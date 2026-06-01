สลด!บึ้มสนั่นกลางหมู่บ้านในพม่า มีผู้เสียชีวิตมากถึง55ราย-บาดเจ็บหลายสิบ

มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 55 ราย ในเหตุระเบิดดที่หมู่บ้านกองตัต (Kaung Tat) เมืองน้ำคำ (Namkham) รัฐฉาน ประเทศพม่า ซึ่งกองทัพกบฏกลุ่มหนึ่งระบุว่ามีต้นตอจากการระเบิดโดยอุบัติเหตุของวัสดุที่เก็บไว้ใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่
กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอ้าง (TNLA) กลุ่มกบฏที่ปัจจุบันอยู่ในข้อตกลงหยุดยิงกับกองทัพพม่าและควบคุมหมู่บ้านแห่งนี้ที่อยู่ใกล้ชายแดนจีน ระบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นจำนวนมากน้อยแค่ไหน
อย่างไรก็ตาม บีบีซี และ Shwe Phee Myay สื่อมวลชนท้องถิ่น รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 55 ราย ในนั้นเป็นผู้หญิง 25 คนและผู้ชาย 30 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายสิบราย
"แนวร่วมปลดปล่อยรัฐปะหล่อง/กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอ้าง ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของบุคคลที่เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ และได้รับความเสียหาย จากการระเบิด" ทางกลุ่มโพสต์ข้อความบนเทเลแกรม
ถ้อยแถลงระบุต่อว่าเหตุระเบิดเกิดขึ้นในตอนเที่ยงวัน(ตามเวลาท้องถิ่น) เวลานี้อยู่ระหว่างการสืบสวน และใครก็ตามที่ถูกพบว่าต้องรับผิดชอบ จะถูกนำตัวมาลงโทษ พร้อมจะมีการให้ความช่วยเหลือด้านบรรเทาทุกข์ การดูแลสุขภาพ และการฟื้นฟูแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดโดยเร็วที่สุด
(ที่มา:รอยเตอร์ส)