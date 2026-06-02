นักบินไต้หวันเสียชีวิต 2 รายจากอุบัติเหตุ 'เครื่องบินฝึกทหารตก'

กระทรวงกลาโหมไต้หวันแถลงเมื่อวันอังคาร (2 มิ.ย.) ว่า เครื่องบินฝึกหัดทางทหารลำหนึ่งประสบอุบัติเหตุตกขณะฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์เครื่องยนต์ขัดข้อง ทำให้สองนักบินบนเครื่องเสียชีวิต
เครื่องบินรุ่น T-34 ตกเมื่อเวลา 8:08 น. ตามเวลาท้องถิ่น บริเวณปลายรันเวย์ด้านเหนือของฐานทัพอากาศกังซาน ในเมืองเกาสง เมืองท่าทางตอนใต้ของเกาะไต้หวัน
กองทัพอากาศได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อสอบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุ นักบินทั้งสองได้รับการระบุชื่อเพียงยศและนามสกุล คือ พันโท หลู และ พันโท กั้ว
โฆษกของกองทัพอากาศปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อได้รับการติดต่อจากสำนักข่าวเอเอฟพี
เมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา เครื่องบินขับไล่ F-16 ตกทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกของไต้หวันระหว่างภารกิจฝึกบินตามปกติ และแม้เชื่อกันว่านักบินน่าจะดีดตัวออกจากเครื่องบินแล้ว แต่ก็ยังหาไม่พบ
ที่มา: เอเอฟพี