หน่วยงานของยูเอ็นเตือนให้เตรียมรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญ

หน่วยงานของสหประชาชาติเตือนว่า โลกจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการกลับมาของปรากฏการณ์เอลนีโญและสภาพอากาศสุดขั้วที่จะตามมา
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ระบุในวันอังคาร (2 มิ.ย.) ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ทรงพลังนี้ ซึ่งทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นและปริมาณน้ำฝนในบางพื้นที่แย่ลง มีโอกาส 80% ที่จะเกิดขึ้นก่อนเดือนกันยายน และโอกาสที่จะเกิดขึ้นก่อนเดือนพฤศจิกายนคือ 90%
WMO พบว่าแบบจำลองส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าการกลับมาของปรากฏการณ์ตามวัฏจักรในมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศนี้จะมีกำลัง "อย่างน้อยปานกลาง" และอาจจะรุนแรง
นักวิทยาศาสตร์เคยเตือนไว้ก่อนหน้านี้ว่านี่อาจเป็นปรากฏการณ์ที่รุนแรงที่สุดในศตวรรษนี้ อย่างไรก็ตาม WMO ไม่ได้ยืนยันการคาดการณ์ดังกล่าว และระบุว่า การพยากรณ์ยังคงอยู่ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอน
"ความแตกต่างมีมาก" เซเลสเต ซาอูโล เลขาธิการของ WMO กล่าว "มีบางแบบจำลองที่ไม่แสดงให้เห็นถึงสัญญาณของเอลนีโญที่รุนแรง ในขณะที่แบบจำลองอื่นๆ แสดงให้เห็นถึงสัญญาณดังกล่าว"
อันโตนิโอ กูเตเรส เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวว่า โลกต้องถือว่านี่เป็นสัญญาณเตือนภัยด้านสภาพภูมิอากาศที่เร่งด่วน
“สภาวะเอลนีโญจะยิ่งเติมเชื้อเพลิงให้กับไฟแห่งภาวะโลกร้อน ผลกระทบจะรุนแรงยิ่งขึ้น แพร่กระจายไปไกลยิ่งขึ้น และข้ามพรมแดนด้วยความเร็วระดับทำลายล้าง” เขากล่าว
เอลนีโญครั้งล่าสุด ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2023-2024 เป็นหนึ่งในห้าครั้งที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้ และมีส่วนทำให้ปี 2024 ร้อนจัดจนทำลายสถิติอุณหภูมิโลก
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ระบุว่า มีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะสูงผิดปกติในเกือบทุกส่วนของโลกในอีกสามเดือนข้างหน้า และเตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดฝนตกหนักและภัยแล้งรุนแรงมากขึ้น
แม้ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญแต่ละครั้งจะมีลักษณะเฉพาะ แต่โดยทั่วไปแล้วนักวิทยาศาสตร์มักเชื่อมโยงปรากฏการณ์นี้กับปริมาณฝนที่มากขึ้นในบางส่วนของอเมริกาใต้ สหรัฐอเมริกาตอนใต้ แอฟริกาตะวันออก และเอเชียกลาง ส่วนสภาพอากาศแห้งแล้งมักเกิดขึ้นในอเมริกากลาง อเมริกาใต้ตอนเหนือ แคริบเบียน ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และบางส่วนของเอเชียใต้
น้ำทะเลที่อุ่นขึ้นสามารถเป็นเชื้อเพลิงให้กับพายุเฮอริเคนในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออก แต่จะขัดขวางการก่อตัวของพายุในแอ่งมหาสมุทรแอตแลนติก
การค้นพบนี้เกิดขึ้นในขณะที่ยุโรปตะวันตกกำลังฟื้นตัวจากเดือนพฤษภาคมที่ร้อนผิดปกติ ซึ่งมีการทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดประจำเดือนในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) และสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งสหราชอาณาจักร (UK Met Office) เตือนว่าปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ของโลกนั้นเกือบจะแน่นอนแล้วก่อนสิ้นทศวรรษนี้ โดยการกลับมาของปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดการณ์ไว้มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดขึ้นเร็วที่สุดในปี 2027
