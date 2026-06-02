โปแลนด์เตรียมห้ามใช้โทรศัพท์ในโรงเรียน และจำกัดการเข้าถึงหนังโป๊

นายกรัฐมนตรี โดนัลด์ ทัสก์ ของโปแลนด์ กล่าวในวันอังคาร (2 มิ.ย.) ว่าโปแลนด์ต้องการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน และวางแผนที่จะใช้กฎการตรวจสอบอายุที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับการเข้าถึงสื่อลามก
ก่อนหน้านี้ มีหลายประเทศ รวมถึงเนเธอร์แลนด์ เกาหลีใต้ และอิตาลี ได้สั่งห้ามใช้สมาร์ทโฟนในโรงเรียนเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสมาธิและพฤติกรรม ขณะที่ยังมีประเทศอื่นๆ ได้ห้าม หรือกำลังพิจารณาที่จะห้ามการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของเด็ก
ร่างกฎหมายที่เสนอ จะห้ามเด็กอายุ 7-15 ปี ใช้โทรศัพท์ในบริเวณโรงเรียน รวมถึงช่วงพักระหว่างคาบเรียน และให้โรงเรียนมีพื้นฐานทางกฎหมายในการจัดตั้งสถานที่รับฝากโทรศัพท์
“เราเสนอให้ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนประถมศึกษาในระหว่างคาบเรียนและช่วงพัก เราเชื่อว่าผู้ปกครองและครูควรมีระบบแบบนั้น” ทัสก์กล่าว
“เรามีปัญหาทางด้านอารยธรรมเกี่ยวกับการเสพติดของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็ก ต่อแพลตฟอร์ม เกม ฯลฯ เราตระหนักดีว่าสิ่งนี้อาจส่งผลร้ายแรงต่อชีวิตของเด็กและประเทศชาติ” ทัสก์กล่าว
ร่างกฎหมายอีกฉบับที่เสนอโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการดิจิทัล จะกำหนดข้อบังคับใหม่สำหรับเว็บไซต์ที่นำเสนอสื่อลามกอนาจาร เพื่อจำกัดการเข้าถึงของเด็ก
รัฐบาลกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ในคำชี้แจงประกอบร่างกฎหมายว่า กลไกการตรวจสอบอายุไม่สามารถอิงตามการแจ้งอายุ ข้อมูลไบโอเมตริก หรือข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของผู้ใช้ แต่ต้องออกแบบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในเดือนกุมภาพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บาร์บารา โนวัคกา ยังได้วางแผนที่จะห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งกับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐฯ
บรรดาบริษัทเทคโนโลยีโต้แย้งว่า ควรเน้นที่วิธีการใช้งานอุปกรณ์มากกว่าการห้ามโดยเด็ดขาด โดยควรมีระบบควบคุมโดยผู้ปกครองและข้อจำกัดอื่นๆ ที่กำหนดเป้าหมายไว้ พวกเขายังชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของสมาร์ทโฟนสำหรับการเรียนรู้ การสื่อสาร และความปลอดภัย
ที่มา รอยเตอร์