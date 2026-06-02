สุดฮือฮา! “ทรัมป์” โชว์ภาพฐานโดรนบนดาดฟ้าห้องบอลรูมทำเนียบขาวพร้อมทหารถือปืนเฝ้า อ้างมีเพื่อป้องกันเมืองหลวงอเมริกา

เอเจนซีส์ - ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อสุดสัปดาห์โพสต์ภาพรูปจำลองฐานโดรนบนดาดฟ้าเหนือห้องบอลลูมทำเนียบขาวที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างขณะเดียวกันแสดงวาทะเชือดเฉือนผู้พิพากษาที่ทรัมป์อ้างว่าพยายามจะทำให้การก่อสร้างล่าช้า
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์ของสหรัฐฯรายงานวานนี้(31 พ.ค)ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาโอ้อวดผ่านทางโซเชียลมีเดีย Truth Social ว่า “ท่าจอดโดรนที่ห้องบอลรูมทำเนียบขาวจะเป็นสิ่งที่ชาญฉลาดมากกว่าที่ใดในโลก!”
และเสริมต่อว่า “มันจะช่วยป้องกันเมืองหลวงของชาติ กรุงวอชิงตัน ดีซี ระยะยาวในอนาคต”
พร้อมกันนี้ผู้นำสหรัฐฯยังได้โพสต์ท่าจอดโดรน 3 ภาพที่แตกต่างกัน โดยในแต่ละภาพแสดงถึงโดรน UAVs หลากหลายกำลังจอดอยู่บรดาดฟ้าของห้องบอลรูมทำเนียบขาวพร้อมกับทหารติดอาวุธอารักขา
ผู้นำสหรัฐฯที่ผ่านมาได้ยืนกรานว่า ฐานปล่อยโดรนนี้มีความจำเป็นเพื่อปกป้องห้องบอลรูมและทำเนียบขาว โดยเปิดเผยกับนักข่าวสัปดาห์ที่แล้วว่า การมีอยู่ของมันจะทำให้โครงสร้างเป็นเกราะสำหรับเมืองหลวงสหรัฐฯ
แต่ทว่ากลับไม่สำเร็จเพราะ ผู้พิพากษา ริชาร์ด ลีออน (Richard Leon) ที่ถูกแต่งตั้งมาตั้งแต่สมัยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ จอร์จ ดับเบิลยู บุช ผู้ลูก ได้ออกคำตัดสินเมื่อเมษายนที่ผ่านมาว่า รัฐบาลสหรัฐฯปราศจากอำนาจทางกฎหมายในการสร้างห้องบอลรูมโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากสภาคองเกรสสหรัฐฯ
โดยในขณะที่ผู้พิพากษาออกคำสั่งให้หยุดการก่อสร้างห้องบอลรูมทำเนียบขาว แต่ทว่าคำสั่งดังกล่าวกับถูกหยุดไว้โดยศาลอุทธรณ์สหรัฐฯส่งผลทำให้การก่อสร้างในเวลานี้เดินหน้า
พร้อมไปกับการประณามผู้พิพากษาลีออน พบว่าประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวประณามต่อไปถึง อลิสัน โฮกแลนด์ (Alison Hoagland) ที่ช่วย National Trust for Historic Preservation ยื่นฟ้องดำเนินคดีทางกฎหมายเพื่อหยุดการก่อสร้างห้องบอลรูม
ทรัมป์กล่าวหาว่าผู้พิพากษาลีออนสร้างปัญหาด้วยการอนุญาตให้ข้อมูลลับถูกเผยแพร่ผ่านคดีความที่น่าขบขัน และยังประณามว่าโฮกแลนด์ไม่มีที่ยืนอย่างแน่นอน เขายืนกรานว่าท่ามกลางศัตรูที่มีอาวุธล้ำสมัยและชาญฉลาดในปัจจุบัน แค่ปืนไรเฟิลและปืนพกไม่เพียงพอที่จะปกป้องกรุงวอชิงตัน ดีซี พร้อมเรียกร้องให้คดีนี้ต้องตกไปทันที
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯได้ยื่นคำขอไปยังผู้พิพากษาลีออนสัปดาห์ที่แล้วเพื่อขอให้เขายกเลิกคำสั่งห้ามตามหลังเหตุการยิงที่งานเลี้ยงนักข่าวทำเนียบขาวเมื่อเมษายน