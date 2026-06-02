'รัสเซีย' ส่งขีปนาวุธ-โดรนถล่มยูเครนชุดใหญ่ ชาวบ้านดับ 10 บาดเจ็บนับ 100 คน

รัสเซียส่งทั้งโดรนและขีปนาวุธเข้าโจมตีเมืองต่างๆ ของยูเครน เช่น เคียฟและดนีโปร ในช่วงเช้าวันอังคาร (2 มิ.ย.) ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 10 คน และบาดเจ็บประมาณ 100 คน หลังจากที่รัสเซียได้เตือนมาหลายวันเกี่ยวกับแผนการโจมตีครั้งใหญ่
รัสเซียได้โจมตีระบบไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนในสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า 4 ปี ในขณะที่ยูเครนได้ยกระดับโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียในปีนี้ แต่ทั้งสองฝ่ายยังคงอ้างว่าไม่ได้มุ่งโจมตีพลเรือน
สัปดาห์ที่แล้ว ทำเนียบเครมลินประกาศเตือนว่าจะมีการโจมตีเป้าหมายในเคียฟอย่างเป็นระบบ เพื่อตอบโต้ที่ยูเครนส่งโดรนโจมตีหอพักในภูมิภาคลูฮันสก์ที่รัสเซียยึดครอง จนทำให้มีผู้เสียชีวิต 21 คน ขณะที่ยูเครนปฏิเสธการโจมตีดังกล่าว
ภาพถ่ายแสดงให้เห็นการระเบิดขนาดใหญ่และกลุ่มควันพวยพุ่งเหนืออาคารสูงในกรุงเคียฟ ซึ่งการโจมตีในชั่วข้ามคืนทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 คน และบาดเจ็บ 58 คน รวมถึงเด็กๆ ด้วย ตามข้อมูลจากวิทาลี คลิตช์โก นายกเทศมนตรีกรุงเคียฟ
“พวกเราไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้น – เหมือนวันสิ้นโลกเลยหรือเปล่า?” โอลฮา มูดรา กล่าวขณะยืนอยู่ ณ จุดเกิดเหตุ โดยมี นาตาเลีย ลูกสาววัย 6 ขวบอยู่ด้วย
“ทุกอย่างกลายเป็นเศษซาก มีแต่ควันเต็มไปหมด มองไม่เห็นอะไรเลย” เธอกล่าวเสริม ขณะยืนอยู่หน้าอาคารที่พักอาศัยซึ่งพังทลายและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหาย
คลิตช์โก กล่าวเพิ่มเติมว่า การโจมตีที่ต้องสงสัยว่าน่าจะเกิดจากขีปนาวุธใส่อพาร์ตเมนต์ 24 ชั้น ทำให้ตึกพังถล่มลงมา และอาจมีคนอาจติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง ขณะที่อพาร์ตเมนต์ 9 ชั้นก็เป็นหนึ่งอาคารอีกหลายหลังที่ถูกเศษซากขีปนาวุธที่ตกลงมาจนเกิดเพลิงไหม้
“ในเขตโอโบโลน รถยนต์หลายคันถูกไฟไหม้หลังจากถูกเศษซากขีปนาวุธตกลงมาใส่” คลิตช์โก กล่าว “นอกจากนี้ยังมีไฟไหม้ใน 2 จุดในพื้นที่โล่ง รวมถึงจุดหนึ่งใกล้กับโรงเรียนอนุบาล”
ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ผู้คนหลายพันคนแห่กันไปหลบภัยในระบบรถไฟใต้ดินของเคียฟเมื่อเช้าวันอังคาร (2) บางคนแบกสัมภาระและที่นอนไปด้วย ขณะที่เสียงระบบป้องกันประเทศที่ใช้ต่อต้านการโจมตีของรัสเซียดังกระหึ่มไปทั่วเมือง
โอเล็กซานเดอร์ ฮันซา ผู้ว่าการจังหวัดดนีโปรทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครน กล่าวผ่าน Telegram ว่า มีผู้เสียชีวิต 6 ราย และบาดเจ็บ 36 ราย จากการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนในเมืองดนีโปรและพื้นที่โดยรอบ
เขาเสริมว่า ผู้บาดเจ็บทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลในสภาพบาดเจ็บปานกลาง พร้อมโพสต์ภาพอาคารบ้านเรือนที่ถูกทำลาย ยานพาหนะที่ถูกเผาไหม้ และสนามเด็กเล่นที่เสียหาย
สัญญาณเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นทั่วยูเครนในช่วงเช้าวันอังคาร (2) หลังจากประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครนได้เตือนเมื่อวันก่อนถึงความเป็นไปได้ของการโจมตีครั้งใหญ่
“คำเตือนด้านข่าวกรองเกี่ยวกับการโจมตีของรัสเซียยังคงมีผลอยู่ การโจมตีครั้งใหญ่เป็นไปได้ พวกเขาเตรียมการไว้แล้ว” เซเลนสกี แถลงผ่านคลิปวิดีโอช่วงค่ำ
“กองกำลังป้องกันของเราพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ อย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ในขณะนี้”
อิกอร์ เทเรคอฟ นายกเทศมนตรีเมืองคาร์คิฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนโพสต์ Telegram ว่า เด็กคนหนึ่งอยู่ในกลุ่มผู้บาดเจ็บ 10 คนจากการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธ
ทางรัสเซียก็เผชิญกับการโจมตีเช่นกัน โดยโรงกลั่นน้ำมันอิลสกีในเขตกราสโนดาร์ทางตอนใต้ของรัสเซียเกิดเพลิงไหม้หลังถูกโจมตีด้วยโดรน และในเขตเบลโกรอดของรัสเซียที่ติดกับยูเครนก็มีเด็กชายอายุ 11 ปีได้รับบาดเจ็บหลังถูกโดรนของยูเครนโจมตีบ้าน ตามข้อมูลที่ทางการท้องถิ่นเผยผ่าน Telegram
สื่อรัสเซียอ้างข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมซึ่งระบุว่า รัสเซียยิงโดรนของยูเครนตกไปทั้งหมด 148 ลำในชั่วข้ามคืน
ระบบป้องกันภัยทางอากาศรัสเซียยังสามารถสกัดการโจมตีด้วยโดรนเหนือเซวาสโตโพล ฐานทัพเรือรัสเซียบนคาบสมุทรไครเมีย
สงครามในยูเครนยืดเยื้อมาตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากการรุกรานเต็มรูปแบบในเดือน ก.พ. ปี 2022 ความพยายามที่จะยุติสงครามมีความคืบหน้าน้อยมาก เนื่องจากรัฐบาลของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ มุ่งเน้นไปที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมากกว่าในช่วงนี้
ที่มา: รอยเตอร์