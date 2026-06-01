สื่อโปรตะวันตกลือสะพัด!ปธน.อิหร่านยื่นใบลาออก ขัดแย้งหนักถูกควบคุมอำนาจโดยกองทัพ

มาซูด เปเซชเคียน ประธานาธิบดีอิหร่าน ยื่นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการไปยังสำนักงานผู้นำสูงสุด ตามรายงานของอิหร่านอินเตอร์เนชันแนล สื่อโปรฝ่ายต่อต้านระบอบอิหร่านและฟ็อกซ์นิวส์ สื่อมวลชนสหรัฐฯ พร้อมระบุต้นตอแห่งความปรารถนาลงจากเก้าอี้ เป็นเพราะสูญเสียอำนาจภายในระบบปกครองของประเทศ
อิหร่านอินเตอร์เนชันแนล สื่อสนับสนุนฝ่ายต่อต้านระบอบอิหร่าน ที่มีสำนักงานในลอนดอน ระบุว่าในหนังสือลาออกที่ส่งถึงสำนักงานผู้นำสูงสุดในวันอาทิตย์(31พ.ค.) เปเซชเคียน เน้นว่าประธานาธิบดีและรัฐบาลแทบถูกกันออกจากกระบวนการตัดสินใจครั้งใหญ่ๆและสำคัญๆของประเทศ และภาวะสุญญากาศที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์นี้ ทำให้กลุ่มก๊กหัวรุนแรงภายในกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) สามารถเข้าควบคุมกิจการต่างๆได้
เปเซชเคียน ระบุต่อว่าภายใต้กรณีแวดล้อมดังกล่าว เขาไม่สามารถบริหารรัฐบาลและปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายได้ และด้วยเหตุผลนี้จึงขอลาออกจากตำแหน่งในทันที
รายงานข่าวระบุ ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่า มอจตาบา คอเมเนอี ผู้นำสูงสุด จะตอบรับใบลาออกหรือไม่ แต่เนื้อหาในหนังสือลาออก ชี้ให้เห็นถึงรอยร้าวลึกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ภายในอำนาจระดับสูงสุดของอิหร่าน
สำนักข่าวอิหร่านอินเตอร์เนชันแนล รายงานต่อว่า ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นตามหลังความตึงเครียดยาวนานหลายเดือนระหว่างรัฐบาลกับสถาบันความมั่น-สถาบันทหารต่างๆของสาธารณรัฐอิสลาม ก่อนหน้านี้อิหร่านอินเตอร์เนชันแนลเคยรายงานว่า IRGC ค่อยๆจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีในหลายๆด้านและผลก็คือเข้าควบคุมภาคส่วนสำคัญๆของรัฐบาล
ในรายงานของอิหร่านอินเตอร์เนชันแนล อ้างแหล่งข่าวระบุว่า สถานการณ์ดังกล่าวทำให้รัฐบาลของเปเซชเคียนตกอยู่ในทางตันทั้งทางการเมืองและด้านการบริหาร ขัดขวางไม่ให้การเจรจาทางการทูตเดินหน้า เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะรัฐมนตรี
ด้านสำนักข่าวฟ็อกซ์นิวส์ สื่อมวลชนสหรัฐฯ ก็รายงานเช่นกันว่าประธานาธิบดีอิหร่านขอลาออก โดยอ้างถึงการสูญเสียอำนาจภายในในระบอบปกครองประเทศ
รายงานของฟ็อกซ์นิวส์ ระบุว่า เปเซชเคียน ได้แจ้งกับสำนักงานผู้นำสูงสุด ว่าเขาและรัฐบาลของเขาถูกกันออกจากการตัดสินใจสำคัญๆ ทำให้เขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเองได้
ฟ็อกซ์นิวส์ ระบุว่าข่าวการออกจากนี้มีท่ามกลางสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับการแย่งชิงอำนาจภายในระบอบปกครองของอิหร่าน และมีขึ้นท่ามกลางการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯกับเตหะราน
ในรายงานของฟ็อกซ์นิวส์ บอกว่าที่ผ่านมา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ชี้ซ้ำๆถึงความแตกแยกกันภายในกลุ่มผู้นำของอิหร่าน และเคยถึงขั้นพูดว่าระบอบปกครองอิหร่าน "แตกหักกันอย่างรุนแรง"
(ที่มา:ฟ็อกซ์นิวส์/อิหร่านอินเตอร์เนชันแนล)