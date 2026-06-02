รับข้อเสนอทรัมป์!ฮิซบอลเลาะห์ยอมหยุดยิง แลกกับอิสราเอลระงับโจมตีทางใต้กรุงเบรุต

เลบานอนเปิดเผยในวันจันทร์(1มิ.ย.) พวกฮิซบอลเลาะห์ ตอบรับข้อเสนอของสหรัฐฯ ในการหยุดโจมตีอิสราเอล แลกกับการที่อิสราเอลระงับปฏิบัติการถล่มทางใต้ของกรุงเบรุต ตามหลังมีข่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของอเมริกา ได้ต่อสายโทรศัพท์หาและมีการพูดคุยที่ดีมากๆกับกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกลุ่มนี้
ถ้อยแถลงจากสถานทูตเลบานอนในกรุงวอชิงตัน ที่แชร์โดยทำเนียบประธานาธิบดีเลบานอน ระบุว่าภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งฮิซบอลเลาะห์ตอบรับแล้ว "อิสราเอลจะหยุดปฏิบัติการโจมตีดาฮิเยห์ ย่านทางใต้ของกรุงเบรุต แลกกับการที่ฮิซบอลเลาะห์ ละเว้นไว้ซึ่งการโจมตีเข้าใส่อิสราเอล"
ก่อนหน้านี้อิสราเอลขู่โจมตีย่านต่างๆทางใต้ของกรุงเบรุตอีกรอบในวันจันทร์(1มิ.ย.)
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นในขณะที่อิสราเอลยกระดับการจู่โจมเข้าไปยังเลบานอน ในนั้นรวมถึงทิ้งบอมบ์อย่างหนักและรุกคืบทางภาคพื้นเข้าไปลึกที่สุดในรอบ 2 ทศวรรษ ซึ่งเสี่ยงทำลายข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน ในสงครามที่ลุกลามไปทั่วตะวันออกกลาง
ฮิซบอลเลาะห์ลากเลบานอนเข้าสู่ความขัดแย้งในวันที่ 2 มีนาคม ด้วยการยิงจรวดเป็นชุดๆเข้าใส่อิสราเอล แก้แค้นที่สหัฐฯและอิสราเอลปฏิบัติการสังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่าน
ทรัมป์ เผยว่าเขาโน้มน้าวอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ให้ลดความตึงเครียด "จะไม่มีทหารมุ่งหน้าไปยังเบรุต และกำลังพลไหนๆที่กำลังมุ่งหน้าไป พวกเขาได้หันหลังกลับมาแล้ว" ทรัมป์เขียนบนทรูธโซเชียล หลังอ้างว่าเขามีการพูดคุยทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผลกับ เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล
"ในทำนองเดียวกัน ผ่านบรรดาผู้แทนที่มีตำแหน่งระดับสูง ผมได้พูดคุยทางโทรศัพท์ที่เป็นไปอย่างดีมากๆกับฮิซบอลเลาะห์ พวกเขาเห็นพ้องว่าการยิงทั้งหมดทั้งมวลต้องหยุดลง อิสราเอลจะไม่โจมตีพวกเขา และพวกเขาจะไม่โจมตีอิสราเอล" ทรัมป์กล่าวอ้าง
ทั้งนี้ในเวลาต่อมา เนทันยาฮู เปิดเผยว่าเขาได้บอกกับ ทรัมป์ ว่า "ถ้าฮิซบอลเลาะห์ไม่หยุดโจมตีเมืองของเราและพลเมืองของเรา อิสราเอลจะโจมตีเป้าหมายก่อการร้ายในเบรุต" อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ เน้นย้ำในจุดยืนของตนเอง ต่อความพยายามผลักดันข้อตกลงหยุดยิง โดยโพสต์ข้อความบนทรูธโซเชียลว่า "หวังว่าอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์จะหยุดสู้รบไปตลอดกาล!"
(ที่มา:เอเอฟพี)