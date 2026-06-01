กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ออกมาตรการปิด 'ช่องโหว่' ที่ปล่อยชิปเอไอขั้นสูงรั่วไหลไปถึงมือ 'จีน'

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้เริ่มดำเนินการปิดช่องโหว่ที่อาจทำให้บริษัทต่างๆ ส่งออกชิปที่ทันสมัยที่สุดในโลก เช่น โปรเซสเซอร์ Blackwell ที่ซับซ้อนที่สุดของ Nvidia ไปยังบริษัทย่อยของบริษัทจีนที่ตั้งอยู่นอกประเทศจีน
คำแนะนำนี้สะท้อนให้เห็นว่า ชิป AI ที่ดีที่สุดของสหรัฐฯ อาจถูกส่งไปยังบริษัทสาขาของบริษัท AI จีนที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่น เช่น มาเลเซีย แม้ว่าสหรัฐฯ จะพยายามอย่างยิ่งเพื่อตัดขาดบริษัทจีนจากเซมิคอนดักเตอร์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาความสามารถด้าน AI ที่สำคัญก็ตาม
คำแนะนำใหม่นี้ถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันอาทิตย์ (31 พ.ค.) หลังจากที่เอกสารเกี่ยวกับช่องโหว่นี้ถูกเผยแพร่ในวอชิงตัน
เอกสารดังกล่าวซึ่งลงวันที่วันศุกร์และไม่ระบุชื่อผู้เขียน ระบุว่า "ประตูน้ำได้เปิดออกอย่างเงียบๆ"
ทั้งนี้ ยังไม่ชัดเจนว่ามีการส่งออกชิปไปจำนวนเท่าใดในปีที่รัฐบาล โดนัลด์ ทรัมป์ ได้เปิดช่องโหว่นี้ไว้ แต่แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมชิปที่มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานประเมินว่า น่ามีจำนวนหลายแสนชิ้น
ในคำแนะนำพิเศษช่วงสุดสัปดาห์ สำนักงานอุตสาหกรรมและความมั่นคง (Bureau of Industry and Security - BIS) ของกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า สหรัฐฯ จะบังคับใช้ข้อกำหนดด้านใบอนุญาตสำหรับชิปขั้นสูงต่อหน่วยงานนอกประเทศจีนที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศจีน
โฆษกของสำนักงานกล่าวว่า “BIS ได้ออกคำแนะนำเพื่อชี้แจงข้อกำหนดด้านใบอนุญาตส่งออกที่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2023 แล้ว”
“BIS จะยังคงบังคับใช้การควบคุมการส่งออกอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องเทคโนโลยีสำคัญของอเมริกา”
เจ้าหน้าที่ของ Nvidia กล่าวว่า คำแนะนำใหม่นี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรสำหรับ Nvidia และย้ำว่าบริษัทไม่สามารถจัดส่งชิปขั้นสูงได้อยู่แล้วเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ได้วางข้อกำหนดด้านใบอนุญาตสำหรับ Nvidia ไว้อย่างชัดเจนในจดหมายฉบับหนึ่ง
ด้าน AMD ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิป AI รายใหญ่อีกรายหนึ่ง ยังไม่ได้ตอบคำขอความคิดเห็นในทันที
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้เปิดช่องโหว่นี้ขึ้นมาเมื่อพวกเขาประกาศในเดือน พ.ค. ปี 2025 ว่า จะไม่บังคับใช้กฎการแพร่กระจาย AI ที่ออกในช่วงปลายสมัยการบริหารของ โจ ไบเดน ซึ่งกฎดังกล่าวมีข้อกำหนดด้านใบอนุญาตที่ควบคุมการเข้าถึงชิป AI ทั่วโลก
คริส แม็กไกวร์ อดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและความมั่นคงแห่งชาติ กล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ (31) ว่า ช่องโหว่นี้ทำให้บริษัทสาขาในต่างประเทศของบริษัทจีนสามารถซื้อชิป Nvidia Blackwell ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
“นี่เป็นปัญหาใหญ่มาก” เขาย้ำ “บริษัทจีนซื้อชิปเหล่านี้ไปเป็นจำนวนมาก”
แม็กไกวร์ ระบุด้วยว่า แนวทางใหม่นี้ปิดช่องโหว่หนึ่งแล้ว แต่ก็ยังเปิดช่องโหว่อีกช่องหนึ่งไว้ ช่องโหว่นั้นยกเลิกข้อกำหนดที่ว่า TSMC ในไต้หวันและโรงงานผลิตชิปอื่นๆ ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าชิป AI ระดับสูงที่พวกเขากำลังผลิตนั้นไม่ได้ผลิตเพื่อบริษัทหน้าฉากของจีน เขากล่าวว่าประเด็นนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยแนวทางใหม่
โฆษกของ TSMC ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น
แนวทางใหม่นี้ยังไม่ได้กำหนดให้ศูนย์ข้อมูลต้องหยุดใช้ชิปเหล่านั้น หรือตัดการให้บริการอุปกรณ์ประมวลผลขั้นสูง เช่น เซิร์ฟเวอร์
ที่มา: รอยเตอร์