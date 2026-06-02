เกิดเหตุหมีอาละวาดในญี่ปุ่น ทำร้ายคน 4 ราย

เกิดเหตุการณ์หมีทำร้ายคนในโรงงาน 2 แห่ง และบริเวณพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนในจังหวัดฟุกุชิมะ ทางตอนเหนือของญี่ปุ่น ในวันอังคาร (2 มิถุนายน) ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย
เมื่อปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิตจากหมีในญี่ปุ่นถึง 13 ราย ซึ่งเป็นสถิติสูงสุด และมีการพบเห็นหมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสัตว์เหล่านี้ออกมาจากการจำศีลด้วยความหิวโหย
"เหตุการณ์ทำร้ายคนโดยหมี เกิดขึ้นในเมืองฟุกุชิมะ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย" ตำรวจจังหวัดระบุในแถลงการณ์
หนังสือพิมพ์โยมิอุริชิมบุนรายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจและดับเพลิงว่า พบเห็นหมีตัวแรกในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ทำให้มีการโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินว่า "พนักงานถูกกัด"
ขณะที่หมีตัวนั้นยังคงอาละวาดต่อเนื่อง มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 2 ราย หนึ่งรายในพื้นที่อยู่อาศัย และอีกรายในบริเวณโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ใกล้เคียง หนังสือพิมพ์โยมิอุริระบุเพิ่มเติมว่า คาดว่าหมีตัวนั้นยังคงอยู่ในโรงงาน
รายงานระบุว่า หนึ่งในผู้ที่ถูกหมีทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่วนที่เหลือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาจนถึงเดือนมีนาคม มีการพบเห็นหมีทั่วประเทศมากกว่า 50,000 ครั้ง มากกว่าสถิติเดิมที่บันทึกไว้เมื่อสองปีก่อนถึงสองเท่า ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ
ที่ผ่านมา มีการพบเห็นหมีเข้าไปในบ้าน เดินเตร่ใกล้โรงเรียน และอาละวาดในซูเปอร์มาร์เก็ตและรีสอร์ทบ่อน้ำพุร้อนเกือบทุกวัน
นอกจากนี้ ยังมีการรายงานการพบเห็นหมีจำนวนมากเป็นประวัติการณ์อีกครั้งในปีนี้ เนื่องจากหมีเริ่มออกมาจากจำศีลในฤดูหนาว ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น
เมื่อเดือนเมษายน จากการโจมตีของหมีทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บอีก 5 ราย ตามรายงานของกระทรวงสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ยังมีรายงานการพบเห็นหมีมากกว่าสิบครั้งในบริเวณชานเมืองโตเกียวในปีนี้ โดยมีรายงานว่าชายชาวรัสเซียวัย 30 กว่าปีถูกหมีทำร้ายขณะเดินป่าใกล้เมือง เมื่อเดือนที่แล้ว
ที่มา เอเอฟพี