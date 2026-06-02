วาจาไม่ขลัง! อิสราเอล-ฮิซบอลเลาะห์ยังตะลุมบอนต่อ หลัง‘ทรัมป์’ประกาศสองฝ่ายตกลงยุติสู้รบ

อิสราเอลยังคงโจมตีตอนใต้ของเลบานอน ส่วนฮิซบอลเลาะห์ยิงจรวดเข้าใส่ตอนเหนือของอิสราเอลในวันอังคาร (2 มิ.ย.) ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ทรัมป์ประกาศว่า ทั้งสองฝ่ายตกลงยุติการสู้รบแล้ว นอกจากนั้นผู้นำสหรัฐฯยังอ้างว่า การเจรจากับอิหร่านคืบหน้าเร็วมาก ทั้งที่ฝั่งเตหะรานประกาศกร้าวหยุดคุยกับวอชิงตันทั้งทางตรงและผ่านคนกลาง รวมทั้งปิดตายช่องแคบฮอร์มุซ และอาจจับมือพันธมิตรปิดช่องแคบบับ เอล-มันเดบ ที่เป็นเส้นทางเข้าออกทะเลแดง
ในวันจันทร์ (1) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่า กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน กับทางอิสราเอล ต่างตกลงยุติการสู้รบกันในเลบานอน
สถานเอกอัครราชทูตเลบานอนในกรุงวอชิงตันยืนยันคำประกาศดังกล่าว และสำนักประธานาธิบดีเลบานอนแถลงว่า อิสราเอลจะยุติการโจมตีชานเมืองทางใต้ของกรุงเบรุต แลกเปลี่ยนกับการที่ฮิซบอลเลาะห์ยุติการโจมตีอิสราเอล ขณะที่รัฐบาลเลบานอนจะดำเนินการเพื่อให้ข้อตกลงหยุดยิงนี้ขยายครอบคลุมดินแดนทั่วประเทศ
ทางด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอล อ้างว่า ได้แจ้งกับทรัมป์ว่า ถ้าฮิซบอลเลาะห์ไม่หยุดโจมตีเมืองต่างๆ และพลเมืองของอิสราเอล อิสราเอลก็จะโจมตีเป้าหมายของกลุ่มก่อการร้ายนี้ในเลบานอนต่อไป
ทว่า ทรัมป์เดินหน้ากดดันเต็มที่โดยโพสต์บนแพลตฟอร์มสื่อสังคม ทรูธโซเชียลแสดงความหวังว่า อิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์จะหยุดสู้รบตลอดไป
ผู้นำสหรัฐฯ เสริมว่า จะไม่มีกองกำลังบุกเข้าไปในเบรุตอีก ส่วนที่มีอยู่กำลังล่าถอยกลับ และสำทับว่า การหารือทางโทรศัพท์กับเนทันยาฮูเป็นไปอย่างดีมาก เช่นเดียวกับตัวแทนของฮิซบอลเลาะห์ที่ตกลงยุติการสู้รบทั้งหมด ถ้าอิสราเอลยอมยุติด้วย
อย่างไรก็ดี สื่อออนไลน์สหรัฐฯ “แอคซิออส” กลับรายงานว่า ทรัมป์ตำหนิเนทันยาฮูว่า “โคตรบ้า” และกล่าวหาว่า กำลังทำให้การเจรจาสันติภาพกับอิหร่านสุ่มเสี่ยง
นอกจากนั้นในวันอังคาร กองทัพอิสราเอลแถลงว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศได้สกัดจรวด 2 ลูกที่ยิงจากเลบานอนเข้าสู่ตอนเหนือของอิสราเอล ขณะที่สำนักข่าวแห่งชาติของเลบานอนรายงานว่า อิสราเอลโจมตีทางอากาศต่อพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอน
ล่าสุด พันโทอาวิเชย์ อัดราอี โฆษกกองทัพอิสราเอล โพสต์บนแพลตฟอร์ม X เตือนให้ประชาชนในเมืองนาบาติเยห์ทางใต้ของเลบานอนอพยพ โดยอ้างว่า กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง กองทัพอิสราเอลจึงจำเป็นต้องใช้กำลังเข้าดำเนินการ
ในอีกด้านหนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ทรัมป์ยังโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่า ยังคงเจรจากับอิหร่านและมีความคืบหน้าเร็วมาก และเสริมว่า วอชิงตันไม่ได้จะเริ่มทิ้งระเบิดถล่มอิหร่านใหม่ แต่จะยังคงปิดล้อมทางทะเลต่อไป
อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านั้น สำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่า เตหะรานจะไม่เจรจากับวอชิงตันอีกต่อไปทั้งโดยตรงและผ่านคนกลาง
โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาและหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่าน กล่าวว่า การที่อเมริกาปิดล้อมทางทะเล และอิสราเอลเดินหน้าโจมตีอย่างหนักและบุกเข้าสู่เลบานอนลึกที่สุดในรอบ 26 ปี คือหลักฐานชัดเจนว่า อเมริกาละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
หน่วยข่าวกรองของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ออกแถลงการณ์ผ่านสถานีทีวีของรัฐว่า การข้ามเส้นแดงที่ห้ามล่วงละเมิดท งในเลบานอนและกาซาจะถือเป็นการทำสงครามโดยตรง และเสริมว่า อิหร่านมุ่งมั่นที่จะรักษา “สมการช่องแคบฮอร์มุซ” และดำเนินมาตรการสำคัญอื่นๆ เพื่อเปิดแนวรบใหม่
ทัสนิมเสริมว่า อิหร่านจะปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไป รวมทั้งจะร่วมกับพันธมิตรเปิดแนวรบใหม่ซึ่งรวมถึงการปิดช่องแคบบับ เอล-มันเดบที่เป็นเส้นทางเข้าออกทะเลแดง
ก่อนหน้านี้ กลุ่มกบฏฮูตีที่เป็นพันธมิตรกับเตหะราน ได้โจมตีเรือสินค้าบริเวณใกล้ช่องแคบบับ เอล-มันเดบ และการปิดเส้นทางนี้จะทำให้น้ำมันหลายล้านบาร์เรลที่ซาอุดีอาระเบียส่งออกผ่านทะเลแดงในแต่ละวันหยุดชะงัก
เอสมาอิล บาเกอี โฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่าน ทิ้งท้ายว่า ยังไม่มีการเจรจาในประเด็นนิวเคลียร์เกิดขึ้น สิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับเตหะรานในขณะนี้คือการยุติสงคราม
ทั้งนี้ ทรัมป์ยืนกรานว่า โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านต้องเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงสันติภาพ และย้ำว่า อิหร่านต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์
(ที่มา: เอเอฟพี/รอยเตอร์)