แขวนพระอะไร!พบนักบินF-15Eที่ถูกอิหร่านสอยร่วง เป็นคนเดียวกับที่ถูกคูเวตยิงใส่ รอดตายทั้ง2เหตุการณ์

นักบินสหรัฐฯของเครื่องบิน F-15E ที่ถูกอิหร่านสอยร่วงเมื่อเดือนเมษายน เป็นคนเดียวกับนักบินที่รอดชีวิต จากการที่โดนคูเวตยิงใส่พวกเดียวกันเองโดยไม่ตั้งใจ 5 สัปดาห์ก่อนหน้านั้น ตามรายงานของสื่อมวลชนแห่งหนึ่งในวันอังคาร(2มิ.ย.)
The High Side สำนักข่าวอิสระในรูปแบบจดหมายข่าว (Newsletter) ที่เน้นการเจาะลึกข่าวกรอง ความมั่นคงระดับชาติ ปฏิบัติการลับ และการทหาร รายงานในวันอังคาร(2มิ.ย.) อ้างอิงเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศสหรัฐฯทั้งในอดีตและปัจจุบัน เปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับนักบินผู้ขับเครื่องบิน F-15E ที่ถูกขีปนาวุธลูกหนึ่งของอิหร่าน สอยร่วงเมื่อวันที่ 3 เมษยน
รายงานระบุว่านักบินรายดังกล่าวเคยเกี่ยวข้องกับอีกเหตุการณ์หนึ่งในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ในเหตุการณ์ที่เครื่องบิน F-15E ของสหรัฐฯ 3 ลำ ถูกคูเวตโจมตี โดยลำหนึ่งในนั้น ซึ่งขับโดยนักบินรายนี้ โดนเครื่องบิน F/A-18 ของคูเวตยิงตก ในสิ่งที่ถูกระบุว่าเป็น "การยิงพวกเดียวกันเองโดยไม่ตั้งใจ"
ด้วยที่ทั้ง 2 เหตุการณ์ เกิดขึ้นในช่วงเวลาห่างกันไม่ถึง 5 สัปดาห์ รายงานข่าวระบุพวกเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศเชื่อว่า เกือบจะแน่นอนที่นักบินรายนี้ กลายเป็นนักบินขับเครื่องบินปีกตรึงคนแรกของกองทัพอากาศสหรัฐฯ นับตั้งแต่สงครามเวียดนาม ที่ถูกสอยร่วงในความขัดแย้งเดิมถึง 2 รอบ
เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบอาวุธบนเครื่องบินได้รับบาดเจ็บ หลังจากดีดตัวออกมา ระหว่างเกิดเหตุเมื่อเดือนเมษายน
รายงานอ้างแหล่งข่าวอดีตเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศระดับสูง ระบุว่าเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวได้รับบาดเจ็บ เหตุเพราะร่มชูชีพกางไม่สมบูรณ์หลังจากกระตุกเชือกใช้งาน หลังเขาดีดตัวออกจากเครื่องบิน
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯในตะวันออกกลาง ยืนยันว่าสามารถช่วยเหลือสมาชิกกำลังพลออกมาได้ทั้ง 2 ราย ตามหลังเครื่องบิน F-15E ของพวกเขาถูกสอยร่วงโดยขีปนาวุธประทับบ่าเมื่อวันที่ 2 เมษายน
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางพุ่งสูงขึ้น นับตั้งแต่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ เตหะรานแก้แค้นด้วยการโจมตีใส่อิสราเอลและบรรดาพันธมิตรของสหรัฐฯในอ่าวเปอร์เซีย เช่นเดียวกับปิดช่องแคบฮอร์มุซ
ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ในวันที่ 8 เมษายน ผ่านคนกลางอย่างปากีสถาน แต่การเจรจาในเวลาต่อมาในอิสลามาบัด ล้มเหลวในการคลอดข้อตกลงที่ยั่งยืน นับตั้งแต่นั้นทั้ง 2 ฝ่ายยังคงมีการแลกเปลี่ยนข้อเสนอ และยื่นข้อเสนอตอบกลับกันไปมา ในความพยายามคืนชีพการเจรจาโดยตรงเพื่อยุติสงคราม
(ที่มา:อนาโดลู)