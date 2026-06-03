อื้ออึง! “ทหารอเมริกัน - ทหารอังกฤษ” รวม 2 นายดับระหว่างฝึกอย่างเป็นปริศนาในอิรัก

เอเจนซีส์ – ทหารอเมริกันจำนวน 1 นายและทหารอังกฤษจำนวน 1 นายเสียชีวิตในการอุบัติเหตุในการฝึกที่เออร์บิล อิรัก เมื่อวันอาทิตย์(31 พ.ค)แต่ไม่เปิดเผยในรายละเอียด
CBS News ของสหรัฐฯรายงานวันอังคาร(2 พ.ค)ว่า การเสียชีวิตระหว่างฝึกเกิดขึ้นที่ฐานทัพอากาศในเออร์บิล(Irbil) เขตกึ่งปกครองตนเองของเคอร์ดิสถาน อิรัก ที่กองกำลังทหารอเมริกันยังคงปรากฎอยู่ กองทัพสหรัฐฯกล่าวผ่านโพสต์บนแพลตฟอร์ม X
“ชื่อของทหารอเมริกันที่เสียชีวิตจะไม่เปิดเผยจนกว่า 24 ชั่วโมงหลังได้แจ้งให้ครอบครัวทราบ” กองทัพสหรัฐฯแถลง
ด้านกระทรวงกลาโหมอังกฤษกล่าวในการโพสต์ของตัวเองว่า ครอบครัวของทหารอังกฤษที่เสียชีวิตได้รับแจ้งแล้วและได้ร้องขอเวลาความเป็นส่วนตัวก่อนที่จะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ
“มันเป็นความโศกเศร้าอย่างลึกซึ้งที่พวกเราสามารถยืนยันได้ว่าอุบัติเหตุการฝึกเกิดขึ้นที่ทางเหนือของอิรักในวันอาทิตย์ที่ 31 มิ.ย ปี 2026 ที่ทหารจากอังกฤษเสียชีวิต” รายงานผ่านแถลงการณ์ของกระทรวงกลาโหมอังกฤษ
ด้านรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษ จอห์น เฮียลีย์ (John Healey) กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า เขารู้สึกเศร้าใจอย่างลึกซึ้งต่อการเสียชีวิตของทหารอังกฤษ วิดีโอคลิปที่เผยแพร่ไปทั่วโซเชียลมีเดียแสดงช่วงเวลาที่รัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษรายงานข่าวการเสียชีวิตต่อรัฐสภาอังกฤษ
ที่ผ่านมาสหรัฐฯได้ลดจำนวนกองกำลังที่ต่อต้านกลุ่มก่อการร้าย IS ในอิรัก แต่ทว่ากองกำลังทหารอเมริกันยังคงปรากฏตัวอยู่ที่ในเคอร์ดิสถานของอิรักจากการที่สหรัฐฯต้องการความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับพวกเคิร์ด
เมื่อธันวาคมปีที่แล้ว สหรัฐฯได้เปิดสถานกงสุลอเมริกันขนาดใหญ่แห่งใหม่ที่เมืองเออร์บิล เมืองหลวงของเคอร์ดิสถานแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องทางการทูตของวอชิงตันและความเกี่ยวข้องทางยุทธศาสตร์ในพื้นที่
การเสียชีวิตเกิดขึ้นเกือบ 1 เดือนหลังทหารอเมริกัน 2 ตกจากหน้าผาและเสียชีวิตระหว่างอยู่นอกเวลาการทำหน้าที่โดยเกิดขึ้นระหว่างปีนหน้าผาในโมร็อกโก โดยมีการรายงานการสูญหายเมื่อวันที่ 2 พ.ค หลังเข้าร่วมการฝึกซ้อมการทหารประจำปีที่มีหลายชาติเข้าร่วม African Lion