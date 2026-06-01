กองทัพอิสราเอลยึดปราสาทโบฟอร์ต บุกดินแดนเลบานอนลึกที่สุดใน 26 ปี

เอพี – กองทัพอิสราเอลยึดปราสาทที่สร้างโดยนักรบครูเสดบนภูเขาที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญทางใต้ของเลบานอน ซึ่งถือเป็นการบุกเข้าสู่ดินแดนเลบานอนลึกที่สุดในรอบ 26 ปี ขณะที่ฝรั่งเศสเรียกร้องคณะมนตรีความมั่นคงยูเอ็นจัดประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในเลบานอนซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
การยึดปราสาทโบฟอร์ตที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองนาบาติเยห์ ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการโจมตีทางอากาศและการสู้รบอย่างดุเดือดนานหลายวันระหว่างกองทัพอิสราเอลกับนักรบฮิซบอลเลาะห์นั้น ถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญของอิสราเอลในการทำสงครามครั้งล่าสุดกับนักรบกลุ่มนี้ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ซึ่งเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. ที่ฮิซบอลเลาะห์ยิงจรวดโจมตีตอนเหนือของอิสราเอล หลังจากอเมริกาและอิสราเอลเปิดฉากก่อสงครามกับอิหร่านเมื่อวันที่ 28 ก.พ.
นับจากนั้น อิสราเอลส่งทหารบุกภาคพื้นดินโดยสามารถยึดหมู่บ้านและเมืองหลายแห่งของเลบานอนบริเวณใกล้ชายแดน ขณะที่ฮิซบอลเลาะห์ยิงขีปนาวุธและโดรนนับพันโจมตีกองกำลังอิสราเอลทางใต้ของเลบานอนและพื้นที่ตอนเหนือของอิสราเอล
ปฏิบัติการของอิสราเอลเกิดขึ้นแม้มีการบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. นอกจากนี้เลบานอนและอิสราเอลยังมีกำหนดหารือโดยตรงรอบใหม่ที่วอชิงตันที่จะเริ่มต้นในวันอังคาร (2 มิ.ย.)
นาบิห์ เบอร์รี ประธานรัฐสภาเลบานอนซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของฮิซบอลเลาะห์ บอกว่า เขารับประกันได้ว่า ฮิซบอลเลาะห์จะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงทั้งหมดทันที แต่ปัญหาก็คือใครจะบังคับให้อิสราเอลยุติการรุกรานเลบานอนได้
วันอาทิตย์ (31 พ.ค.) ฌ็อง-โนแอล บาร์โรต์ รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศส เรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจัดการประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในเลบานอน ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งนี้ นักการทูตเผยว่า คณะมนตรีความมั่นคงอาจจัดประชุมในช่วงบ่ายวันจันทร์ (1 มิ.ย.)
อิสราเอล แคตซ์ รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอล โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า 26 ปีหลังถอนกำลังออกจากเขตความมั่นคงในเลบานอน ธงชาติอิสราเอลได้ชักขึ้นสู่ยอดเสาเหนือปราสาทโบฟอร์ตอีกครั้ง
แคตซ์สำทับว่า อิสราเอลมีแผนยึดปราสาทโบฟอร์ตต่อไปขณะที่กองกำลังยิวเดินหน้าทำลายบ้านเรือนนับพันหลังที่เขาอ้างว่า เป็นที่กบดานของฮิซบอลเลาะห์ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางทหารอื่นๆ ทางใต้ของเลบานอน
ปราสาทโบฟอร์ตสร้างขึ้นในยุคสงครามครูเสดเมื่อราวศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บนยอดเขาที่ถือเป็นชัยภูมิสำคัญเนื่องจากสามารถมองเห็นพื้นที่กว้างขวางทางใต้ของเลบานอนที่รวมถึงแม่น้ำลิตานีที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางทหาร และตอนเหนือของอิสราเอล
นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า การยึดปราสาทโบฟอร์ตเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับนโยบายของอิสราเอล ซึ่งหมายถึงการยึดครองทางทหารในเขตความมั่นคงในซีเรีย เลบานอน และกาซา และเสริมว่า อิสราเอลสังหารนักรบฮิซบอลเลาะห์ไปแล้ว 3,000 คนนับจากเริ่มสงคราม
อิสราเอลกำหนดให้พื้นที่จากลิตานีจนถึงแม่น้ำซาห์รานีเป็นเขตสู้รบ รวมทั้งยังประกาศให้ชาวเลบานอนอพยพออกจากเมืองไทร์ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศนี้
ทางด้านฮิซบอลเลาะห์และรัฐบาลเลบานอนยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นใดๆ เกี่ยวกับการรุกคืบของอิสราเอล
โจ มาการอง นักวิเคราะห์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ในเบรุต มองว่า การขยายปฏิบัติการอาจทำให้อิสราเอลได้เปรียบในการเจรจากับเลบานอนที่วอชิงตันในวันอังคาร
การสู้รบรอบล่าสุดระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ทำให้มีผู้เสียชีวิตในเลบานอน 3,350 คน และประชาชนกว่า 1 ล้านคนทิ้งบ้านเรือน
ขณะที่ข้อมูลจากสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลระบุว่า ทหารอิสราเอลอย่างน้อย 25 นาย และผู้รับเหมาสัญญากลาโหม 1 คนเสียชีวิตในหรือใกล้พื้นที่ตอนใต้ของเลบานอน ซึ่งรวมถึงทหาร 1 นายที่เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ (30 พ.ค.) และพลเรือนเสียชีวิต 2 คนทางเหนือของอิสราเอล