น้ำมันและทองคำปรับขึ้น หุ้นสหรัฐฯบวกจับตาข้อตกลงยุติศึกUS-อิหร่าน

ราคาน้ำมันขยับขึ้นราว 1% แตะระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ในวันอังคาร(2 มิ.ย.) และทองคำทรงตัว ตลาดเฝ้ารอข่าวคราวสงครามอิหร่าน โดยอิหร่านอยู่ระหว่างทบทวนข้อเสนอข้อตกลงกับสหรัฐฯในการยุติความขัดแย้ง ขณะที่วอลล์สตรีทปิดบวก ได้แรงหนุนจากความเชื่อมั่นในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกรกฏาคม เพิ่มขึ้น 1.60 ดอลลาร์ ปิดที่ 93.76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 1.02 ดอลลาร์ ปิดที่ 96.00 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
อิหร่าน กำลังตรวจสอบพิจารณาข้อเสนอข้อตกลงกับสหรัฐฯ ในการยุติสงคราม แต่ไม่ได้สื่อสารกับวอชิงตันมาเป็นเวลาหลายวันแล้ว ตามรายงานของสื่อมวลชนเตหะรานในวันอังคาร(2มิ.ย.) อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ในวันจันทร์(1มิ.ย.) ทรัมป์เผยว่าการเจรจายังเดินหน้าต่อไป และอาจมีข้อตกลงในสัปดาห์หน้า เกี่ยวกับการขยายเวลาหยุดยิงที่เห็นพ้องกันเมื่อเดือนเมษายน และกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
การที่นักลงทุนจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลาง เช่นเดียวกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯที่จะเผยแพร่ออกมาเร็วๆนี้ เพื่อวัดผลกระทบของสงครามที่มีต่อนโยบายการเงินของธนาคารกลางอเมริกา เป็นปัจจัยที่ฉุดให้ราคาทองคำทรงตัวในวันอังคาร(2มิ.ย.) โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 13.60 ดอลลาร์ หรือ 0.30 % ปิดที่ 4,519.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกแคบๆเช่นกันในวันอังคาร(2มิ.ย.) สินทรัพย์เสี่ยงที่ได้แรงขับเคลื่อนจากความกระตือรือร้นในปัญญาประดิษฐ์ ถูกถ่วงดุลด้วยความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯและอิหร่าน ในการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซและยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือน
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 228.91 จุด (0.45 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 51,307.79 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 9.82 จุด (0.13 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,609.78 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 7.09 จุด (0.03 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 27,093.90 จุด
SPLRCIS ดัชนีกลุ่มซอฟต์แวร์และการบริการ ตกอยู่ในภาวะสั่นคลอนในช่วงไม่หลายเดือนที่ผ่านมา จากความกังวลเกี่ยวกับความปั่นป่วนเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัญญาประดิษฐ์
อย่างไรก็ตามในวันอังคาร(2มิ.ย.) วอลล์สตรีทได้แรงหนุนจาก ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอนเตอร์ไพรส์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศข้ามชาติสัญชาติอเมริกา และความมุ่งมั่นในการระดมทุนของอัลฟาเบ็ต บริษัทแม่ของกูเกิล ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการพัฒนาระบบ AI
(ที่มา:รอยเตอร์ส)