันอาจกัดเซาะความพยายามบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่าง 2 ฝ่าย
หน่วยงานประชาสัมพันธ์ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน(IRGC) ระบุว่าตามหลังสหรัฐฯโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งของอิหร่านใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งก่อความเสียหายแก่ห้องเครื่องยนต์ของเรือ ทางกองทัพเรือของ IRGC ได้โจมตีเรือลำหนึ่ง ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ของอเมริกาและอิสราเอล
นอกจากนี้แล้ว IRGC ยังเผยด้วยว่า หลังสหรัฐโจมตีหอสื่อสารบนเกาะเกชม์ ทางกองทัพได้ตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพแห่งหนึ่งในภูมิภาค กองบินเฮลิคอปเตอร์หนึ่ง และกองบัญชาการกองเรือที่ 5 แห่งกองทัพเรือสหรัฐฯ พร้อมเตือนว่าถ้ายังคงถูกรุกรานไม่หยุด พวกเขาจะตอบโต้ด้วย "แนวทางที่ต่างออกไปและจะหนักหน่วงกว่าเดิม" พร้อมเน้นว่าพวกเขาได้ดำเนินการตามความเหมาะสมต่อความตึงเครียดที่ยกระดับขึ้นในรอบนี้
ขณะเดียวกันในถ้อยแถลงยังเน้นย้ำด้วยว่าความปั่นป่วนใดๆที่มีต่อความมั่นคงในช่องแคบฮอร์มุซ ทางกองกำลังสหรัฐฯจะต้องชดใช้ราคาแพง
อีกด้านหนึ่ง ทางกองทัพสหรัฐฯแถลงในเวลาไล่เลี่ยกันในวันอังคาร(2มิ.ย.) กล่าวอ้างว่าประสบความสำเร็จในการจัดการกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนเป็นชุดๆของอิหร่าน ที่เล็งเป้าเล่นงานเป้าหมายต่างๆในอ่าวเปอร์เซีย รวมถึงยังได้ปฏิบัติการโจมตีป้องกันตนเองบนเกาะเกชม์ของอิหร่าน
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯยังได้ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของ IRGC ที่บอกว่าได้โจมตีกองบัญชาการกองเรือที่ 5 แห่งกองทัพเรืออเมริกาในบาห์เรน และเล่นงานฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในภูมิภาค
"อิหร่านยิงขีปนาวุธหลายลูกหลายลูกเข้าใส่บรรดาเพื่อนบ้านในภูมิภาค อย่างไรก็ตามทั้งหมดล้มเหลวไม่โดนเป้าหมายที่ตั้งใจไว้" กองบัญชาการกลางระบุ "ขีปนาวุธ 2 ของอิหร่านที่ยิงใส่คูเวต ตกก่อนถึงเป้าหมาย หรือแตกเป็นเสี่ยงระหว่างทาง และขีปนาวุธ 3 ลูกที่ยิงใส่บาห์เรน ถูกสกัดได้อย่างทันท่วงทีโดยกองกำลังป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐฯและบาห์เรน"
กองทัพคูเวตบอกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของพกวเขาสกัดขีปนาวุธและโดรนของศัตรูที่โจมตีเข้ามา ส่วนกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ เสริมอีกว่ากองทัพอเมริกายังสอยร่วงโดรนโจมตี 3 ลำ ที่ยิงออกมาโดยอิหร่าน พุ่งเข้าใส่พลเรือนที่แล่นผ่านน่านน้ำในภูมิภาคอย่างชอบธรรมตามกฎหมาย
เกาะเกชม์ ตั้งอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซ น่านน้ำสำคัญทางยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นเส้นทางการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติคิดเป็นสัดส่วน 20% ของพลังงานโลก ช่องแคบฮอร์มุซแทบถูกปิดตายโดยอิหร่าน ตั้งแต่ช่วงต้นของสงคราม หลังจากถูกสหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯระบุว่าการโจมตีเกาะเกชม์ เล็งเป้าไปที่ "สถานีควบคุมภาคพื้นของกองทัพอิหร่าน" ที่ตั้งอยู่บนเกาะแห่งนี้ พร้อมยืนยันว่าไม่มีกำลังพลอเมริการายใดได้รับบาดเจ็บจากปฏิบัติการดังกล่าว
ทั้งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน กล่าวอ้างในถ้อยแถลงที่เผยแพร่ผ่านสำนักข่าวไออาร์เอ็นเอ ระบุว่าพวกเขาได้โจมตีหลายที่ตั้งทางทหารของสหรัฐฯ ตอบโต้การโจมตีเกาะเกชม์ แต่ทางกองบัญชาการกลางอเมริกาโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ อ้างว่า "มันล้มเหลว ทุกการโจมตีของอิหร่านที่เล่นงานกองกำลังสหรัฐฯล้มเหลว"
ปฏิบัติการตอบโต้ของอิหร่าน ยังมีขึ้นหลังจากกองกำลังสหรัฐฯยิงขีปนาวุธลูกหนึ่งเข้าใส่เรือลำหนึ่งที่พยายามแล่นเข้าหาท่าเรือของอิหร่าน อ้างว่าละเมิดมาตรการปิดล้อมของอเมริกา ก่อความเสียหายแก่เรือลำดังกล่าว
ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน แต่การเจรจาในเวลาต่อมา ในความพยายามยุติความขัดแย้งอย่างถาวร จนถึงตอนนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จ
(ที่มา:อัลมายาดีน/เอเอฟพี)