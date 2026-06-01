“เนทันยาฮู” สั่งยึด “ปราสาทยุคสงครามครูเสด” ขึ้นทะเบียนยูเนสโก หลังกองกำลังอิสราเอลบุกลึกเข้าไปในดินแดนเลบานอน

เอเจนซีส - นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู วันอาทิตย์(31 พ.ค)สั่งให้กองกำลัง IDF บุกลึกเข้าไปในดินแดนเลบานอนและสามารถยึดปราสาทโบฟอร์ต( Beaufort Castle) ยุคสงครามครูเสดอายุ 900 ปีและขึ้นทะเบียนมรดกโลกกับยูเนสโก
CNN ของสหรัฐฯวานนี้(31 พ.ค)ว่า กองกำลัง IDF ประสบความสำเร็จสามารถยึดปราสาท Beaufort Castle อายุ 900 ปีใกล้เมืองนาบาติเยห์(Nabatiyeh) ตั้งห่างจากพรมแดนอิสราเอลไปราว 9 ไมล์หลังเกิดการสู้รบอยู่หลายวันในพื้นที่
“ปฎิบัติการตั้งเป้าอยู่ที่การควบคุมเชิงปฎิบัติการควบคุมโบฟอร์ด ริดจ์( Beaufort Ridge) และวาดี อัล-ซาลูคี( Wadi al-Saluki)”
เป็นการสู้รบเพื่อทำลายโครงสร้างของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์จากทั้งสองพื้นที่
ปราสาทที่มีอายุนานถึง 900 ปีถูกสร้างโดยนักรบครูเสดบนหน้าผาสูงที่อยู่เหนือแม่น้ำลีตานี(Litani river) นั้นถูกมองมานานแล้วว่าเป็นพิกัดยุทธศาสตร์ทางใต้ของเลบานอนและถูกยึดโดยกองกำลังทหารอิสราเอลในความขัดแย้งหลายครั้งในอดีต เทลอาวีฟเคยเข้ายึดครองมานานร่วม 26ปี
“ปฎิบัติการเริ่มไม่กี่วันก่อนระหว่างจำนวนทหารราบ IDF จำนวนมากออกปฎิบัติการมีเป้าหมายเพื่อขยายเขตบัฟเฟอร์โซน Forward Defense Line ทางภาคใต้ของเลบานอน” IDF กล่าวผ่านแถลงการณ์
และ “จากโบฟอร์ด ริดจ์ พวกผู้ก่อการร้ายฮิซบอลเลาะห์ได้มีความเคลื่อนไหวการทหารและการโจมตีและออกโจมตีนับครั้งไม่ถ้วน”
ทั้งนี้ในวันเสาร์(30) สำนักข่าวทางการเลบานอนเนชันนิวส์ NNA รายงานการบุกโจมตีทางอากาศของอิสราเอลและการโจมตีทิ้งระเบิดอย่างหนักรอบบริเวณปราสาทยุคกลาง ขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ออกมาอ้างความรับผิดชอบโจมตีรถถังอิสราเอลใกล้ปราสาทเช่นกัน
เมื่อ 3 วันก่อนเมืองอาร์นาว (Arnoun) ประณามการทิ้งระเบิดของอิสราเอลในพื้นที่พร้อมกับเรียกร้ององค์การระหว่างประเทศออกมาปกป้องเพื่อปกป้องปราสาท NNA รายงาน
เนทันยาฮูออกมาชื่นชมปฎิบัติการในวันอาทิตย์(31) โดยกล่าวว่า “พวกเรากลับไปโบฟอร์ตแข็งแกร่งมากกว่าที่เคย”
ปราสาทโบฟอร์ตนี้ถูกอธิบายโดย UNESCO ว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างของความสมบูรณ์แบบของปราสาทยุคตะวันออกกลางในตะวันออกใกล้ อย่างไรก็ตามปราสาทหลังดังกล่าวได้รับความเสียหายอย่างหนักระหว่างการยึดครอง 18 ปีก่อนที่กองทัพอิสราเอลจะถอนกำลังออกไปในปี 2000 อ้างอิงจาก UNESCO
AI ของกูเกิลรายงานว่า ในช่วงความขัดแย้งที่ผ่านมา องค์กร UNESCO ได้มอบสถานะ "การคุ้มครองอย่างเข้มงวด" (Enhanced Protection) ให้กับปราสาทโบฟอร์ตและสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมอื่นๆ ในเลบานอน เพื่อปกป้องมรดกล้ำค่าจากการถูกทำลาย
อิสราเอลเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาได้ขยายปฎิบัติการลึกเข้าไปในดินแดนเลบานอน และเนทันยาฮูกล่าวเมื่อวันศุกร์(29)ว่า กองกำลังอิสราเอลได้ข้ามแม่น้ำลีทานีที่มีความยาวร่วม 30 ก.มทางเหนือพรมแดนอิสราเอล
และต่อมาเขากล่าวในวันอาทิตย์(31)ว่า “เวลานี้คำสั่งการของผมคือผลักดันลึกเข้าไปและขยายพื้นที่การยึดครองพื้นที่ของพวกเราที่เคยอยู่ภายใต้การควบคุมของฮิซบอลเลาะห์