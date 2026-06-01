สหรัฐฯ-อังกฤษ-ออสเตรเลียประกาศร่วมพัฒนา 'ยานดำน้ำไร้คนขับ' เริ่มส่งมอบปี 2027

พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันเสาร์ (30 พ.ค.) ว่า สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย กำลังร่วมมือกันพัฒนายานดำน้ำไร้คนขับ (UUV) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญาป้องกันประเทศไตรภาคี AUKUS
AUKUS ระบุในถ้อยแถลงร่วมว่า การส่งมอบยานจะเริ่มขึ้นในปี 2027
คำแถลงระบุเพิ่มเติมว่า โครงการนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการลาดตระเวนและโจมตีของทั้ง 3 ประเทศ "และเสริมสร้างความเหนือชั้นในการต่อต้านเรือดำน้ำและเรือผิวน้ำ การกวาดล้างทุ่นระเบิด สงครามอิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบัติการชายฝั่งที่มีการแข่งขันสูง"
โครงการนี้อยู่ภายใต้ "เสาหลักที่สอง" (Pillar Two) ของ AUKUS เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูง ซึ่งประกอบด้วยการคำนวณควอนตัม เทคโนโลยีใต้น้ำ เทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียง ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีไซเบอร์
"โครงการสำคัญนี้จะส่งมอบชุดอุปกรณ์บรรทุก UUV ที่มีความคล่องตัวสูงและปฏิบัติภารกิจได้หลากหลาย ซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการใต้น้ำและรักษาความได้เปรียบร่วมกันของเราในด้านการเดินเรือ" เฮกเซธ กล่าว
กลุ่มพันธมิตร AUKUS ซึ่งก่อตั้งโดย 3 ประเทศในปี 2021 เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะต่อต้านอำนาจที่เพิ่มขึ้นของจีนในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก
จีนวิจารณ์กลุ่มพันธมิตร AUKUS ว่าเป็นสิ่งที่อันตรายและเตือนว่าอาจกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันด้านอาวุธในภูมิภาค
“นี่จะทำให้กองกำลังของเรามีเทคโนโลยีในสนามรบที่ทันสมัยที่สุดอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเราร่วมกันผลิตเซ็นเซอร์และระบบอาวุธที่ล้ำสมัยสำหรับโดรนใต้น้ำ” จอห์น ฮีลีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษ กล่าว
ฮีลีย์ เสริมว่า ยานใต้น้ำไร้คนขับจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของทั้งสามประเทศในการตอบสนองต่อภัยคุกคาม รวมถึงภัยคุกคามที่มุ่งเป้าไปยังสายเคเบิลและท่อส่งใต้น้ำ
“ภายในกลุ่ม AUKUS นั้น เราเอาแต่พูดมากเกินไป และทำได้จริงน้อยเกินไป เป็นเช่นนี้มานานเกินไปแล้ว” ฮีลีย์ กล่าวขณะพูดคุยอยู่กับ เฮกเซธ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของออสเตรเลียในระหว่างการประชุม Shangri-La Dialogue ที่สิงคโปร์
ที่มา: รอยเตอร์