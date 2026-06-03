“พายุโซนร้อนชังมี” ที่ร้ายแรง ทำให้มีผู้บาดเจ็บ 16 รายใน “ญี่ปุ่น” เร่งอพยพอีกเป็นแสนหวั่นน้ำท่วม-ดินถล่ม เที่ยวบินหลายร้อยถูกยกเลิก

เอเจนซีส์ - พายุโซนร้อนชังมี (JANGMI )ที่ก่อนหน้าถูกจัดอยู่ในระดับพายุไต้ฝุ่นพัดไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น วันนี้(2 มิ.ย) ส่งผลทำให้มีผู้บาดเจ็บ 16 ราย และมีประชาชนอีกหลายแสนคนถูกสั่งอพยพหวั่นน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม รวมไปถึงทำให้ผู้ใช้ไฟจำนวนมากอยู่โดยไม่มีไฟฟ้า เที่ยวบินหลายร้อยถูกสั่งห้ามขึ้นบิน
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันนี้(2 มิ.ย)ว่า พายุโซนร้อนชังมี (JANGMI) ที่ก่อนหน้าเป็นพายุไต้ฝุ่นชังมีพัดเข้าโอกินาวาในวันจันทร์(1) ก่อนเคลื่อนตัวไปทางเหนือสู่คิวชู เกาะหลักทางใต้สุดของญี่ปุ่น
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นออกมาเตือนคลื่นสูง ดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันขณะที่พายุโซนร้อนชังมียังคงเคลื่อนตัวไปทางเหนือ ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงาน
ราว 17,000 ครัวเรือนที่โอกินาวาและมีมากว่า 30,000 ทางตะวันตกเฉียงใต้ภูมิภาคคาโงชิมะ (Kagoshima)อยู่โดยไม่มีไฟฟ้าใช้ในเช้าวันอังคาร(2)
พายุอยู่ราว 140 ก.ม ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะยากูชิมะ(Yakushima island) ที่จ.คาโงชิมะเมื่อราวเที่ยงวันในวันอังคาร(2) เคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว 30 ก.ม/ช.ม โดยมีแรงกดดันใจกลางที่ 975 เฮคโตปาสคาล(hectopascal)มาพร้อมกำลังลมคงที่แรง 90 ก.ม/ช.ม และความแรงลมกระโชกที่ 126 ก.ม/ช.ม
ประชาชนทั้งเมืองมิยาซากิ(Miyazaki)บนเกาะคิวชูประมาณ 390,000 คนถูกเรียกร้องให้เร่งอพยพ มีผู้บาดเจ็บเกิดคนที่โอกินาวาหลังวัตถุปลิวมาที่รถรา
และลมพัดแรงจัดยังทำให้คนล้ม NHK ของญี่ปุ่นรายงาน รวมไปถึงต้นไม้สูง 10 เมตรถูกโค่นจากฤทธิ์พายุ
พายุโซนร้อนชังมีทำให้มีคนบาดเจ็บ 16 คนและครอบครัวหลายหมื่นต้องอยู่โดยไม่มีไฟฟ้าใช้ทั่วตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น รวมไปถึงทำให้เที่ยวบินนับร้อยห้ามขึ้นบินระหว่างที่พายุกำลังมุ่งหน้าสู่แผ่นดินใหญ่ญี่ปุ่น
โฆษกระดับสูงของรัฐบาลญี่ปุ่น มิโนรุ คิฮารา (Minoru Kihara) เตือนว่า การขนส่งสาธารณะในกรุงโตเกียวและเมืองที่อยู่ใกล้เคียงอาจต้องเผชิญหน้ากับการติดขัดในวันพุธ(3)ระหว่างที่พายุกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้
พายุโซนร้อนชังมีทำให้มีคำแนะนำอพยพสำหรับประชาชนไม่ต่ำกว่า 800,000 คนในจ.มิยาซากิ(Miyazaki)และจ.คาโงชิมะบนเกาะคิวชู อ้างอิงจากรัฐบาลโตเกียว
CNA ของสิงคโปร์รายงานว่า บริษัทสายการบินใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น 2 บริษัทได้แก่ All Nippon Airways และ Japan Airlines สั่งยกเลิกเที่ยวบินรวมกัน 600 ไฟลท์ตั้งแต่วันจันทร์(1)ไปจนถึงวันพุธ(3)
ขณะที่บริษัทสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์สได้สั่งกำหนดเที่ยวบินใหม่สำหรับ 14 เที่ยวบินในวันอังคาร(2)และวันพุธ(3)เนื่องมาจากพายุโซนร้อนชังมี
ไฟลท์ที่บินระหว่างสิงคโปร์ไปยัง โอซากา นาโกยา และกรุงโตเกียว รวมไปถึงเที่ยวบินระหว่างสิงคโปร์และแอลเอโดยหยุดแวะที่กรุงโตเกียวต้องเปลี่ยนเวลาใหม่ อ้างอิงจากสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์สวันนี้(2)