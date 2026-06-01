เอเลียนบุกโลก! สหรัฐฯเจอดาวตกประหลาดใหญ่เกือบเมตรจากฟ้าที่ "รัฐแมสซาชูเซตส์" เสียงระเบิดโซนิกบูมลั่นเขย่าบ้าน หลังอดีต CIA แฉ USA แอบเก็บ "เอเลี่ยน 4 สายพันธุ์" จากยาน UFO ที่ตก

เอเจนซีส์ – ชาวอเมริกันทั่วทั้งเขตนิวอิงแลนด์ในบ่ายวันเสาร์(30 พ.ค)รายงานแจ้งเหตุประหลาดเสียงโซนิกบูมดังเขย่าอาคารบ้านเรือนทั้งหลังตั้งแต่รัฐแมสซาชูเซตส์ไปจนถึงรัฐโรดไอร์แลนด์หลังอุกกาบาตใหญ่ขนาด 3 ฟุตตกลงมาจากอวกาศท่ามกลางกระแสเอเลียนและยูเอฟโอที่กลายเป็นเทรนด์ไปทั่วโลกหลังอดีตเจ้าหน้าที่ CIA อ้างรัฐบาลสหรัฐฯจับเอเลี่ยนมนุษย์ต่างดาว 4 สายพันธุ์ได้จากยานที่ตกแต่ไร้ข้อพิสูจน์เป็นทางการ
CNN ของสหรัฐฯรายงานวานนี้(30 พ.ค)ว่า สมาคมอุกกาบาตสหรัฐฯ(American Meteor Society) ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า เมื่อเวลา 14.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นตามฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯในวันเสาร์(30)มีดาวตกขนาดใหญ่ความกว้างราว 3 ฟุตหรือ 0.91 เมตรจากอวกาศเข้าสู่ชั้นบรรยากาศทีทางเหนือของเมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ บริเวณพรมแดนรัฐนิวแฮมเชียร์และรัฐแมสซาชูเซตส์
โรเบิร์ต ลันสฟอร์ด (Robert Lunsford) เจ้าหน้าที่โครงการเฝ้าระวังไฟเปิดเผยว่า สมาคมได้รับแจ้งรายงานนับสิบตั้งแต่รัฐเดลาแวร์ไปจนถึงเมืองมอนทรีอัลในแคนาดาว่าได้ยินเสียงระเบิดดังลั่นไม่ต่างจากโซนิกบูม รวมไปถึงพื้นสั่นสะเทือนหรือเห็นลูกไฟที่ดูคล้ายดาวตกจากท้องฟ้าในเวลากลางวัน
“มันใหญ่กว่าลูกอุกกาบาตตามปกติอย่างแน่นอนทมีขนาดราว 1 หลา” เขากล่าว
แต่ลันสฟอร์ดกล่าวว่า แต่ทว่าไม่ดูเหมือนว่าดาวตกจะตกลงสู่พื้น
“พวกเราจำเป็นต้องได้รับข้อมูลมากกว่านี้ถึงความเร็วและอื่นๆเพื่อรู้ว่ามันตกถึงพื้น แต่หากว่าดาวตกที่ว่าไม่เผาไหม้จนหมดคาดว่าอาจตกลงสู่มหาสมุทร
พร้อมเสริมว่า “ดาวตกส่วนใหญ่มักจะเผาไหม้จนหมดก่อนที่จะตกถึงพื้น”
มีชาวอเมริกันในรัฐต่างๆจำนวนไม่มากนักโพสต์บนโซเชียลมีเดียเพื่อเปิดเผยความรู้สึกถึงตึกอาคารที่พวกเขาอยู่กำลังสั่น และมีไม่กี่คลิปบนแพลตฟอร์ม X แสดงเหตุการณ์ดาวตกพร้อมกับเสียงระเบิดดังสนั่น แต่ไม่มีเปลวไฟ ควันหรืออื่นๆที่สามารถเห็นได้
ด้านสำนักงานข้อมูลแผ่นดินไหวแห่งชาติสหรัฐฯ (National Earthquake Information Center) ยืนยันว่ามีคนจำนวนไม่มากแจ้งไปที่สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐฯ USGS ถึงแรงสั่นสะเทือนที่รู้สึกได้ แต่ทว่าไม่มีการเกิดแผ่นดินไหวขึ้นดังนั้นแรงสั่นสะเทือนดังกล่าวไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหว
เหตุการณ์ดาวตกที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์เสียงโซนิกบูมบนท้องฟ้าที่รัฐแมสซาชูเซตส์วันเสาร์(30) เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กระแสตามหายานอวกาศและมนุษย์อวกาศกำลังเป็นเทรนด์นิยมไปทั่ว
นิวยอร์กโพสต์เคยรายงานก่อนหน้าเมื่อวันที่ 16 พ.คว่า อดีตเจ้าหน้าที่ CIA ที่ทำหน้าที่วิจัยของรัฐบาลสหรัฐฯออกมาอ้างว่า สหรัฐฯค้นพบมนุษย์ต่างดาวที่เดินทางมากับยานอวกาศ UFO
ดร. ฮอล พัทออฟ (Dr. Hal Puthoff) อดีตที่ปรึกษาโครงการ Advanced Aerospace Weapon System Applications Program หรือ AAWSAP ภายใต้งบประมาณ 22 ล้านดอลลาร์เพื่อค้นหาเทคโนโลยีระบบอาวุธอวกาศล้ำยุคอ้างกับรายการพ็อดแคสต์ The Diary of a CEO ของ สตีฟ บาร์ตเลตต์ (Steve Bartlett) ว่า สหรัฐฯแอบครอบครองเอเลียนหรือมนุษย์ต่างดาว 4 สายพันธุ์หรือ 4 ประเภทหลังมียานยูเอฟโอตกลงมาสู่พื้นโลก
ได้แก่
(1)Mantis สปีชีส์ Insectoid ประเภทแมลง สูง 6 ฟุต – 7 ฟุต ลักษณะเด่น ตาโตและมีความสามารถในการมองเห็น ส่งกระแสจิตได้
(2) Grey สปีชีส์ Humanoid คล้ายมนุษย์ สูง 4 ฟุต – 5 ฟุต ลักษณะเด่น ตาโต มีเทคโนลีขั้นสูง
(3) Reptilian สปีชีส์ Saurian คล้ายกิ้งก่าหรือไดโนเสาร์ สูง 6 -8 ฟุต มีความแข็งแรง ความฉลาดสูง เทคโนโลยีขั้นสูง และ (4) Nordic สปีชีส์ Humanoid คล้ายคลึงมนุษย์ผิวขาวทางยุโรปเหนือ สูง 6 ฟุต– 7.5 ฟุต มีความฉลาดมากที่สุด และมีเทคโนโลยีขั้นสูง
นิวยอร์กโพสต์รายงานว่า อดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองกองทัพอากาศสหรัฐฯ และทีม UAP เดวิด กรัช (David Grusch ) ได้เคยขึ้นให้การต่อสภาคองเกรสสหรัฐฯเมื่อปี 2023 ว่า สหรัฐฯนั้นมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ที่ได้มาจากยาน UFO หลายสิบลำที่ตก