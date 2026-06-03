เกิดอะไรขึ้น!จู่ๆ'ฮุนเซน'ขู่ฮึ่ม ใครคิดขับไล่ตระกูล'ฮุน' เท่ากับพยายามโค่นล้มรบ.กัมพูชา

ฮุน เซน รักษาการประมุขแห่งรัฐ เตือนเมื่อวันอังคาร(2มิ.ย.) ว่าความพยายามใดๆในการขับไล่ตระกูลฮุน จากตำแหน่งผู้นำนั้น เท่ากับเป็นความพยายามโค่นล้มรัฐบาลที่ชอบธรรมตามกฎหมาย
ระหว่างกล่าว ณ สำนักงานแห่งใหม่ของกรมสรรพากรกัมพูชา อดีตนายกรัฐมนตรีฮุน เซน บอกว่ารัฐบาลนี้รัฐบาลได้รับความชอบธรรมจากประชาชนผ่านทางการเลือกตั้ง และจะปกป้องระเบียบรัฐธรรมนูญด้วยความแน่วแน่
เขาปฏิเสธคำกล่าวอ้างที่ว่าครอบครัวตระกูลสม(สม รังสี) ที่เชื่อมโยงกับฝ่ายต่อต้าน อาจเข้าควบคุมอำนาจ ถ้าตระกูลฮุน ไม่ได้เป็นผู้นำประเทศอีกต่อไป "แม้หากว่าตระกูลฮุนไม่ได้อยู่ในอำนาจอีกแล้ว มันจะไม่ถึงคราวของครอบครัวสม" พร้อมเน้นย้ำว่าผู้นำในอนาคตจะมาจากบุคคลภายในพรรคประชาชนกัมพูชา
ฮุน เซน เน้นย้ำว่าเขาเคารพการแข่งขันทางการเมืองอย่างสันติที่ดำเนินการภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ พร้อมเตือนว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มหัวรุนแรงทั้งหลาย ทางกำลังหาทางบั่นทอนเสถียรภาพของรัฐบาล
อนึ่งครอบครัวสม มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์และการเมืองของประเทศกัมพูชา โดยตระกูลนี้มีรากฐานมาจากชนชั้นนำและปัญญาชน ก่อนที่สมาชิกในรุ่นต่อมาจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำพรรคฝ่ายค้านและเป็นคู่ปรับคนสำคัญของตระกูลฮุน
สม รังสี อดีตผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชาซึ่งลี้ภัยในประเทศฝรั่งเศส ยังคงเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างต่อเนื่องเพื่อท้าทายอำนาจของตระกูลฮุน โดยใช้ช่องทางต่างประเทศในการระดมเสียงสนับสนุน และวิพากษ์วิจารณ์ระบอบการเมืองปัจจุบันในกัมพูชา
เขาได้ประกาศจัดตั้ง "รัฐบาลกัมพูชาอิสระ" หรือรัฐบาลพลัดถิ่นอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 23 ตุลาคมปีที่แล้ว โดยมีฐานที่มั่นในประเทศฝรั่งเศส จุดประสงค์หลักเพื่อต่อต้านและโค่นล้มระบอบการปกครองของตระกูลฮุน
(ที่มา:เฟรชนิวส์/mgronline)