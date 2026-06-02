น้ำมันพุ่ง$4เจรจาUS-อิหร่านสะดุด ทองร่วง$86และหุ้นสหรัฐฯบวกน้อย

ราคาน้ำมันขยับขึ้นมากกว่า 4%ในวันจันทร์(1มิ.ย.) หลังสื่อมวลชนอิหร่านรายงานเตหะรานระงับการเจรจาทางอ้อมกับสหรัฐฯและเตรียมแผนร่วมมือกับแนวร่วมปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยสิ้นเชิง รวมถึงเส้นทางขนส่งสำคัญอื่นๆ ความตึงเครียดที่ลุกลามฉุดทองคำปรับลด ขณะที่วอลล์สตรีทปิดบวกได้แรงพยุงจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกรกฏาคม เพิ่มขึ้น 4.80 ดอลลาร์ ปิดที่ 92.16 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 3.86 ดอลลาร์ ปิดที่ 94.98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ในวันจันทร์(1มิ.ย.) สำนักข่าวทาสนิม รายงานว่าแนวร่วมแห่งการต่อต้าน ซึ่งในนั้นรวมถึงบรรดาพันธมิตรของอิหร่านในเยเมน เลบานอนและอิรัก ได้เตรียมวาระสำหรับปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซโดยสิ้นเชิง รวมไปถึงเส้นทางเดินเรืออื่นๆ ในนั้นคือช่องแคบบับ เอล-มันเดบ เพื่อลงโทษอิสราเอลและบรรดาผู้สนับสนุนของเขา
ตลาดน้ำมันพุ่งขึ้นกว่า 6% ตามหลังรายงานข่าวดังกล่าว แต่จากนั้นก็แกว่งตัวลงเล็กน้อย หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ อ้างไม่ทราบว่าการเจรจากับอิหร่านหยุดชะงัก และบอกด้วยว่าเขาได้พูดคุยกับฮิซบอลเลาะห์ผ่านคนกลาง และได้รับคำรับประกันว่าจะไม่โจมตีอิสราเอล
สถานการณ์ความตึงเครียดที่โหมกระพือขึ้นอีกรอบในตะวันออกกลาง ก่อความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อและเพิ่มความคาดหมายว่าธนาคารต่างๆอาจคงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงไว้ตามเดิม ฉุดให้ทองคำปรับลดในวันจันทร์(1มิ.ย.) โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 86.70 ดอลลาร์ หรือ 1.90 % ปิดที่ 4,506.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์
อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกเล็กน้อยในวันจันทร์(1มิ.ย.) นักลงทุนจับตาสถานการณ์การเจรจาสันติภาพระหว่างอเมริกากับอิหร่าน และขานรับด้วยความคึกคักต่อการเปิดตัวชิปคอมพิวเตอร์ใหม่ ที่หวังว่าจะนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้าสู่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 46.42 จุด (0.09 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 51,078.88 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 19.90 จุด (0.26 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,599.96 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 114.19 จุด (0.42 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 27,086.81 จุด
การดีดตัวขึ้น 2.5% ของกลุ่มเทคโนโลยี ช่วยดันแนสแดคและเอสแอนด์พี 500 ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์รอบล่าสุด หนึ่งในนั้นคือหุ้นของเอ็นวิเดีย ที่พุ่งขึ้น 6.3% หลังบริษัทแห่งนี้เปิดตัวชิปใหม่ที่วางศักยภาพปัญญาประดิษฐ์เข้าสู่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยตรง
(ที่มา:รอยเตอร์ส)