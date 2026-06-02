ยิวละเมิดหยุดยิง!อิหร่านเตรียมฟื้นสงคราม 'ระงับคุยทางอ้อมUS-เล็งปิดทั้ง2ช่องแคบ' ทรัมป์แก้เก้อยังเดินหน้าเจรจา

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันจันทร์(1มิ.ย.) รุดออกมากล่าวอ้างว่าเขาได้พูดคุยทางโทรศัพท์อย่างเป็นรูปเป็นร่างกับ เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอลและพวกนักรบฮิซบอลเลาะห์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน เพิ่มความหวังว่าข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนจะยังคงได้รับการยึดถือ หลังสื่อมวลชนแห่งรัฐของอิหร่านบ่งชี้ว่ามันอาจพังครืนลง โดยที่กองทัพเตหะรานพร้อมสำหรับเปิดศึกอีกยกและปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยสิ้นเชิง
ในข้อความที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ ทรัมป์กล่าวอ้างว่าพวกฮิซบอลเลาะห์ รับปากผ่านคนกลาง ว่าจะไม่โจมตีอิสราเอล ส่วน เนทันยาฮู เห็นพ้องจะถอนกำลังทหารใดๆที่กำลังเตรียมการโจมตีเลบานอนกลับมา อย่างไรก็ตามในช่วงเย็นวันจันทร์(1มิ.ย.) อิสราเอลยังคงโจมตีทางใต้ของเลบานอน ขณะที่ฮิซบอลเลาะห์ก็โจมตีเข้าใส่ทหารอิสราเอล
ทรัมป์ ยังโพสต์ข้อความบนทรูธโซเชียล อ้างด้วยว่าการเจรจากับอิหร่านยังคงเดินหน้าต่อไป แม้มีรายงานข่าวว่าเตหะรานระงับการเจรจาทางอ้อมกับสหรัฐฯเรียบร้อยแล้ว "การเจรจายังเดินหน้าอยู่ ในระดับที่รวดเร็ว กับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน" ทรัมป์เขียน
ความเคลื่อนไหวของทรัมป์ มีขึ้นหลังจาก ทาสนิม สื่อมวลชนของอิหร่าน รายงานก่อนหน้านี้ว่า เตหะรานระงับการเจรจาทางอ้อมกับสหรัฐฯ หลังอิสราเอลออกคำสั่งให้ทหารผลักดันลุยลึกเข้าไปในดินแดนของเลบานอน
ระหว่างให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสำนักข่าวต่างๆ ตามหลังมีรายงานข่าวดังกล่าว ทรัมป์อ้างว่าเขาไม่ได้รับแจ้งว่าอิหร่านกำลังระงับการเจรจากับวอชิงตัน "พวกเขายังไม่ได้แจ้งเราในเรื่องนี้" ทรัมป์ บอกกับเอ็นบีซีนิวส์ พร้อมระบุความเงียบงันระหว่าง 2 ฝ่ายถือเป็นเรื่องปกติและเขามีความตั้งใจอดทนรอ "ผมคิดว่าเราพูดกันมากเกินไปแล้ว ถ้าคุณอยากรู้ความจริง ผมคิดว่าความเงียบงันเป็นเรื่องดี และมันอาจนิ่งเงียบเป็นเวลานานสักหน่อย"
ทรัมป์ เน้นย้ำว่าการระงับเจรจาใดๆ ไม่ได้หมายความว่าสหรัฐฯจะกลับมาทิ้งบอมบ์ใส่อิหร่าน แต่มาตรการปิดล้อมของอเมริกาที่กำหนดเล่นงานท่าเรือต่างๆของอิหร่าน จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป
อย่างไรก็ตามในการสัมภาษณ์กับซีเอ็นบีซีแยกกัน ทรัมป์บอกว่าเขาไม่ใส่ใจหากการเจรจาจะยุติลง "ผมไม่แคร์ถ้ามันจะจบลง ด้วยความสัตย์จริง ผมไม่แคร์มันเท่าไหร่" กระนั้นหลังจากคำสัมภาษณ์นี้ถูกรายงานออกมา ทรัมป์ได้โพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ อ้างว่าการเจรจากับอิหร่านยังคงเดินหน้าต่อไป
ทาสนิม รายงานข่าวก่อนหน้านี้ว่าคณะเจรจาของอิหร่านได้หยุดแลกเปลี่ยนข้อความกับวอชิงตันผ่านคนกลาง ตอบโต้กรณีที่อิสราเอลยังคงโจมตีเลบานอน บริเวณที่สงครามซึ่งสหรัฐฯและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่าน โหมกระพือความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์
ความเคลื่อนไหวนี้ก่ออุปสรรคเพิ่มเติมต่อความหวังว่าวิกฤตจะจบลงอย่างรวดเร็ว หลังจากอิหร่านเปิดเผยว่าได้โจมตีฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งของสหรัฐฯ ตอบโต้ที่อเมริกาโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ เหตุการณ์ที่ทำให้ข้อตกลงที่เปราะบางอยู่ก่อนแล้ว อยู่ในภาวะตึงเครียดมากขึ้นไปอีก
อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านหยิบยกการสู้รบในเลบานอน อีกหนึ่งจุดที่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ เป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการเจรจา "การละเมิดหนึ่งในแนวหน้า ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในทุกแนวหน้า สหรัฐฯและอิสราเอลต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการล่วงละเมิดใดๆ" เขาโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
ปฏิบัติการโจมตีเล่นงานอิหร่านโดยสหรัฐฯและอิสราเอลเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ได้สังหารผู้คนไปหลายพันราย ส่วนใหญ่อยู่ในอิหร่านและเลบานอน นอกจากนี้แล้วมันยังก่อความเจ็บปวดแก่เศรษฐกิจโลก ด้วยการผลักให้ราคาน้ำมันพุ่งทะยาน เนื่องจากเตหะรานตอบโต้ด้วยการปิดช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางลำเลียงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวอันสำคัญ คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก
ทาสนิม รายงานว่าอิหร่านและแนวร่วมฝ่ายต่อต้าน ซึ่งรวมถึงบรรดาพันธมิตรชีอะห์ของพวกเขาในเยเมน เลบานอนและอิรัก ได้จัดเตรียมวาระหนึ่ง ในการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซโดยสิ้นเชิง เช่นเดียวกับเคลื่อนไหวในแนวหน้าอื่นๆ ในนั้นรวมถึงช่องแคบบับ เอล มันเดบ เพื่อลงโทษอิสราเอลและบรรดาผู้สนับสนุนของพวกเขา
ถ้าพวกฮูตี พันธมิตรของอิหร่านในเยเมน เปิดแนวรบใหม่ในความขัดแย้ง แน่นอนว่าหนึ่งในเป้าหมายน่าจะเป็นช่องแคบบับ เอล มันเดบ นอกชายฝั่งเยเมน จุดคอขวดของเส้นทางเดินเรือและเส้นทางสัญจนแคบๆ ที่ควบคุมการจราจรทางทะเลไปยังคลองสุเอซ
อ้างถึงข้อเรียกร้องของอิหร่านเกี่ยวกับเลบานอน ทาสนิมรายงานว่า "จะไม่มีการพูดคุยจนกว่ามุมมองของอิหร่านและแนวร่วมฝ่ายต่อต้านในประเด็นนี้จะได้รับการตอบสนอง"
อิหร่านและสหรัฐฯมีการปะทะกันเป็นระยะๆแม้มีข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งบังคับใช้มาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน ในขณะที่ปากีสถานพยายามเป็นคนกลาง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงสันติภาพที่ยั่งยืน
เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กองทัพสหรัฐฯโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่าน สถานีควบคุมทางภาคพื้นและโดรน 2 ลำ ที่คุกคามเรือต่างๆ ตามหลังความเคลื่อนไหวก้าวร้าวต่างๆนานาของอิหร่าน ในนั้นรวมถึงสอยร่วงโดรนลำหนึ่งของอเมริกาในน่านน้ำสากล
ส่วนกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ระบุในวันจันทร์(1มิ.ย.) ได้เล็งเป้าโจมตีฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งที่ใช้งานโดยสหรัฐฯ ตอบโต้กรณีที่อเมริกาโจมตีทางใต้ของอิหร่าน
คูเวต ไม่ได้ระบุชื่อฐานทัพ แต่บอกในวันจันทร์(1มิ.ย.) ว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของพวกเขา ได้ทำงานสกัดการโจมตี และประณามอิหร่านต่อการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรน ที่พวกเขาระบุว่าเป็นการบ่อนทำลายความพยายามลดความตึงเครียดในภูมิภาค
ก่อนหน้านี้กองทัพสหรัฐฯเปิดเผยว่ากองกำลังของพวกเขาได้ยิงสกัดขีปนาวุธของอิหร่าน 2 ลูก ที่เล็งเป้าเล่นงานกองกำลังอเมริกาในฐานทัพคูเวตเมื่อช่วงค่ำวันอาทิตย์(31พ.ค.) แต่ยืนยันไม่มีบุคลากรรายใดของสหรัฐฯได้รับบาดเจ็บ
(ที่มา:รอยเตอร์/อาหรับนิวส์)