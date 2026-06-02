'ทรัมป์' ประกาศปรับอัตราภาษีนำเข้าเหล็ก-อะลูมิเนียม-ทองแดงบางประเภท มีผลถึง ธ.ค. ปี 2027

เว็บไซต์ทำเนียบขาวรายงานวันนี้ (2 มิ.ย.) ว่า ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนามในประกาศปรับอัตราภาษีนำเข้าโลหะบางประเภท เพื่อรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กระตุ้นการลงทุนในภาคเกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย และอุตสาหกรรมการผลิตของอเมริกา รวมถึงอำนวยความสะดวกในการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ
ประกาศดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ปรับอัตราภาษีนำเข้าอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น เครื่องเก็บเกี่ยวและเครื่องเกี่ยวข้าว รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ บางประเภท จาก 25% เหลือ 15%
- ขยายประเภทอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมซึ่งอยู่ภายใต้ภาษี 15% ให้รวมถึงอุปกรณ์อุตสาหกรรมเคลื่อนที่ เช่น รถดันดินและรถยก เมื่อนำเข้าจากประเทศคู่สัญญาทางการค้าที่มีสิทธิ์ได้รับการปฏิบัติเช่นนั้น
- ส่งเสริมให้บริษัทต่างชาติใช้เหล็กและอะลูมิเนียมของสหรัฐฯ มากขึ้น โดยอนุญาตให้มีสิทธิ์ได้รับอัตราภาษี 10% หากอุปกรณ์ทุนของพวกเขามีเหล็กหรืออะลูมิเนียมที่หลอมและหล่อ หรือถลุงและหล่อในสหรัฐฯ อย่างน้อย 85% โดยน้ำหนัก
การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว โดยมีผลจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. ปี 2027 เพื่อกระตุ้นการลงทุนในระยะสั้นที่จะช่วยฟื้นฟูฐานอุตสาหกรรมของประเทศ
ทำเนียบขาวชี้แจงด้วยว่า ประธานาธิบดี ทรัมป์ ได้ใช้มาตรการภาษีนำเข้าอะลูมิเนียม เหล็ก และทองแดง เพื่อปกป้องความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ ความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมที่สำคัญ และฐานะทางการเงินของครอบครัว ชุมชน และธุรกิจชาวอเมริกัน จากภัยคุกคามของสินค้านำเข้าจากต่างประเทศราคาถูก
ที่มา: whitehouse.gov