กาเรธ เรดมอนด์-คิง จากหน่วยข่าวกรองด้านพลังงานและสภาพภูมิอากาศ (Energy & Climate Intelligence Unit) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยของอังกฤษ กล่าวว่า การค้นพบนี้เป็นข่าวร้ายสำหรับปริมาณอาหาร เนื่องจากปริมาณอาหารกำลังตึงตัวอยู่แล้วจากภาวะโลกร้อนและการจำกัดการไหลเวียนของปุ๋ยจากสงครามอิหร่าน
“ความเสียหายที่เอลนีโญจะก่อขึ้นเมื่อมันมีแนวโน้มที่จะทำให้ปี 2027 เป็นปีที่ร้อนที่สุดอีกปีหนึ่ง จะเป็นหายนะสำหรับเกษตรกรจำนวนมาก และเป็นเรื่องของความเป็นความตายสำหรับผู้คนจำนวนมาก” เขากล่าว
ปรากฏการณ์เอลนีโญเกิดขึ้นทุกๆ สองสามปีและกินเวลาประมาณ 9 ถึง 12 เดือน ในช่วงปีดังกล่าว ลมที่พัดพาน้ำอุ่นไปทางทิศตะวันตกจะอ่อนลงหรือเปลี่ยนทิศทาง ทำให้ผิวน้ำในบริเวณนั้นของมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้น
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ระบุว่า อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในบางส่วนของมหาสมุทรแปซิฟิกที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงนั้น กำลังเข้าใกล้เกณฑ์ของเอลนีโญในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพใต้ผิวน้ำที่อบอุ่นผิดปกติ WMO ระบุด้วยว่า องค์ประกอบทางบรรยากาศของเอลนีโญก็สอดคล้องกับการพัฒนาของปรากฏการณ์นี้เช่นกัน
WMO ปฏิเสธคำว่า “ซูเปอร์เอลนีโญ” ซึ่งนักวิทยาศาสตร์บางคนใช้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพื่อคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ที่รุนแรงเป็นพิเศษ เนื่องจากคำนี้อยู่นอกเหนือระบบการจำแนกประเภทอย่างเป็นทางการ
ระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่แจ้งเตือนผู้คนถึงอันตรายและอนุญาตให้มีการอพยพก่อนเกิดภัยพิบัติได้ช่วยชีวิตผู้คนไว้ได้ แม้ว่ามลพิษจากเชื้อเพลิงฟอสซิลจะทำให้สภาพอากาศสุดขั้วรุนแรงขึ้นก็ตาม แต่ในปีที่ผ่านมา ผู้บริจาครายใหญ่จากต่างประเทศบางรายที่ช่วยจ่ายเงินสำหรับระบบเหล่านี้ รวมถึงสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ได้ลดงบประมาณช่วยเหลือลง
“ผมคิดว่าในด้านการเงินเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังไม่ถึงจุดสูงสุด แต่ระบบเตือนภัยล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆ มาโดยตลอด และยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่ แน่นอนว่าเรายังต้องการการระดมทรัพยากรเพิ่มเติม ในแง่ของการให้ทุนสนับสนุนแก่ประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือ ผมคิดว่าเราจำเป็นต้องปรับปรุงในส่วนนี้ แต่นั่นไม่ใช่ข้อจำกัดเพียงอย่างเดียวในกรณีนี้ การดำเนินการก็เป็นความท้าทายสำหรับทั่วโลกเช่นกัน” ซาอูโล กล่าว
กูเตเรส ระบุว่า การตอบสนองที่มีประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวคือการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศที่เท่าเทียมกับวิกฤตการณ์ นั่นคือการยุติการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล เร่งการเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียน ปกป้องกลุ่มที่เปราะบางที่สุด และจัดหาระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับทุกคน
ที่มา เดอะการ์เดียน