โรงงานบริษัทผลิตอาวุธชื่อดังของเกาหลีใต้เกิดระเบิดอย่างไม่คาดฝัน ดับ 5 บาดเจ็บ 2

เอเจนซีส์ – เกิดระเบิดที่โรงงานบริษัทผลิตอาวุธชื่อดังเกาหลีใต้ Hanwha Aerospace ในแทจ็อน( Daejeon) ภาคกลางของเกาหลีใต้ เมื่อเวลาราว 10.59 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวันจันทร์(1 มิ.ย) มีผู้เสียชีวิต 5 คน บาดเจ็บ 2 ราย เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุการระเบิด
สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานวันนี้(1 มิ.ย)ว่า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเกาหลีใต้ได้รับการแจ้งเหตุระเบิดที่โรงงานบริษัทผลิตอาวุธ Hanwha Aerospace เมื่อเวลา 10.59 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันจันทร์(1 มิ.ย) ก่อนส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงออกไป 100 คนที่จุดเกิดเหตุ อ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีใต้
เหตุระเบิดอย่างไม่คาดฝันทำให้มีผู้เสียชีวิต 5 คนและบาดเจ็บ 2 คน โดย 1 ในทั้งหมดพบว่าทั้งร่างถูกไฟลวกส่วนคนที่ 2 ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย โดยเหยื่อผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกพบที่โรงงานที่เกิดเหตุที่เมืองแทจ็อน( Daejeon) ตั้งอยู่ที่ภาคกลางของเกาหลีใต้
ในจำนวนผู้เสียชีวิตเป็นลูกจ้างในวัยราว 20 ปีซึ่งไม่ใช่พนักงานประจำ แต่คนอื่นที่เหลืออีก 3 คนล้วนแต่เป็นพนักงานประจำ โดยมี 2 คนมีอายุราว 50 ปีและอีกคนอายุราว 30 ปี
ด้าน Hanwha Group ออกแถลงการณ์ขออภัยต่อผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรวมไปถึงครอบครัวของคนเหล่านั้น ชาวบ้านที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงและต่อเกาหลีใต้ พร้อมกันนั้นยังปฎิญาณที่แสดงความรับผิดชอบต่อผู้เสียชีวิตและจะให้การสนับสนุนต่อผู้บาดเจ็บ
คิม ซัง-ยุน (Kim Seung-youn) ประธาน Hanwha Group กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า เขารู้สึกเศร้าอย่างท่วมท้น” พร้อมกันนร้ได้แสดงความไว้อาลัยไปยังครอบครัวของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายและออกคำสั่งบริษัทให้เร่งมือไปจัดการหลังเหตุที่เกิด รวมไปถึงตั้งทีมเฉพาะกิจ
สำนักข่าวยอนฮับรายงานต่อว่า การระเบิดคาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างพนักงานที่โรงงานกำลังทำงานความสะอาด
“มีเครื่องมือมากมายถูกใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องยนต์จรวด และมันดูเหมือนว่าการระเบิดเกิดขึ้นระหว่างกำลังทำสะอาดคราบเขม่า(ที่ติดอยู่ที่เครื่องมือ) เจ้าหน้าที่แถลงในงานแถลงข่าว
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงจนสงบได้ในเวลา 13.07 น. และเจ้าหนร้าที่วางแผนที่จะตรวจสอบสาเหตุการระเบิด
สำนักงานอัยการเขตแทจ็อนเปิดเผยว่า ทางสำนักงานได้ตั้งทีมสอบสวนเพื่อหาสาเหตุและหาตัวผู้ต้องรับผิดชอบในเหตุระเบิดที่เกิด สอดคล้องกับสำยักงานตำรวจนครบาลแทจ็อนประกาศแผนจะตั้งทีมสอบสวน
สำนักข่าวยอนฮับรายงานว่า เป็นเหตุการณ์ระเบิดร้ายแรงล่าสุดของโรงงานบริษัทผู้ผลิตอาวุธยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ที่ผลิตเครื่องยนต์เครื่องบินและระบบอาวุธยุทธวิธีแบบภาคพื้นสู่ภาคพื้น
บริษัท Hanwha Aerospace ถูกรัฐบาลโซลจัดให้เป็นบริษัทด้านความมั่นคง และโรงงานที่เกิดเหตุเชื่อว่าเป็นจุดที่พัฒนาเครื่องยนต์เครื่องบินและระบบอาวุธยุทธวิธีแบบภาคพื้นสู่ภาคพื้น
อ้างอิงจากเว็บไซต์ทางการของบริษัทพบว่า Hanwha Aerospace มีความเชี่ยวชาญหลายด้านรวมไปถึง เครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์(gas turbine engine) เครื่องยนต์เครื่องบินเจ็ต ระบบเครื่องยนต์จรวดมิสไซล์ และเป็นบริษัทคู่สัญญากับกองทัพสหรัฐฯด้านนาวี โดยในปี 2024 กลายเป็นบริษัทแรกในเกาหลีใต้ที่คว้าสัญญาในโปรเจกต์ MRO project ให้กองทัพเรือสหรัฐฯ ให้บริการเรือสนับสนุนทางโลจิสติก รวมถึง USNS Wally Schirra ของสหรัฐฯ