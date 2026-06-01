เจรจาสันติภาพตะวันออกกลางค้างเติ่ง อเมริกา-อิหร่านผลัดกันโจมตีโต้ตอบ

เอพี – อเมริกาถล่มฐานเรดาร์และโดรนในอิหร่าน หลังถูกเตหะรานสอยโดรนร่วงเมื่อสุดสัปดาห์ ด้าน IRGC อ้างโจมตีตอบโต้อเมริกาแต่ไม่ได้ให้รายละเอียด ขณะที่คูเวตยิงสกัดโดรนและขีปนาวุธที่พยายามรุกล้ำน่านฟ้า
กองบัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐฯ (CENTCOM) แถลงว่า ได้โจมตีรอบเมืองเกรุกและเกาะเกชม์ของอิหร่านเมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมา (30-31 พ.ค.) และทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศ สถานีควบคุมภาคพื้นดิน และโดรนโจมตีแบบสองทางที่เป็นภัยคุกคามเรือในตะวันออกกลาง ทั้งนี้ เพื่อตอบโต้การกระทำของอิหร่าน ซึ่งรวมถึงการยิงโดรน MQ-1 ของอเมริกาตกในน่านน้ำสากล
ทางด้านคูเวตรายงานว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศยิงสกัดโดรนและขีปนาวุธที่พยายามรุกล้ำน่านฟ้าเมื่อเช้าวันจันทร์ (1 มิ.ย.)
ในเวลาเดียวกันนั้น กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) เผยว่า ได้ตอบโต้การโจมตีของอเมริกาโดยไม่ได้ให้รายละเอียด แต่มีแนวโน้มว่า หมายถึงการโจมตีคูเวต
ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่ผ่านสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่าน IRGC ยังระบุว่า กองทัพอเมริกาพุ่งเป้าโจมตีเสาสัญญาณโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง
คูเวตเป็นที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพบกสหรัฐฯ ภาคกลาง (U.S. Army Central) ซึ่งเป็นกองบัญชาการส่วนหน้าของกองทัพบกอเมริกาประจำตะวันออกกลาง
ในเวลาต่อมา สถานีทีวีของทางการอิหร่านได้เผยแพร่คลิปการยิงขีปนาวุธทิ้งตัวที่รวมถึงภาพระยะใกล้ที่มองเห็นสติ๊กเกอร์บนตัวขีปนาวุธเป็นภาพประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในสภาพบอบช้ำซ้อนทับบนภาพช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกระบุว่า “ปิด” พร้อมคำบรรยาย “จนกว่าทหารอเมริกันคนสุดท้ายจะพ้นจากตะวันออกกลาง”
เหตุการณ์โจมตีเหล่านี้สะท้อนสถานการณ์ที่ตึงเครียดขึ้นอีกครั้งระหว่างอเมริกาและอิหร่าน โดยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอเมริกายิงขีปนาวุธใส่ห้องเครื่องของเรือสินค้าติดธงแกมเบียลำหนึ่งที่พยายามฝ่าฝืนการปิดล้อม
การหยุดยิงเพียงแค่ในนาม ระหว่างอเมริกากับอิหร่านถูกทดสอบหลายครั้งจากการโจมตีตอบโต้กัน แม้เจ้าหน้าที่ทั้งสองชาติพยายามเจรจาเพื่อยุติสงคราม ซึ่งนอกจากไม่มีความชัดเจนว่า สองฝ่ายใกล้บรรลุข้อตกลงมากน้อยแค่ไหนแล้ว ยังมีความเสี่ยงที่การโจมตีอาจทำลายการเจรจา
ขณะเดียวกัน อิหร่านยังคงควบคุมและปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซที่ส่งผลให้ซัปพลายพลังงาน รวมถึงปุ๋ยชะงักงัน ราคาเชื้อเพลิงพุ่งทะยานทั่วโลกสร้างผลกระทบกว้างไกล และจุดชนวนความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนอาหาร เนื่องจากตะวันออกกลางเป็นผู้ผลิตปุ๋ยเคมีถึง 30% ที่ใช้อยู่ทั่วโลก
นอกจากนั้น อิสราเอลยังคงสู้รบดุเดือดกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน แม้อิสราเอลและเลบานอนทำข้อตกลงหยุดยิงกันก็ตาม โดยอิสราเอลได้บุกลึกเข้าสู่เลบานอน ขณะที่ฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยังคงส่งโดรนโจมตีพื้นที่ตอนเหนือของอิสราเอล
เมื่อวันศุกร์ (29 พ.ค.) ทรัมป์พบกับกลุ่มที่ปรึกษา แต่ไม่มีการตัดสินใจว่า จะเดินหน้าผลักดันข้อตกลงเพื่อขยายเวลาการหยุดยิงหรือเปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปหรือไม่ ส่วนทางฝ่ายอิหร่านเผยว่า ข้อตกลงยังไม่เสร็จสิ้น
อเมริกาและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่ 28 ก.พ. นับแต่นั้นทรัมป์ประกาศเป้าหมายการทำสงครามที่เปลี่ยนไปมาตลอดเวลา โดยหนึ่งในนั้นคือการขัดขวางไม่ให้อิหร่านผลิตอาวุธนิวเคลียร์ ขณะที่อิหร่านยืนยันว่า โครงการนิวเคลียร์ของตนมีวัตถุประสงค์เพื่อสันติ แม้ขณะนี้เตหะรานมียูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงเพียงพอที่จะสร้างอาวุธนิวเคลียร์จำนวนมากหากต้องการก็ตาม
สัปดาห์ที่แล้ว รองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ เผยว่า คณะเจรจากำลังพยายามตกลงเงื่อนไขกว้างๆ เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ส่วนรายละเอียดเฉพาะเจาะจงอื่นๆ จะไปเจรจากันในรอบต่อๆ ไป
ต่อมาเมื่อเช้าวันจันทร์ ทรัมป์โพสต์บนทรูธโซเชียลว่า อิหร่านต้องการทำข้อตกลงอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นข้อตกลงที่ดีสำหรับอเมริกาและพันธมิตร “แค่นั่งรออย่างใจเย็นและทุกอย่างจะลงเอยด้วยดีเหมือนที่เคยเป็นมา!”