ทรัมป์ปรับแก้เงื่อนไขให้แข็งกร้าวกว่าเดิม เฮกเซธยืนยันอเมริกาพร้อมเริ่มสงครามอีก

เอเอฟพี – ทรัมป์อ้างอิหร่านรับปากจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ ย้ำถ้าไม่ได้ข้อตกลงที่ต้องการ อเมริกาจะจบสงครามด้วยวิธีอื่น ขณะที่เฮกเซธลั่นวอชิงตันมีศักยภาพเต็มที่ในการเริ่มต้นสงครามอีกครั้งถ้าจำเป็น ด้านสื่ออิหร่านรายงานว่า สหรัฐฯ ให้สัญญายอมให้เตหะรานเข้าถึงสินทรัพย์ 12,000 ล้านดอลลาร์ที่อายัดไว้ภายใน 60 วัน
นิวยอร์ก ไทมส์รายงานเมื่อวันเสาร์ (30 พ.ค.) ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ส่งกรอบข้อตกลงใหม่ซึ่งมีเงื่อนไขแข็งกร้าวมากขึ้นไปให้อิหร่านพิจารณา โดยยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่า มีการปรับเปลี่ยนส่วนใดบ้าง ขณะที่เว็บข่าว “แอกซิออส” ระบุว่า ทรัมป์ต้องการแก้ไขหลายประเด็นที่เขาคิดว่าสำคัญ เช่น แนวทางการจัดการกับวัสดุนิวเคลียร์ของอิหร่าน
ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนข้อเสนออาจทำให้การบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามอย่างเป็นทางการและเปิดช่องแคบฮอร์มุซล่าช้าออกไปอีกหลายวัน
ที่ผ่านมา ทรัมป์ระบุว่า ประเด็นสำคัญสำหรับข้อตกลงยุติสงครามต้องรวมถึงการที่อิหร่านไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เรือสัญจรผ่านได้อย่างเสรีอีกครั้ง
ผู้นำสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์กับลารา ทรัมป์ ลูกสะใภ้ ที่เผยแพร่ทางฟ็อกซ์ นิวส์เมื่อคืนวันเสาร์ว่า อิหร่านรับประกันจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาเตหะรานมักตั้งข้อสงสัยในคำกล่าวอ้างของทรัมป์ ขณะที่เงื่อนไขของทั้งสองฝ่ายยังแตกต่างกันมาก
ขณะเดียวกัน สถานีทีวีของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างร่างบันทึกความเข้าใจอย่างไม่เป็นทางการว่า อเมริการับปากว่า จะยอมให้อิหร่านเข้าถึงสินทรัพย์ 12,000 ล้านดอลลาร์ที่อายัดไว้ภายใน 60 วัน โดยที่สินทรัพย์เหล่านี้จะถูกถ่ายโอนหรือใช้จ่ายในธนาคารปลายทางที่อิหร่านต้องการได้โดยไม่จำกัด
เมื่อวันศุกร์ (29 พ.ค.) ทรัมป์ยืนยันว่า จะไม่มีการแลกเปลี่ยนเงินจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม ซึ่งสื่ออิหร่านซึ่งอ้างอิงแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ออกมาโต้แย้งทันที
สื่ออิหร่านยังรายงานว่า อิหร่านยืนยันว่า เลบานอนต้องเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงยุติสงคราม แม้ยังคงมีการสู้รบอย่างต่อเนื่องซึ่งเบรุตกล่าวหาว่า อิสราเอลใช้นโยบายผลาญภพด้วยการส่งกองกำลังบุกทั้งภาคพื้นดินและโจมตีทางอากาศโดยอ้างว่า เพื่อโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน
ขณะเดียวกัน แม้ก่อนหน้านี้ทรัมป์มักอวดอ้างว่า ใกล้บรรลุข้อตกลงแล้ว แต่ระหว่างให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์ เขาย้ำว่า ไม่รีบร้อนทำข้อตกลง แต่ถ้าไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ อเมริกาจะจบสงครามนี้ด้วยวิธีอื่น
คำขู่ดังกล่าวได้รับการตอกย้ำจากพีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ที่กล่าวในงานแชง-กรีลา ไดอะล็อก ซึ่งเป็นงานประชุมสุดยอดด้านการทหารของเอเชียเมื่อวันเสาร์ว่า วอชิงตันมีศักยภาพเต็มที่ที่จะเริ่มต้นสงครามอีกครั้งถ้าจำเป็น
กองบัญชาการกลางของสหรัฐฯ โพสต์ย้ำบน X ว่า กองกำลังอเมริกายังคงประจำการและเฝ้าระวังทั่วตะวันออกกลาง
แม้การโจมตีรายวันทั่วอิหร่านและตะวันออกกลางยุติลงนับจากที่อเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเมื่อเดือน เม.ย. ตามด้วยการเจรจาครั้งประวัติศาสตร์ที่ปากีสถานเป็นเจ้าภาพ แต่เหตุการณ์รุนแรงยังเกิดขึ้นเป็นระยะ
IRIB สถานีทีวีของทางการอิหร่านรายงานว่า กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) สอยโดรนทางทหารของอเมริกาลำหนึ่งที่กำลังจะรุกล้ำน่านน้ำเพื่อทำการโจมตีอิหร่าน อย่างไรก็ดี ทางอเมริกาไม่ได้ออกมายืนยันเรื่องนี้
ต้นสัปดาห์ที่แล้วมีการปะทะรุนแรงที่สุดนับจากเริ่มต้นข้อตกลงหยุดยิง หลังจากกองกำลังของอเมริกาโจมตีเมืองท่าบันดาร์อับบาสของอิหร่าน และเตหะรานตอบโต้
อย่างไรก็ตาม การดำเนินการทางการทูตยังคงดำเนินต่อไป โดยที่ทรัมป์กำลังถูกกดดันให้บรรลุข้อตกลงเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อให้วิกฤตซัปพลายน้ำมันโลกและภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจโลกคลี่คลายลง
อย่างไรก็ดี หลังจากทรัมป์โพสต์ว่า เตหะรานจะไม่เก็บค่าผ่านทางเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ สำนักข่าวฟาร์สของอิหร่านออกมารายงานทันควันโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวว่า ในร่างข้อตกลงยุติสงครามไม่มีเงื่อนไขดังกล่าว
นอกจากนั้น เมื่อวันเสาร์ สำนักข่าว ISNA ของอิหร่านยังรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของอาลีเรซา ซาลิมี สมาชิกรัฐสภาอิหร่านว่า รัฐสภาจะอนุมัติแผนการจัดการและควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเร็วๆ นี้