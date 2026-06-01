ยังไม่รู้ตัว!เขมรเย้ยไทยหนักอ้างปตท.ดิ้นหนีตายหาตลาดใหม่ สำนึกหรือยังโดนกัมพูชาบอยคอตต์

สื่อมวลชนเขมรรายงาน อ้างว่าผลจากการบอยคอตต์ของกัมพูชา ทำให้ "ปตท." บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของไทย ถึงขั้นหายใจไม่ออกและจำต้องประกาศถอยทัพอย่างขมขื่นเพื่อหาตลาดใหม่แทนกัมพูชา หลังตระหนักแล้วว่าไม่สามารถต้านทานการคว่ำบาตรของชาวเขมรได้อีกต่อไป ทั้งที่ข้อเท็จจริงคือปตท. เพียงแค่มีกำไรลดลง
เคบีเอ็น สื่อมวลชนกัมพูชา อ้างรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ระบุว่าบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ยอมรับอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับวิกฤตทางการเงินอย่างร้ายแรง ในรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2026 โดยบางกอกโพสต์รายงานว่ากำไรสุทธิของบริษัทแห่งนี้ลดลง 44% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว (ข้อเท็จจริงคือ ปตท. มีกำไรเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 16% แต่ลดลงจากปีก่อน 44%)
รายงานของเคบีเอ็นอวดอ้างว่าหายนะทางเศรษฐกิจของบริษัทไทยแห่งนี้ มีขึ้นหลังจากยอดขายน้ำมันในต่างแดนลดลง 12.5% ส่วนใหญ่สืบเนื่องจากยอดขายที่ลดลงราว 50% ถึง 60% ในกัมพูชา พร้อมบอกว่าประเด็นพิพาทด้านชายแดนและความตึงเครียดทางการเมืองที่ยืดเยื้อมา 1 ปีเต็ม ทำให้พลเมืองและเจ้าของธุรกิจกัมพูชาบอยคอตต์สินค้าไทย ผลก็คือสถานีบริการของปตท.ในกัมพูชา ลดลงอย่างมากจากระดับราวๆ 200 แห่ง เหลือ 91 แห่ง จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2026 โดยที่ป๊มน้ำมันปตท.เดิมไปตัดสินใจเปลี่ยนไปหาแบรนด์ท้องถิ่นหรือแบรนด์ต่างชาติอื่นแทน
ในรายงานของเคบีเอ็น อ้างคำกล่าวของ วิไลวรรณ กาญจนกันติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารการเงินของ OR เน้นย้ำว่าสืบเนื่องจากตลาดกัมพูชา (ซึ่งเคยเป็นตลาดต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท) กำลังเผชิญความเสี่ยงสูง ทางบริษัทจึงเปลี่ยนยุทธศาสตร์หาโอกาสด้านการตลาดใหม่ๆทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแทน ยุทธศาสตร์นี้ถูกมองว่ากำลังเป็นการทิ้งกัมพูชาและมองหาตลาดอื่นๆ เพราะว่าทางบริษัทไม่อาจปล่อยให้สูญเสียรายได้เช่นนี้ต่อไป
ตามรายงานของเคบีเอ็นระบุว่าปัจจุบันปตท.กำลังมุ่งเน้นไปที่การสร้างเสถียรภาพทางธุรกิจและขยายธุรกิจในลาวและฟิลิปปินส์แทนที่จะเป็นกัมพูชา และกำลังรอโอกาสทางธุรกิจในพม่าเช่นกัน ถ้าหอการค้าสนับสนุน นอกจากนี้แล้วปตท.ยังกำลังเสาะหาตลาดต่างแดนใหม่ ขณะเดียวกันก็ตัดสินใจถอนเงินทุนบางส่วนไปลงทุนในประเทศไทย มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับสถานีชาร์จไฟสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า(EV Charging Stations) เพื่อชดเชยการขาดทุนมหาศาลนี้(ข้อเท็จจริงคือกำไรลดลง)
(ที่มา:เคบีเอ็น/mgronline)