ไฟแนนเชียลไทม์สเผย! สหรัฐฯ เล็งส่ง 'เครื่องบินติดหัวรบนิวเคลียร์' ไปประจำการเพิ่มในยุโรป

หนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทมส์รายงานเมื่อวันอังคาร (2 มิ.ย.) ว่า สหรัฐฯ กำลังหารือเกี่ยวกับการส่งอาวุธนิวเคลียร์เข้าไปประจำการในกลุ่มพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ในยุโรปเพิ่มเติม
ไฟแนนเชียลไทมส์อ้างแหล่งข่าว 3 คนที่ได้รับทราบรายละเอียดการหารือว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะประจำการอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มเติม นอกเหนือจาก 6 ประเทศซึ่งประจำการเครื่องบินทิ้งระเบิดติดอาวุธนิวเคลียร์อยู่แล้ว
สื่อเจ้านี้ระบุว่า การดำเนินการดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการที่สหรัฐฯ จะส่ง "เครื่องบินสองขีดความสามารถ" (dual-capable aircraft - DCA) ซึ่งสามารถโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ได้ไปยังประเทศอื่นๆ ด้วย แต่ก็เตือนว่าข้อตกลงขยายการประจำการอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ คงจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆ นี้
รายงานระบุว่า ประเทศในแนวชายแดนตะวันออกของนาโต รวมถึงโปแลนด์และบางประเทศในกลุ่มบอลติก สนใจที่จะรับหน้าที่ประจำการฐานทัพ DCA และการหารือยังคงดำเนินอยู่ภายในช่องทางของนาโต
รอยเตอร์ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันรายงานดังกล่าวได้ในทันที ขณะที่ทำเนียบขาว กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ และนาโต ก็ยังไม่ออกมาตอบคำถามในประเด็นนี้
เอลบริดจ์ โคลบี หัวหน้าฝ่ายนโยบายของเพนตากอน เคยกล่าวต่อสาธารณะว่า สหรัฐฯ จะยังคงใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องรัฐสมาชิกนาโตต่อไป แม้ว่าพันธมิตรในยุโรปจะเป็นผู้นำด้านกำลังทหารแบบดั้งเดิมก็ตาม
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ และผู้ช่วยหลายคนของเขาวิพากษ์วิจารณ์พันธมิตรในยุโรปที่ไม่ใช้จ่ายด้านการทหารมากพอ และเอาแต่พึ่งพาสหรัฐฯ ในด้านการป้องกันประเทศแบบดั้งเดิม
ที่มา: รอยเตอร์